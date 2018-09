Fernández Vara pide al Papa Francisco que Guadalupe dependa de Extremadura y no de Toledo El presidente de la Junta de Extremadura ha mantenido una audiencia este miércoles en Ciudad del Vaticano con el Papa Francisco

EP

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado este miércoles que el Papa Francisco se ha mostrado «muy receptivo» a la petición que le ha trasladado de que Guadalupe pase a formar parte de la provincia eclesiástica extremeña.

Fernández Vara se ha pronunciado de esta forma, en declaraciones recogidas por la Cadena COPE, tras la audiencia que ha mantenido este miércoles en Ciudad del Vaticano con el Papa Francisco, por espacio de unos cinco minutos, para explicarle esta «reivindicación ciudadana».

«Él tiene un carácter muy receptivo por cualquier cosa siempre, y además se ha interesado mucho por Extremadura, y me ha preguntado que qué tal nos iba», ha explicado el presidente extremeño, quien no ha desvelado todos los términos de su conversación, aunque sí ha señalado que ahora el Papa «sabe que es una decisión que le llegará a él algún día y que los trabajos que se lleven a cabo para que eso sea así, pues que él esté absolutamente informado de todo», según recoge Europa Press.

Sí ha destacado el presidente extremeño que el Papa es «una persona absolutamente entrañable, se tenga creencia o no, el Papa es hoy en día un referente para mucha gente en el mundo», y «es escuchada en el mundo porque cuando abre la boca siempre dice palabras llenas de sentido común».

En este encuentro, Fernández Vara ha entregado al Papa Francisco una serie de documentación sobre este asunto, así como el libro que se editó con motivo de los cien años de la declaración de Guadalupe como patrona de la Hispanidad, titulado 'Los oficios de Guadalupe', y una novela del extremeño Agustín Muñoz Sanz, titulada 'Los galgos del Papa', y que a juicio de Vara «le va a gustar» porque «tiene un trasfondo con la Compañía de Jesús, y es muy entretenida».

Se trata de «una anomalía»

Según ha explicado el presidente extremeño, en 1906 la Virgen de Guadalupe fue declarada patrona de Extremadura, y ya en 1983, cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía de Extremadura se estableció que la festividad de la comunidad sería el 8 de septiembre, día de la patrona.

Ante esta situación, Fernández Vara ha considerado «una anomalía que un territorio, en este caso, una región administrativa tenga una patrona que depende de un territorio diferente al suyo», ya que Guadalupe depende de la Archidiócesis de Toledo, a pesar de que ser la patrona de Extremadura.

Se trata de «una anomalía con el tiempo se debe corregir», ha destacado el presidente extremeño, quien ha entendido que «en Extremadura, como en España y en el mundo hay muchos problemas, no es una cuestión de vida o muerte, es sencillamente un problema de normalidad, de que la patrona de un pueblo no puede pertenecer a la diócesis del pueblo de al lado, eso no parece razonable».

«Durante un tiempo ha habido siempre conversaciones con los arzobispos», por lo que «hace unos meses» decidió que «podía ser una buena idea el decírselo al Papa Francisco, y así ha sido», para que «sea conocedor de esta situación».

Una reunión en la que el presidente extremeño ha trasladado al Papa Francisco que espera y desea que «así fuera», y aunque ha entendido «los tiempos de la Iglesia», ha querido dejar claro que «esto no es un problema político», sino que se lo ha trasladado él «en representación» de los extremeños, «pero esto es una cuestión ciudadana, ni siquiera eclesiástica», ha señalado.

Y es que «la gente no entiende que su patrona dependa de una diócesis o a un obispo diferente al suyo, de eso es de lo que se trata», ha señalado Fernández Vara, quien ha avanzado que «en paralelo» a este encuentro con el Papa están realizando otras gestiones, como la reunión que se plantea mantener con el Nuncio apostólico sobre este asunto.

El objetivo de todas estas gestiones, ha reafirmado, es que «algún día pueda ser una realidad que la Virgen de Guadalupe, además de ser patrona de Extremadura, pertenezca también a las diócesis de Extremadura».

Para el presidente extremeño, este es un «momento adecuado» para plantear esta cuestión porque «se dan una suma de circunstancias que lo pueden hacer posible», ha concluido.