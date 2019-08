La Policía investiga una denuncia por violación en Gijón El presunto agresor, de nacionalidad boliviana, fue detenido poco después y se le ha abierto un procedimiento de expulsión al encontrarse en España en situación irregular

La Unidad de la Familia y Mujer de la Comisaría de la Policía Nacional de Gijón está investigando la denuncia interpuesta por una mujer gijonesa en la mañana de ayer en la que manifestaba haber sido víctima de una agresión sexual.

Según ha informado la Policía, con el objetivo de proteger la identidad de la víctima, de no vulnerar su intimidad y de no interferir en la investigación de los hechos no se facilitarán más datos que puedan perjudicar la localización y detención del autor.

Las mismas fuentes han señalado que no se tiene constancia de ningún otro hecho cometido por el mismo agresor por lo que los esfuerzos policiales están dirigidos a su pronta identificación para ponerlo a la mayor brevedad posible ante la autoridad judicial.

Esta denuncia se suma a la interpuesta por otra mujer en la madrugada del pasado domingo que fue abordada en Contrueces por un individuo en estado ebrio que la tiró al suelo y le realizó varios tocamientos antes de emprender la huida.

El presunto agresor, de nacionalidad boliviana, fue detenido poco después y se le ha abierto un procedimiento de expulsión al encontrarse en España en situación irregular tras ser sometido a una rueda de reconocimiento con otras dos mujeres que habían denunciado hechos similares en los últimos años en la que no fue identificado.