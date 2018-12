Fuga de médicos españoles al extranjero Más de 3.500 facultativos han iniciado este año los trámites para trabajar en otro país, la cifra más alta de los últimos ocho años

Ejercer en el extranjero se ha convertido en una salida atractiva para los médicos españoles. En los últimos ocho años 23.500 profesionales han solicitado a la Organización Médica Colegial (OMC)el certificado necesario para convalidar su título y trabajar en otros países. Durante este año lo han pedido 3.525 facultativos, la cifra más alta desde 2011, fecha en la que la institución colegial empezó a contabilizar la salida de sus profesionales.

«Estos datos no quieren decir que todos los solicitantes tengan ya preparado el billete para salir de España, pero sí la intención de irse», explica Serafín Romero, presidente de la OMC, quien ve en estas cifras «un dato malo» para la profesión médica española. «Tenemos un problema de recursos humanos. Se está generando una bolsa de licenciados que salen de la facultad de Medicina y no pueden acceder a la especialidad porque no hay suficientes plazas MIR. Sin la especialidad no tienen grandes salidas profesionales en España y para muchos la mejor opción es emigrar», explica el presidente de los médicos.

Se van los que no acceden a una plaza para especializarse en los hospitales españoles y también los que ya son especialistas y buscan una mayor estabilidad laboral con mejor sueldo. Formar a un especialista en España cuesta diez años y más de 250.000 euros. «Estamos perdiendo talento e inversión», advierte Romero.

A Francia y Reino Unido

Francia y Reino Unido son los destinos preferidos para trabajar fuera del país. Le siguen Irlanda, Alemania y Portugal. Fuera de Europa, los países elegidos son Emiratos Árabes, Canadá y Estados Unidos. Se van tantos hombres como mujeres. El perfil de profesionales que ha iniciado los trámites para marcharse es el de un médicos de entre 31 a 35 años; el 51,5 por ciento son mujeres y el 48,5 % hombres. Y por especialidad, son los médicos de Familia, anestesistas y oftalmólogos los que más demandan el certificado de idoneidad.

Por comunidad de procedencia, es Cataluña la región que más certificados ha expedido (792), por delante de Madrid (742) y seguida de Andalucía (462) y Comunidad Valenciana (298).

El 40 por ciento de las plantillas se jubila

La fuga de profesionales coincide con un momento clave en la sanidad española con la jubilación en los próximos diez años del 40 por ciento de la plantilla de la sanidad pública, más de 70.000 profesionales. La OMC calcula que el equilibrio entre nuevos titulados y profesionales jubilados se compensará sin problemas hasta 2026.

El antiguo equipo de gobierno diseñó un plan con trece medidas para hacer frente a este reto que se ha quedado sin desarrollar.

La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, ha recogido el guante y ha convocado a la Comisión de Recursos Humanos del sistema nacional de salud con una propuesta sobre la mesa: el aumento de plazas MIR.