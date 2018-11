Los incendios de California amenazan a nuevos núcleos urbanos El peor fuego de la historia del estado está lejos de estar controlado y deja, al menos, 42 víctimas mortales

El incendio de Camp, en el Norte de California, es ya de largo el fuego más trágico de la historia del estado. Al cierre de esta edición, el recuento de víctimas mortales se elevaba hasta 42, muy por encima de los 29 fallecidos que dejó el incendio de Griffith Park, en Los Ángeles, en 1933.

El balance de muertos, sin embargo, no está cerrado. La violencia de las llamas ha dificultado mucho la búsqueda de cadáveres entre las localidades, como Paradise, arrasadas por el incendio. Todavía hay más de doscientos desaparecidos por un fuego que arrancó el pasado jueves y las autoridades han redoblado los esfuerzos para encontrar supervivientes y restos de los fallecidos. Ayer se enviaron a la zona refuerzos con 150 miembros adicionales para los equipos de rescate, además de perros que rastrean cadáveres y de dos morgues móviles proporcionadas por el ejército.

La cifra de muertos sigue abierta no solo porque, como aseguran las autoridades, es probable que aparezcan más cadáveres entre las cenizas. También porque el incendio sigue vivo y no ha perdido peligrosidad. Ayer, las dotaciones de bomberos se esforzaban en contener el avance de las llamas hacia Oroville, una localidad de 19.000 personas. La preocupación no estaba solo en el núcleo urbano, sino en una gigantesca presa con el nombre del municipio que podría verse afectada por el impacto del fuego. El año pasado, el deterioro en uno de los aliviaderos de esta presa, la más alta de EE.UU., forzó la evacuación de Oroville.

Hasta ayer, el fuego de Camp había quemado algo más de 50.000 hectáreas, había destrozado más de 7.600 edificios y estaba controlado solo en un 30%. La potencia del viento había disminuido algo, pero las condiciones de sequedad en el terreno lo seguían haciendo muy peligroso.

La situación tampoco estaba controlada en el Sur de California, en las inmediaciones de Los Ángeles, donde otro fuego, el de Woolsey, ha provocado dos muertes. Ha quemado casi 40.000 hectáreas y destrozado 435 edificios. Ayer estaba contenido solo en un 35%.