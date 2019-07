Los obispos alemanes se replantean el celibato sacerdotal y la moral sexual Los obispos germanos se replantean el celibato y la moral sexual. Algunos sectores de la Iglesia temen que pueda producirse un cisma

Seguir Rosalía Sánchez Actualizado: 06/07/2019 01:46h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«¿La habéis leído ya? ¡Os ha llegado al buzón una carta del Papa!». Así iniciaba esta semana el obispo auxiliar Ansgar Puff su programa en la radio «Dom» de la catedral de Colonia. Francisco, en efecto, escribió esta semana una carta «al pueblo peregrino de Dios en Alemania», con la intención de acompañar y orientar el «camino sinodal», un proceso emprendido la semana pasada por la Conferencia Episcopal de este país y que algunos sectores de la Iglesia temen que pueda terminar en cisma.

La convocatoria de este proceso fue una decisión unánime de la última asamblea plenaria, celebrada en marzo en Lingen y en la que los obispos constataron la necesidad de emprender un «debate estructurado» para dar respuesta al estado de shock en que la Iglesia alemana permanece desde el estallido del escándalo de los abusos a menores.

En la anterior asamblea –en septiembre de 2018– fue presentado un exhaustivo informe que ponía cifras al problema: 3.677 víctimas, la mitad menores de 13 años y 1.670 religiosos implicados a lo largo de 70 años. Ninguna otra institución ha realizado un esfuerzo de autocrítica y transparencia como el llevado a cabo por la Iglesia sobre un problema que, lamentablemente, afecta a toda la sociedad y que en muchos otros ámbitos sigue siendo un tabú.

Los obispos alemanes estuvieron de acuerdo en que no era suficiente con condenas expresas, actos de contrición, nuevas normas y cursos preventivos. Además había que atacar las causas: incapacidad para vivir el celibato, ausencia de mujeres que normalicen los espacios eclesiales, así como una estructura jerárquica que en ocasiones ha servido de barrera para denunciantes y víctimas. Estas fueron las razones por las que la Conferencia Episcopal decidió emprender este «camino sinodal vinculante».

Su presidente, el cardenal Reinhard Marx, explicó que «sabemos que el modo de vida de obispos y sacerdotes exige cambios para mostrar la libertad interior de la fe y la orientación al ejemplo de Jesucristo. Valoramos el celibato como una expresión de apego religioso a Dios. Lo que pretendemos descubrir es hasta dónde debe pertenecer al testimonio del sacerdote en nuestra Iglesia», aseguró. «La moralidad sexual de la Iglesia aún no ha recibido conocimientos clave de la Teología y las Humanidades. La importancia personal de la sexualidad no recibe suficiente atención. El resultado: la proclamación de la moralidad no ofrece orientación a la gran mayoría de las personas bautizadas. Vive una existencia de nicho», explicó Marx

El sínodo, que se prolongará hasta diciembre, contará con tres líneas de reflexión. El primero, que incluirá el papel de la mujer, será «Poder, participación, separación de poderes» y estará bajo la responsabilidad de monseñor Karl-Heinz Wiesemann. En segundo lugar se abordará la «moral sexual» a cargo de Georg Bätzing, obispo de Limburgo; y, por último, la «forma de vida sacerdotal» con el obispo de Münster Félix Genn al frente.

Evitar «remiendos»

La semana pasada, al tiempo que arrancaban las primeras reuniones preparatorias, el Papa hizo pública una carta, en la que saludaba el proceso, pero advertía contra la tentación de «pensar que, frente a tantos problemas y carencias, la mejor respuesta es reorganizar las cosas, hacer cambios y especialmente “remiendos” que permitan poner en orden y en sintonía la vida de la Iglesia adaptándola a la lógica presente o la de un grupo particular».

Francisco subrayaba, en cambio, «la necesidad de mantener siempre viva y efectiva la comunión con todo el cuerpo de la Iglesia, que nos ayuda a superar la ansiedad que nos encierra en nosotros mismos y en nuestras particularidades». «Esto no es sinónimo de no caminar, avanzar, cambiar e inclusive no debatir y discrepar –añadía– sino simplemente la consecuencia de sabernos constitutivamente parte de un cuerpo más grande que nos reclama, espera y necesita y que también nosotros reclamamos, esperamos y necesitamos».

La misiva fue agradecida por el cardenal Marx y el presidente del Comité Central de Católicos, Thomas Sternberg. «Nos llama a reflexionar en la unidad, no a rehuir argumentos», dijo el obispo de Münster, Félix Genn. «No podemos seguir con esto, la carta llama a reescribir desde el principio el proceso», reaccionó el vicario general de Regensburg, Michael Fuchs.

El obispo de Essen, Franz-Josef Overbeck, advirtió, sin embargo, sobre una ruptura mayor que la Reforma protestante. «Las críticas a la Iglesia deben ser escuchadas para que se produzca un verdadero cambio cultural. Estamos en crisis y nos enfrentamos a una ruptura que puede ir más allá de la Reforma, al comienzo del impacto de un tsunami espiritual e histórico. Si la Iglesia rechaza los desafíos actuales, amenaza con volverse completamente irrelevante».

«La crisis de la Iglesia, que tanto le duele al Papa -aseguró el cardenal Rainer Maria Woelki- es en esencia una crisis de fe».