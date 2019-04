Una jueza dictamina que llamar a una niña «calva, sidosa y asquerosa» no es «bullying» Tres alumnas de 15 años de un instituto de Llanes (Asturias) han sido absueltas de acoso a otra compañera

Tres adolescentes de 15 y 16 años han sido absueltas de un delito de acoso porque la jueza de Menores de Oviedo que ha instruido el caso ha considerado que insultos como «sidosa», «calva», «asquerosa» o «sindi» no se consideran «bullying». Los hechos ocurrieron en el último trimestre del curso 2016-2017, cuando según afirman los hechos probados de la sentencia -de los que informa La Nueva España-, las chicas increpaban a una compañera del instituto de Llanes (Asturias) al que las cuatro implicadas asistían. Y las ofensas continuaban también después de clase, cada vez que se encontraban por la calle. La situación llegó a tal extremo que la joven necesitó tratamiento psicológico.

A pesar de que todo esto se reconoce por parte de la jueza, ésta considera que no menoscababan la integridad moral de la adolescente, por lo que las tres menores han sido absueltas de la acusación de acoso tras la vista celebrada en el Juzgado de Menores de Oviedo a mediados del pasado mes de enero.

La acusación pedía medidas educativas

La abogada que defiende a la víctima, Belén González, ya se ha mostrado en desacuerdo con la sentencia, presentando recurso ante la sección segunda de la Audiencia Provincial, quien revisará la decisión de la jueza el próximo 23 de abril. González recalca en su escrito la paradoja de que «la sentencia reconozca que se produjeron los hechos denunciados, y, sin embargo, no los considere como acoso», tal y como recoge el diario regional. Y no ha sido la única que ha levantado la voz contra la decisión: el fiscal de Menores también mostró su disconformidad, si bien no ha recurrido la sentencia.

La acusación reclamaba que las menores que insultaron a la joven se las obligase a realizar tareas educativas para que tomasen conciencia de su conducta. De hecho, alguna de ellas ya había presentado problemas similares con anterioridad, por lo que la letrada reclamaba medidas para que no se volviera a repetir. Por su parte, el defensor de las menores acusadas, Jaime García Losa, mantiene que los hechos no pueden considerarse como acoso, en la línea de la sentencia de la jueza.