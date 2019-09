Amenaza con una pistola a los empleados de un restaurante porque no quedaban sándwiches de pollo

Un hombre amenazó con una pistola a los empleados del restaurante Popeyes en Houston el pasado lunes, después de que le dijeran que los famosos sándwiches de pollo de la cadena se habían terminado, según informa The Guardian.

Tres hombres, dos mujeres y un bebé pararon en el resturante para comprar unos sándwiches, pero estaban agotados. Uno de los hombres sacó una pistola y amenazó a los empleados, mientras el bebé se encontraba en el vehículo. El hombre con la pistola no llegó a disparar, pero si amenazó a los empleados antes de abandonar el establecimiento en un vehículo deportivo azul.

Southeast officers are at 7100 Scott. Male pulled a gun on employees of restaurant after they ran out of chicken sandwich. 202 pic.twitter.com/xC6jlmwJeD