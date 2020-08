Luis Cano SEGUIR Actualizado: 28/08/2020 09:20h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

España es el país de la Unión Europa con mayor número de casos de coronavirus desde que comenzó la pandemia. También es actualmente el país con mayor tasa de contagios según el tamaño de su población. Y también el país con mayor número de regiones entre las más afectadas de la unión.

Ocho de las diez regiones con mayor tasa de contagios de la Unión Europea están en España: Aragón, Comunidad de Madrid, País Vasco, Islas Baleares, La Rioja, Navarra, Cataluña y Castilla y León. Las seis primeras ocupan los seis primeros puestos en número de casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, según los datos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) hasta el 26 de agosto.

Aragón, aunque sigue siendo la región con mayor incidencia de la UE, está bajando lentamente y ha dejado atrás tasas de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes. Actualmente está por encima de los 400, una barrera que también ha roto la Comunidad de Madrid, que podría alcanzar el primer puesto del continente si no cambia su tendencia.

Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, recuerda en rueda de prensa que hay grandes diferencias en la evolución de la pandemia entre comunidades autónomas. Así, Aragón y Cataluña están en fase de estabilización. Cataluña, que hace un mes era la segunda región de España, con mayor tasa, ha sido superada por media docena de comunidades autónomas.

Además de las ocho regiones españolas en el top diez, Cantabria y Castilla-La Mancha también superan el umbral de entrada a situación de alto riesgo, más de 120 casos por cada 100.000 habitantes, según la clasificación del ECDC. La comunidad autónoma con menor incidencia es Asturias.

Regiones de la UE

Las dos regiones no españolas entre las diez con mayor incidencia de coronavirus son de Croacia. La incidencia acumulada del país balcánico, no obstante, ocupa la quinta posición de la UE, superado por España (183 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días), Malta (120), Luxemburgo (97) y Rumanía (86).

Francia, que está viviendo un fuerte repunte, es el sexto país de la UE con mayor tasa de contagios, 66 por cada 100.000 habitantes. Especialmente afectadas están la Provenza y la región parisina.

Francia está por encima de la media de la UE, situada en 46 casos por cada 100.000 en los últimos 14 días, con datos hasta el 26 de agosto. Bélgica (50) también supera la media, y Países Bajos (44) y Austria (40) están muy cerca.

En la Unión Europea ha habido un repunte generalizado de casos. Se ha triplicado en apenas un mes. También ha subido, moderadamente, en países grandes con la pandemia actualmente controlada, como Alemania (21 casos por cada 100.000 habitantes), Italia (17) y Reino Unido (23), en periodo de transición tras consumar el Brexit. De todas ellas, tan solo el Reino Unido tiene una región, el Noroeste de Inglaterra, próxima a la media de la UE.

Gran incremento previsto en otoño

El director regional de la Organización Mundial de la Salud en Europa, Hans Kluge, ha advertido de un posible gran incremento de la pandemia de Covid-19 en los próximos meses de transición del verano al otoño, dada la conjunción de la vuelta a los colegios, la temporada de gripe y la mayor mortalidad de los ancianos durante el invierno.

Hans Kluge ha defendido, no obstante, que Europa no se encuentra en una situación similar a la del principio de la pandemia. «La clave es que no hemos vuelto a febrero. Es cierto que vemos en 32 de los 55 estados europeos un aumento de la tasa de incidencia en 14 días de más del 10 por ciento. Así que definitivamente hay un aumento que está generalizado en Europa, pero en febrero nos atrapó la velocidad y la devastación y la opción por defecto era confinar», ha puntualizado.

