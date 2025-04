La historia viral del perro de Granada al que sus dueños llevaban 6 años buscando: «Les he devuelto un trozo de su padre»

El pasado lunes Pepa Tenorio se dirigía junto a su pareja a un restaurante a comer. Sin embargo, sus planes cambiaron radicalmente cuando se cruzaron con un pastor alemán en la carretera que va de Deifontes a Iznalloz. Pararon el vehículo y decidieron ayudar al animal. Y tras comprobar que llevaba microchip, descubrieron que sus dueños llevaban seis años buscándolo y no pararon hasta devolverlo a casa, según explica 'Ideal'. Tras el reencuentro publicaron la historia en redes sociales y en unos pocos días ya acumula millones de reproducciones y se ha hecho viral en Twitter, Facebook e Instagram.

Pepa es una amante de los animales que está fuertemente comprometida con ellos. De hecho, llev a más de 15 años rescatando animales de la calle , alimentado colonias de gatos y encontrando nuevos hogares a perros. Es por ello que lleva un lector de microchip en su coche, además de un botiquín, mantas, pienso y latas de comida. Porque nunca sabe cuándo se encontrará un nuevo animal que necesitará ayuda. Y fue precisamente eso lo que permitió devolver a Dico, un pastor alemán de 8 años, a su casa tras seis años perdido.

«Se nos cruzó un pastor alemán y paramos el coche para ver cómo estaba y darle algo de comer. No tenía miedo y se nos acercó », explica a IDEAL Pepa, que detalla que el perro estaba muy delgado y en una situación «bastante regular» y con varias heridas. Entonces le puso una correa y justo después le pasó su lector de microchip para comprobar que, afortunadamente, llevaba uno. «Llamé a Verónica Rodríguez, mi veterinaria de la Clínica de Miguel Cabello en Albolote, para que comprobara la información del chip», y la sorpresa fue mayúscula cuando comprobaron que el animal tenía dueño y que aparecía como desaparecido desde hace seis años.

Desde la clínica veterinaria contactaron con los dueños del familiar y automáticamente les pusieron en contacto con Pepa. «Me contaron que el perro era de su padre, que había fallecido sin encontrarlo, y acabamos todos llorando », reconoce emocionada. Sin dudarlo ni un momento, tanto Pepa como su pareja dejaron todo de lado y se dirigieron con Dico hacia Albolote para devolverlo a su casa: «Se lo quedará el hijo del dueño, pienso que les he devuelto un 'cachico' de su papá». El pastor alemán, a pesar del estado en el que se encontraba, reaccionó levantando el rabo al ver a su familia y poco a poco comenzó a asimilar lo que estaba pasando. Y desde entonces la relación entre los dueños de Dico y Pepa ha sido constante, hasta el punto de que hoy acudirán juntos al veterinario para recoger los resultados de una analítica del perro.

Pepa junto a Dico tras encontrarlo en la carretera IDEAL

«Es súper gratificante encontrar casos como este. Siempre se puede hacer algo para ayudar a un animal, girar la cabeza no debe ser una opción», explica Pepa, que cuenta como algo tan simple como hacer una foto a un animal que esté perdido en la calle y subirla a redes sociales puede provocar que su familia lo encuentre. «No sabemos la historia que hay detrás de cada animal que etá en la calle. Son uno más de la familia, un compañero de vida y los que tenemos animales sabemos lo que pueden llegar a significar». Por ello, recalca la importancia de que todos los animales lleven microchip ya que es una herramienta «vital» que permite que historias como la de Dico acaben con un final feliz.

El vídeo publicado por Pepa en el que cuenta la historia de Dico y muestra el reencuentro de su familia ya roza el millón de reproducciones en Instagram y supera las 600.000 en Facebook. Incluso en Twitter, donde no tiene cuenta, también se ha vuelto viral. «No esperaba nada de esto, la verdad. Otras veces he publicado vídeos incluso más emocionantes y nunca me había pasado esto», explica la granadina, que reconoce que desde que subió el video a las redes sociales su teléfono no para de sonar y está prácticamente sin batería todo el rato.