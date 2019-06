La Manada El Supremo decide hoy si absolver o sentenciar a la Manada La Fiscalía pide duplicar las penas hasta los 18 años por el trato degradante a la víctima de la Manada y la agresión sexual continuada. Cinco jueces revisan la condena impuesta en Navarra por abuso sin intimidación

Hoy se cumple un año de la puesta en libertad provisional de los cinco integrantes de la pandilla de amigos conocida como la Manada. Los sevillanos Ángel Boza, Antonio Manuel Guerrero, Jesús Escudero, José Ángel Prenda y Alfonso Jesús Cabezuelo llevaban entre rejas desde el 8 de julio de 2016, pocas horas después de perpetrar lo que para el Tribunal Superior deJusticia de Navarra (TSJN) fue un abuso sexual con prevalimiento sobre una joven que entonces tenía 18 años y lo que hoy puede ser ratificado por el Supremo o no. Cinco jueces del Alto Tribunal revisan en vista pública los recursos de casación y deben determinar si, en vez de abuso, hubo agresión con penetración, intimidación y violencia, como siempre han defendido la víctima y las acusaciones particulares, ejercidas por el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona.

Los hechos sucedieron durante los sanfermines, en una noche de mucha fiesta, droga y alcohol. La revisión del caso puede implicar seis años más de prisión, si se ajustan al tipo penal de agresión sexual o nueve, como solicita la Fiscalía, si se aplican agravantes por el «carácter degradante y vejatorio» de los hechos y porque fue una actuación conjunta y múltiple. Por su parte, la opción más remota es la que encabeza la defensa de los acusados, Agustín Martínez Becerra, que pide la absolución con el argumento de que las relaciones sexuales fueron consentidas.

Según pudo saber ABC, hoy ya se podría conocer la decisión del tribunal, bajo presidencia de Andrés Martínez Arrieta y formado por Ana Ferrer, Francisco Monterde, Vicente Magro y Susana Polo (que será la ponente). La resolución redactada en su integridad por el Alto Tribunal aún tardará varias semanas.

Respuesta social

La primera decisión judicial del caso se adoptó el 26 de abril de 2018, lo que provocó un maremoto de indignación en las calles, mujeres y hombres que no compartieron la resolución de dos de los tres magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra. No obstante, fue ratificada en diciembre pasado por el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad (TSJN). Dos magistrados no apreciaron intimidación a la víctima, pese a los 96 segundos de grabación que captó Guerrero con su móvil, que despertaron dudas sobre la reacción, pasiva y silente, de la joven que cumplirá 22 años el próximo mes de octubre. Para el magistrado Ricardo González, que emitió un voto particular, no existió ningún delito y la víctima denunció falsamente los hechos. De ella nada se ha sabido en este tiempo. Una carta enviada a un programa de televisión y la petición reiterada del respeto a su intimidad. Ni ella ni sus presuntos abusadores estarán hoy en el Supremo, que asistirá al gran revuelo mediático que despierta este caso y la respuesta social consecuente.

El «desfile»será de los letrados, tanto de los cinco amigos acusados, como de las acusaciones. Ya dentro de la sala, los abogados expondrán sus argumentos ante los cinco togados, que deben decidir como última instancia penal si lo que ocurrió en Pamplona el 7 de julio de 2016 encaja en el tipo penal de agresión sexual (violación) y elevan la pena impuesta por abuso. La vista está fijada para las 10.30 horas.

La Fiscalía pide duplicar la condena hasta 18 años por un «delito continuado de agresión». De acuerdo con su escrito de recurso, «no es admisible forzar el derecho hasta extremos de exigir a las víctimas actitudes heroicas que inexorablemente las conducirán a sufrir males mayores», «intimidación no es otra cosa que infundir miedo» y solo con el acorralamiento por «cinco individuos de fuerte complexión en un habitáculo minúsculo, cerrado y sin escapatoria» existe tal intimidación.