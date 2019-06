El mensaje que recibió Carlos Herrera antes del crimen de Ayamonte «Con el mensaje que recibí quedan pocas dudas. Este mensaje lo pongo a disposición de la Policía», dice el periodista

Los cadáveres de un matrimonio cubano fueron hallados con signos de violencia el sábado en la localidad de Ayamonte (Huelva). La pareja estaba separada y la mañana de este sábado él fue a casa de ella sobre las 7,30 horas, escuchando los vecinos gritos y golpes. La Guardia Civil mantiene abiertas dos líneas de actuación: un posible caso de violencia de género o que la pareja tratara de defenderse de terceras personas.

Esta mañana, Carlos Herrera, en «Herrera en Cope», ha desvelado el último mensaje que recibió del hombre, Erasmo Lazcano, de 53 años, antes del crimen. El periodista conocía a la pareja, y así lo ha manifestado en su programa: «Cuando dicen ex funcionario cubano, Lazcano era coronel del Ejército cubano, además condecorado en Angola, hombre de consejo de Estado, de la línea quizá de Roberto Robaina».

Así, Herrera ha contado que Lezcano le mandaba artículos y hablaban de vez en cuando. «Dos horas antes, quizá dos o quizá tres porque no conozco la hora del crimen, me manda el siguiente mensaje con una fotografía de su mujer y de su hijo: Vinimos para ganar, para sumar, no para perder y dividir lo poco que tenemos. Mira estas fotos. Y recuerda cuántas ilusiones, cuántos sueños, cuántos planes juntos. Y ahora, a romper toda esa historia».

El periodista ha explicado que nunca pensó que algo así «pudiera pasar por la cabeza de alguien como Lazcano». Herrera ha contado que era su contacto en Cuba: «Quien me esperaba en el aeropuerto, quien me llevaba, quien me habría puertas era él. De vez en cuando me brindaba alguna información que para mí pudiera ser interesante».

«Con el mensaje que recibí quedan pocas dudas. Este mensaje lo pongo a disposición de la Policía. Es de las 5.48 horas de la mañana», ha dicho Herrera.