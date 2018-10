Hacer deporte reduce las opciones de volver a tener cáncer

Porque somos humanos, el diagnóstico de cáncer va asociado muchas veces al miedo y la incertidumbre. Cambian nuestros horarios, vivimos al son de las citas médicas y dejamos de lado algunas cosas que nos hacían sentir bien. Sin embargo, al consejo recurrente de «tranquilidad y buenos alimentos» cada vez más profesionales incluyen hacer deporte. ¿La razón? Nos hace fuertes frente a los tratamientos, mejora nuestro estado de ánimo y nos protege de cara al futuro.

Es cierto que el cáncer de mama obliga a quien lo padece a medir sus fuerzas, pero esto no es incompatible con ponerse unas zapatillas. «Las pacientes que tienen cáncer, con relativa frecuencia, tienen cansancio por los tratamientos. Suelen presentar fatiga o astenia y alteraciones del sueño», explica Marta Blanco, médico experta en oncología de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). «Pero se ha visto que las pacientes que hacen lo que llamamos “ejercicio regular constante”, es decir, unos 30 minutos diarios, presentan menos cansancio y duermen mejor que las que no lo realizan».

El ejercicio más común suele ser caminar a paso vivo, pero cada paciente debe ser evaluada de forma individual. Antes de nada, conviene valorar el momento clínico, la edad o los antecedentes deportivos para conocer sus posibilidades... pero también sus límites. Al final, tal y como apunta la médico, los beneficios del deporte en mujeres con cáncer de mama no son muy diferentes a los del resto de la población: «De primeras te da mayor calidad de vida. Y con esto nos referimos a una reducción del cansancio y a una mejora de la calidad del sueño». Además, añade Blanco, «sabemos que el ejercicio puede reducir los riesgos de recurrencia al cáncer». Es decir, que además de ayudarnos con la enfermedad en el presente, puede evitar que reaparezca en el futuro.

Pero si los beneficios físicos son de por sí notables, las ventajas psicológicas de practicar deporte no se quedan atrás. Al aumento de la autoestima se le une un factor mucho más importante: recuperar la sensación de control sobre nosotros mismos y sobre el devenir de nuestro tratamiento.

«En cuanto a nivel emocional yo distinguiría dos tipos de mujeres: aquellas que ya realizaban ejercicio físico antes del diagnóstico y las mujeres que no realizaban ejercicio antes de la enfermedad», explica Patrizia Bressanello, psicooncóloga de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). «Si la mujer se define como mujer deportista, el diagnóstico del cáncer va a tener unas consecuencias a nivel emocional más impactantes, porque afecta a una parte de su identidad».

Según Bressanello, seguir haciendo deporte hará que mejore su estado de ánimo y que recupere cierto «control» sobre su vida. «Cuando te diagnostican un cáncer cambian tus horarios, haces lo que te indican los médicos, tomas lo que te dicen los médicos... A veces la familia toma una actitud protectora, y la mujer como que pierde el control sobre su día a día», apunta. «El hecho de que pueda iniciar una actividad que le haga partícipe de su recuperación le ayuda. Le da mayor sensación de control, reduce la ansiedad, aumenta la autoestima y, si practica deporte en grupo, hace que socialice».

Esto es algo muy valioso para cualquier paciente pues, la mayoría, además de obedecer a los médicos necesita sentirse parte de la solución. «Es algo muy demandado. Muchos pacientes nos llaman preguntándonos: “¿Qué puedo hacer yo para participar activamente en mi recuperación?”».

Bressannello, que lleva 22 años atendiendo a enfermos de cáncer, concluye que un paciente proactivo en su recuperación es un paciente más fuerte. «Además —coincide la especialista Marta Blanco—, los que practican deporte suelen cuidar bastante su dieta, y la combinación de ambas cosas provoca que respondan mejor a todo el tratamiento».

¿Necesitaré una sujeción especial?

Aquellas pacientes que vayan a incluir el deporte en su rutina (siempre bajo supervisión médica) deben saber que, en principio, no necesitarán una sujeción especial. Si comienzan a caminar a diario bastaría con un sujetador cómodo y firme pero que no sea agresivo con la mama. «Para hacer deporte, solo se requiere en principio una buena aptitud y hacerlo sin riesgo de caídas», advierte Marta Blanco. «El sujetador sería importante a nivel quirúrgico para proteger las cicatrices. Debería ser de materiales ligeros que no repercutan sobre la mama».