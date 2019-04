Denuncian una violación de seis hombres a una niña de 12 años en un autobús de Birmingham La policía británica asegura que, tras la denuncia interpuesta, está investigando los hechos

ABC @abc_conocer Actualizado: 04/04/2019 12:08h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La policía británica investiga la posible agresión sexual a una niña de doce años por un grupo de seis veinteañeros en la parte superior de un autobús de Birmingham. La menor iba junto a tres alumnos en el autocar durante la tarde del 16 de marzo cuando los hombres se acercaron al grupo, lo que hizo que los acompañantes de la niña huyeran, informan varios medios del país.

«Los amigos de mi hija fueron agredidos por estos hombres y salieron corriendo. Mi hija se quedó arriba con ellos», relata la madre de la víctima. «No hay palabras para describir cómo me sentí cuando me llamó», dijo la progenitora a Birmingham Live. «Me sentí inúltil por no estar ahí cuando me necesitaba».

La madre explicó que fueron seis hombres los que la agredieron sexualmente. Según su testimonio, los hombres abandonaron el autobús en el centro de la ciudad. Además aseguró que denunciaron la agresión a la policía, aunque «aún no ha venido a vernos».

Un portavoz de la policía de West Midlands dijo: «La policía está investigando informes de que una niña de 12 años fue agredida sexualmente en un autobús en Finchley Road, Kingstanding, justo antes de las 3 de la tarde del 16 de marzo».