Un niño encuentra dos kilos de metanfetamina en una caja de Lego El valor del alijo, que se encontraba en lugar de las piezas de juguete, superaba los 40.000 dólares

ABC Actualizado: 09/05/2019 12:49h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Tres mujeres de Georgia, en Estados Unidos, participaron en una subasta de una caja de Lego abandonada en una oficina de correos en Charleston (Carolina del Sur). Tras conducir de vuelta a su estado, le dieron el regalo a un niño, posiblemente familiar de éstas. Hasta aquí todo normal.

La sorpresa llegó cuando el niño abrió la caja y, en vez de encontrar las míticas piezas de colores, descubrió un paquete de casi dos kilos de metanfetamina valorado en 40.000 dólares. Tras este inesperado hallazgo, las mujeres entregaron la droga al Sheriff local y dieron aviso a la DEA (Administración para el Control de Drogas).

La oficina deol Sheriff considera que la intención del remitente era enviar el alijo por correo, pero algo salió mal y terminó en la oficina de correos. Como es usual en Estados Unidos, las oficinas de correos subastan los paquetes abandonados, forma con la que el paquete terminó en manos del niño. Las mujeres cometieron –sin saberlo– varios delitos: primero al comprar la droga, después transportándola de un estado a otro y finalmente entregñandosela a un menor. No obstante, las autoridades no las consideran responsables de ningún crimen, por lo que no se han presentado cargos contra ellas debido a que desconocían la existencia de la droga.

Carolina del Sur es el segundo estado con mayor cantidad de laboratorios de metanfetamina, según los análisis realizados por el gobierno estadounidense. Además, esta droga es una de las más adictivas y dañinas y supone más de 6.000 muertes al año en el país norteamericano.