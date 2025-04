El Gobierno prepara una nueva desamortización de la Iglesia

A la caza de un jugoso negocio de 19 millones anuales

Por F. J. Poyato

La titularidad de la Mezquita-Catedral de Córdoba es el gran «símbolo» para el PSOE y todos sus socios de la izquierda radical en esta batalla abierta sobre los bienes eclesiásticos, la «gran pieza de caza». Desde hace casi cinco años, los socialistas no han cejado en el empeño de quitarle la propiedad al Cabildo Catedral de Córdoba, su propietario. Pero hasta ahora, siempre ha pinchado en hueso. El PSOE ha «comprado» sin éxito el relato de las plataformas laicas, Izquierda Unida y Podemos, por el que repiten que la Iglesia se adueñó por 30 euros del monumento en 2006 cuando la inmatriculó en el Registro de la Propiedad. Justo cuando gobernaba Zapatero, que tuvo hasta 2011 para enmendar lo que es un simple acto registral: notificar la propiedad de un bien al registrador (no adquirirla por este trámite).

Ayer mismo, la alcaldesa de Córdoba, la socialista Isabel Ambrosio, pidió al Ejecutivo de Sánchez en una entrevista radiofónica que reclame la titularidad de la Mezquita-Catedral. «Sería totalmente irresponsable» si no lo hiciera, dijo, si se incluye en la lista de bienes inmatriculados y hay derecho sobre ella. Pero he aquí un serio contratiempo. A finales de 2014, la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Hacienda ya emitió un informe -a instancias de una denuncia ciudadana- en el que aducía que el Gobierno no podía hacer nada ya que el conjunto monumental «no está integrado en el Patrimonio de la Administración del Estado». Lo mismo ocurrió con la Junta de Andalucía y el consistorio cordobés: informes jurídicos fallidos.

El PSOE ha buscado con denuedo la gestión del monumento, por el que pasan al año 1,9 millones de visitantes y pagan 10 euros por entrada. Un retorno económico notable que la Iglesia dedica a obras sociales, mantenimiento del propio edificio y actos culturales. Los socios de Sánchez van más allá: uso con otras confesiones.