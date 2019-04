Sánchez busca rédito en la eutanasia tras retrasar 24 veces la ley catalana de despenalización El PSOE bloqueó otros dos textos de Unidos Podemos para dejar sin castigo la ayuda al suicidio

Seguir Ana I. Sánchez @anaisanchezabc Madrid Actualizado: 06/04/2019 02:09h

El triste suicidio de María José Carrasco, enferma de esclerosis múltiple, con la ayuda de su marido está siendo utilizado por el Gobierno socialista como arma política contra los partidos de centro-derecha. «Esto se tenía que haber evitado», aseguró el jueves el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, en Tele5. Tras recordar que el PSOE presentó en 2018 una ley para el bien morir, acusó a PP y CS de «obstrucción» al texto. «Hasta en 19 ocasiones han impedido la tramitación parlamentaria y su votación en un pleno que quería votar el reconocimiento del derecho a la eutanasia», cargó. Un argumento que ayer volvió a repetir la portavoz del Ejecutivo Isabel Celàa. «La proposición de ley se ha ido retrasando en los plazos de debate para el Congreso hasta 19 veces, por la vía de ampliación de plazos, reiterada», subrayó. La reapertura de este debate permite al Gobierno opacar las últimas polémicas que le han estallado en plena precampaña: la promesa de referéndum en Cataluña del secretario general del PSC, Miquel Iceta, y la persistente petición de ayuda del PSOE al partido de Arnaldo Otegi, EH Bildu.

Sin embargo, el PSOE ha bloqueado en esta legislatura los otros tres intentos existentes para despenalizar la eutanasia. El más llamativo es la «obstrucción» a la ley de ayuda al suicidio del Parlamento de Cataluña porque fue llevada a cabo con el mecanismo que critica ahora al PP y Cs: la ampliación sistemática del plazo de enmiendas. Los socialistas hicieron encallar el texto solicitando cada semana su prórroga desde que el hemiciclo la tomó en consideración hasta la disolución de las Cortes. En total, 24 veces.

La reforma catalana había llegado al Congreso el 10 de agosto de 2017, antes de que el PSOE le diera tiempo de registrar su ley por la muerte digna y amenazaba con privar a Sánchez de colgarse la medalla de despenalizar esta práctica. Así, los socialistas utilizaron el bloqueo de esta ley para impulsar su propio texto. El texto catalán era muy simple ya que constaba únicamente de un artículo lo que, a priori, hubiera permitido una ágil tramitación parlamentaria si hubiera existido voluntad política. Proponía una reforma del Código Penal que dejara «exento de responsabilidad penal» quien por petición inequívoca de una persona con enfermedad mortal o patología incurable con sufrimiento físico o psíquico grave permanente causara «la muerte segura, pacífica y sin dolor de esta persona o coopere con ello».

Pero ésta no fue la única vez que el PSOE bloqueó una iniciativa relacionada con la despenalización de la eutanasia. El PP recordaba ayer que impidió en dos ocasiones en esta legislatura, con su abstención y voto en contra, que en el Congreso prosperaran dos iniciativas de despenalización de la eutanasia promovidas por IU. Un año antes de que los socialistas presentaran su ley para regular el derecho a la eutanasia, la abstención de este partido fue fundamental para el fracaso de la proposición no de ley sobre esta misma cuestión, impulsada por IU y presentada por el grupo Unidos Podemos. El PSOE argumentó entonces que la regulación que proponía este grupo era «precipitada». Tres meses después, IU lo volvió a intentar y reconvirtió su iniciativa en una enmienda a la totalidad de una proposición de Ciudadanos sobre cuidados paliativos. La enmienda presentada por Unidos Podemos fue rechazada el 29 de junio de 2017 y el PSOE se unió a los votos en contra del PP y Cs. En anteriores legislaturas, IU ya había intentado esa despenalización, pero se encontró con el «no» del PSOE, como en 2012, cuando los socialistas argumentaron que no compartía la despenalización del auxilio al suicidio.