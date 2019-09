Francisco en Mozambique: «Los tiempos cambian; si lo lamentamos, nos petrificamos» Invita a los obispos, religiosos y catequistas a mirar al futuro y acercarse a los demás

En un enérgico mensaje a los obispos, sacerdotes, religiosos y catequistas de Mozambique, el Papa Francisco les ha advertido el jueves por la tarde que «nos guste o no, tenemos que hacer frente a la realidad tal como es. Los tiempos cambian, y debemos reconocer que a menudo no sabemos cómo insertarnos en los nuevos escenarios».

Sus comentarios ante 2.500 evangelizadores -en su mayoría religiosas- en la catedral de Maputo, Francisco ha salido al paso de un tono de queja ante las dificultades, por muy reales que sean.

En realidad, era un mensaje dirigido a toda el África subsahariana, que experimenta en numerosos países problemas similares a los mencionados durante el encuentro.

Recurriendo a una imagen de las quejas de los israelitas durante el Éxodo, el Papa ha dicho a los obispos, sacerdotes, religiosos y catequistas que «no podemos soñar con las 'cebollas de Egipto', olvidando que la Tierra prometida está delante y no atrás, pues en ese lamento por los tiempos pasados nos vamos petrificando, momificando. Y no está bien una religiosa, un sacerdote o un catequista momificado».

Recibido con cantos y danzas

Francisco había sido recibido con cantos y danzas -a cargo de las religiosas-, y había escuchado varios saludos en que se enumeraban problemas reales de este momento.

Un joven había dicho que «somos un país muy bendecido con una inmensa belleza natural, recursos mineros, piedras preciosas, gas natural… pero muchos de nosotros vivimos en la pobreza absoluta».

A su vez, un sacerdote había mencionado «el doble culto y la propagación de sectas neopentecostales con mensajes simplistas y populistas», mientras que un catequista se había referido a la creciente intransigencia de los musulmanes en los matrimonios pues ahora «obligan a la parte católica a convertirse a la otra religión».

Francisco les ha invitado a la sencillez evangélica y la fidelidad a la vocación

Como respuesta a este cuadro de dificultades, Francisco les ha invitado a la sencillez evangélica y la fidelidad a la vocación, advirtiendo específicamente a los sacerdotes que eviten ganar dinero «para el bienestar personal, por 'caminos tortuosos' que terminan dando prioridad a tareas con una retribución garantizada, generando resistencias a entregar la vida en el pastoreo cotidiano».

Al mismo tiempo, ha invitado a todos a evitar «las distancias, los regionalismos y particularismos», que llevan a la construcción de muros.

Dirigiéndose a los mayores, les ha recordado que «vosotros habéis sido testigos de divisiones y rencores que terminaron en guerras, por lo que tenéis que estar siempre dispuestos a 'visitaros', a acortar las distancias».

La Iglesia de Mozambique debe reforzar los lazos «entre nacionalidades, entre razas, entre los del norte y los del sur» para crear «una cultura del encuentro en un pluriforme armonía», un trabajo lento y arduo que debe ser renovado en cada generación.