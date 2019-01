La Manada de Alicante: «Los cuatro la agreden sexualmente mientras hablan y ríen» La magistrada hace hincapié en el carácter «particularmente degradamte y vejatorio»

El auto dictado por la juez de Villajoyosa contra los cuatro presuntos agresores sexuales de una mujer de 19 años en Nochevieja no deja lugar a dudas. Los hechos son «de un carácter sumamente degradante y vejatorio y de extrema dureza», señala la magistrada, tras visionar la grabación que uno de ellos hizo con su teléfono móvil. «La víctima no tiene ningún control sobre sí misma, no es capaz de moverse o de erguir siquiera la cabeza, se oyen quejas, gemidos, alcanza a decir únicamente no, nooo,... en varias ocasiones», recoge la resolución a la que ha tenido acceso ABC sobre la denominada «manada» de Alicante.

La magistrada describe que se escucha alguna queja «ahogada» de la joven, supuestamente porque le están tapando la boca; resalta que uno de los detenidos dice con claridad: «Me mordió los dedos», e insiste en que la víctima «en todo momento es manejada por los detenidos observándose como es penetrada por varios de ellos, cómo los cuatro la agreden sexualmente, mientras hablan, incluso se escucha alguna risa, y tienen el absoluto control de la situación».

En las últimas horas, alguna de las defensas había sostenido que no todos participaron en la violación y que alguno de los detenidos se habría limitado a grabar. La afirmación queda desvirtuada con el auto. Además de la grabación, de cinco minutos y 33 segundos entregada por uno de los investigados (no solo dio consentimiento, sino que además facilitó a la Guardia Civil hasta tres códigos de desbloqueo del teléfono: sim, pantalla y galería), la juez hace referencia al atestado policial, las declaraciones de los testigos y de la víctima. Recuerda las manifestaciones de los propios familiares de uno de ellos –la hermana que «acude corriendo» a avisar a la Policía y la situación en la que se encontró a la mujer, primero la Policía Local y luego la Guardia Civil en la vivienda de Callosa de Ensarriá (Alicante).

La víctima se hallaba «desnuda de cintura para abajo, y sin ser capaz de levantarse ni prácticamente articular palabra», reitera la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Villajoyosa. Para ella, la identidad de los cuatro agresores está acreditada: fueron reconocidos por la mujer y por los agentes en el lugar y además identificados en la grabación por la ropa que llevaban.

«Se debe hacer mención a la gravedad de los hechos cometidos, el carácter particularmente degradante y vejatorio de los mismos, y la circunstancia de superioridad en su comisión, tratándose de cuatro personas atentando contra la indemnidad sexual de una persona de 19 años», reitera.

Riesgo de fuga y reiteración

Los cuatro detenidos, de entre 19 y 24 años, comparecieron ante la juez el pasado día 4 de enero; los mandó a prisión sin fianza imputándoles a cada uno un delito de agresión sexual, como pidió la Fiscalía. La juez aprecia riesgo de fuga y tendencia a la reiteración en la actividad delictiva , «al menos en uno de ellos, al existir una denuncia de unos hechos ocurridos antes que atentan a la indemnidad sexual». Reconoce que pueden tener un cierto arraigo, familiar, y laboral en alguno, no en todos, pero es insuficiente para que disminuya el riesgo de fuga teniendo en cuenta que se enfrentan a penas que superan los doce años de prisión.

Ayer se conoció que tres chicas más han denunciado al miembro de «La Manada» de 22 años que tenía antecedentes por violencia de género y abusos de una menor también por presuntas agresiones sexuales. Una de las jóvenes es una exnovia suya y la otra una antigua pareja de otro miembro del grupo, según informó ayer la Guardia Civil. El encarcelado en prisión preventiva –que tiene 22 años– está, además, denunciado por una menor de 17 años por el mismo delito cometido en octubre pasado, informa José L. Fernández.