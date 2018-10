El Sínodo de los sueños

José Francisco Serrano Oceja

Un hombre astuto y sabio, Soren Kierkegaard, escribió que «el peligro para la degeneración del protestantismo es la mundanidad frívola; el del catolicismo, la hipocresía santurrona». Si el filósofo hubiera escuchado la homilía del Papa Francisco en la inauguración del Sínodo de los obispos dedicado a los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, quizá su juicio sería otro. Tenemos un Papa que sueña y que ha pedido a los obispos que sean «capaces de soñar y así contagiar y compartir los sueños y esperanzas que llevamos en nuestros corazones». No sueños como utopías irrealizables, sino como apuestas de futuro y esperanza.

A la opinión pública se le ha olvidado que el Sínodo también está dedicado a la fe y al discernimiento vocacional, y no solo a la sociología de la juventud. Hay quienes están preocupados porque este Sínodo olvide la función «docente» de la Iglesia y la subordine a una mera escucha de deseos y proyectos. Hay quienes consideran que este Sínodo se puede convertir en la puerta trasera para que, bajo el dictado de determinadas sensibilidades, la Iglesia modifique su moral sexual en lo referido a las relaciones prematrimoniales, las prácticas homosexuales y la teoría de género. No conviene precipitarse, ni ponerse nerviosos, ni mostrar una desalentadora desconfianza en la sabiduría de la Iglesia y en el buen hacer de los padres sinodales. Aunque la Iglesia no haya encontrado el lenguaje adecuado para hablar de determinadas materias, como por ejemplo la sexual en el contexto de los efectos de la revolución del mayo del 68, lo que siempre ha atraído a los jóvenes es el testimonio coherente de vidas que se dan sin pedir nada a cambio, que hablan con la gramática de la libertad y la entrega desinteresada. He ahí a los santos y a los fundadores de primera y última hora.

Comienza el Sínodo en el que los jóvenes le van a pedir mucho a la Iglesia y en el que la Iglesia les va a recordar algo clave: que es una compañía de amigos digna de confianza, cercana en todos los momentos y circunstancias de la vida.