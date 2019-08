Sao Paulo anochece en la tarde por incendios forestales

Los temidos efectos negativos de la deforestación amazónica se hicieron realidad el lunes por la tarde en Sao Paulo, la megalópolis brasileña, que anocheció abruptamente a las tres de la tarde. Pero lo que más sorprendió a todos fueron las informaciones de que el insólito anochecer no era fruto apenas de un fuerte invierno, sino de incendios forestales a miles de kilómetros, en la Amazonia, en el Pantanal, en Bolivia y en Paraguay.

Las entidades estatales vinculadas al clima, no confirman que el fenómeno que llevó a los paulistas a comparar su ciudad a la «Gótica» del personaje Batman, esté relacionado con las quemas que agricultores realizan en esta época del año.

Los científicos estatales han estado muy cautelosos después que el presidente Jair Bolsonaro despidiera a algunos investigadores importantes por informar de datos preocupantes sobre la deforestación, pues considera que no deben ser difundido por dañar la imagen nacional.

La meteórologa Helena Turon Balbino, del Instituto Nacional de Meteorología (Inmet), explicó que una nube muy baja y profunda, formada por vientos marítimos del sur y sudeste, se volvió más oscura de lo normal y «envolvió» literalmente a la ciudad, como cuando un avión las atraviesa. «Es más o menos como cuando estamos en un avión, bajando, y entramos en medio de una nube», explicó la meteoróloga al diario Estado de Sao Paulo.

El investigador Alberto Setzer, del Programa de Quemadas del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE), descartó la hipótesis, pero admitió que un poco de ese humo llega a Sao Paulo. Imágenes de satélite registradas por el investigador la semana pasada, mostraron un corredor de humo que se trasladaba de la Amazonia en dirección a la ciudad.

🌎Just a little alert to the world: the sky randomly turned dark today in São Paulo, and meteorologists believe it’s smoke from the fires burning *thousands* of kilometers away, in Rondônia or Paraguay. Imagine how much has to be burning to create that much smoke(!). SOS🌎 pic.twitter.com/P1DrCzQO6x