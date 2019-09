El PSOE regala el primer año de universidad en Ciencias solo por ser mujer Plantea la matrícula gratuita el primer año para las jóvenes que estudien carreras STEM donde la presencia femenina sea menor al 30 por ciento

Una matrícula gratuita por el mero hecho de ser mujer. Así planea el PSOE «potenciar las vocaciones entre las jóvenes» y «cerrar la brecha de género» en las carreras englobadas bajo el acrónimo anglosajón STEM, que incluye las enseñanzas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.

El partido socialista lanzó el pasado martes un documento con 370 propuestas que forman parte su «programa común progresista» con el que está intentando convencer al líder de Podemos, Pablo Iglesias, para que apoye su investidura sin un gobierno de coalición.

La medida plantea una matrícula gratuita el primer año para las jóvenes que se matriculen en carreras STEM «donde haya de media menos de un 30% de estudiantes mujeres». Además, abren la puerta a aplicar puntos adicionales en las solicitudes de becas para estos estudios de grado y postgrado. La propuesta ha sido calificada de «machista», «patriarcal», «dirigista», «no equitativa», «injusta», «insuficiente» o «injustificada». Las críticas, no solo provienen de los partidos de la oposición sino también de los rectores y sindicatos.

«El PSOE ha decidido hacer una política de planficación educativa como hacía la URSS», criticó Marta Martín, portavoz de Educación de Cs. «Para promover la presencia de mujeres en las carreras STEM lo que no se puede hacer es tratarnos como si fuéramos idiotas, es una medida patricarcal y machista, no pueden tutorizarnos y decirnos qué estudiar, esto no pasaba ni con el estalinismo». En la misma línea opina Sandra Moneo, portavoz de Educación de los populares: «El PSOE y la izquierda en general se empeñan en dirigir la vida de las mujeres y lo que queremos es ser libres y tener las mismas oportunidades que los hombres. La cuestión también es si están dispuestos a regalar matrículas a los hombres en aquellas carreras en las que tienen una representación menor al 30%».

Otra crítica a la medida es el cómo, es decir, que se haga a través de una matrícula gratuita. «El PSOE piensa que las carreras se estudian por una cuestión económica y no es así. Además no es equitativo, me parece injusto que el hijo de un barrendero en Alicante pague la matrícula de la hija de un millonario en las Rozas», apuntó Martín. Opinión similar mostró Mario Gutiérrez, presidente de Educación del sindicato CSIF: «No está justificada, una discriminación positiva tiene que ser muy motivada y no es el caso, no hay diferencia por sexos en las matrículas. Cuando los alumnos terminan 2º de Bachillerato, ¿hay alguna medida que les impida a las mujeres entrar a Ingeniería?», apuntó Gutiérrez.

Gratuidad para todos

Paco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, va más allá y pide que la primera matrícula sea gratuita, no solo para las mujeres, sino también para los hombres. «Es una iniciativa peculiar, sería mejor que la matrícula sea gratuita para todo el mundo, al menos la primera. Es verdad que existe una desproporción enorme entre mujeres y hombres en las carreras STEM pero no sé si es la medida más correcta», señala García. En este mismo sentido, Mari Luz Seijó, secretaria ejecutiva de Educación y Universidades del PSOE aclaró que «no es una medida cerrada» y que la primera matrícula gratuita en el grado es una propuesta conocida del partido, que forma parte de su programa y que está pensada «para hombres y mujeres».

Las cifras de matriculados el pasado curso, de acuerdo con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades apoyan la tesis de la brecha de género aunque solo en parte. El número total de matriculados en 2018-19 en grado y primer y segundo ciclo fue de 1.293.892, cifra en las que las mujeres representan más de la mitad: el 55,2%. En la rama de Ingeniería y Arquitectura, las mujeres representan un 24,9% en las universidades públicas (y un 58,4% en las privadas). Sin embargo, en el ámbito de las Ciencias la presencia femenina es mucho mayor: 72,3% de mujeres en Ciencias de la Salud y 50,8% en Ciencias, porcentajes que en las privadas llegan al 64,6 y 57,9, respectivamente. En cualquier caso, el porcentaje de mujeres en la rama de Ingeniería y Arquitectura ha sido bajo a lo largo de los años. Desde el curso 2012-2013 al 16-17 solo han representado un 26% (bajando al 25 en el 16-17), no así en las Ciencias de la Salud, donde el porcentaje ha sido del 72%, según el informe Científicas en cifras.