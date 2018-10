«Llore agente, llore, el director general de la Guardia Civil también llora» La visita de Félix Azón al municipio de Sant Llorenç des Cardassar ha estado marcada por momentos de profunda emoción

La visita que el director general de la Guardia Civil, Félix Azón, ha realizado este viernes al municipio mallorquín de Sant Llorenç des Cardassar ha estado marcada por momentos de profunda emoción. Así ha ocurrido cuando el máximo responsable de la Benemérita ha visto llorar a la agente Nora Pérez, de 28 años de edad, que participó en las tareas de rescate tras las inundaciones del pasado 9 de octubre, que provocaron la muerte de 13 personas.

«Llore agente, llore, el director general también llora», le ha dicho Azón a dicha agente, que intentaba contener las lágrimas. «Claro que tiene que llorar, la tensión se aguanta y se rompe, todos lloramos a veces», ha añadido. El contenido de la conversación ha sido avanzado por la Agencia Efe y confirmado por ABC. Cabe recordar que Nora consiguió, junto a su compañero Sergio Mantas, de 34 años, rescatar a cuatro personas, integrantes de la familia Heredia, tras las riadas del martes de la pasada semana.

«Ahora empiezo a asimilar lo que he vivido, no he llorado hasta el día de hoy, estoy asimilando todo esto», ha relatado a Efe la agente Nora, para añadir: «Cuando llegué el martes me quedé paralizada, en shock, pensaba que no saldría de allí, pero se actuó, se actuó...». En esa misma línea, el agente Mantas ha indicado que «según van pasando los días, te vas dado cuenta de todo, se agradece —haber salvado a personas— y casi formas parte de sus familias».

El director general de la Guardia Civil ha transmitido a los agentes el mensaje del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que todos los efectivos de los equipos de emergencias han hecho un «trabajo extraordinario» estos días. «Gracias, para mí es un honor servir a la Guardia Civil, me emociono y no tengo 12 años», ha recalcado Azón.

Han asistido también al acto vecinos damnificados y familiares de las víctimas, como el británico David Robinson, que perdió a su esposa, Joana, y a su hijo Arthur, a raíz de las inundaciones. El padre del pequeño, que llevaba en el dedo meñique de su mano izquierda el anillo de compromiso de su mujer, ha querido dar las gracias a todos por el trabajo realizado. En esos instantes, Azón le ha respondido, de manera emocionada: «Gracias no, es nuestro trabajo».

La abuela de Arthur, que también ha asistido al homenaje de este viernes, ha dicho que la suya es una «familia muy unida», aun reconociendo que el camino que tienen ahora por delante es «muy largo», semejante al de todas las personas que también han perdido a un ser querido en la tragedia de la pasada semana en Mallorca.