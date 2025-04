El País despide a su exdirector Antonio Caño

El País ha despedido este miércoles a su exdirector Antonio Caño , quien ejerció el cargo entre 2014 y 2018. El periodista era ahora asesor de transformación digital del periódico, en el que además publicaba un artículo de opinión mensual.

Caño ha lanzado un escrito en su cuenta de Twitter en el que explica cómo se le comunicó su cese tras «más de 39 años de trabajo en El País», durante los que -dice- ha sido «redactor, corresponsal, redactor jefe, subdirector y director entre mayo de 2014 y junio de 2018». También señala que considera que su despido se ha producido por «razones ideológicas», así como que es «ilegal y sin precedentes en la historia de Prisa».

«Como considero que este despido, no sólo me causa un enorme perjuicio personal y profesional, sino que supone también un atropello a la libertad de expresión, me reservo el derecho a las acciones legales pertinentes», concluye el periodista.

A continuación, el tweet con el comunicado completo:

Sobre mi despido de El País. pic.twitter.com/riSYIucxY5 — Antonio Caño (@Antonio_Cano_) July 14, 2021