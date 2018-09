La explosión de la población africana solo acaba de empezar Su número de habitantes se multiplicará por cuatro antes de final de siglo

En África, hasta finales de siglo, nacerán 40 millones de habitantes cada año. Como si en el transcurso de cada doce meses diera a luz prácticamente al equivalente de toda la población de España. Una explosión demográfica que acaba de empezar y que cambiará el rostro del mundo.

Así será la población en 2100, a partir de las previsiones Naciones Unidas (ONU):

-La población mundial continuará creciendo en su conjunto, aunque a menor ritmo que las décadas anteriores. En 1950 había 2.500 millones de habitantes en todo el mundo. Hoy hay el triple. De los 7.500 millones actuales se pasará a 11.200 millones a finales de siglo, la mitad más.

-En África actualmente viven hoy 1.200 millones de habitantes, el 16% de la población mundial. En 2100, la ONU prevé que serán 4.500 millones, el 40% de todos los habitantes del mundo.

-Más de la mitad de los nuevos 2.200 millones de habitantes que habrá en el mundo desde ahora a 2050 los aportará África (1.300 millones).

-De los veinte países más poblados en 2100, diez serán africanos. En este orden: Nigeria (tercero, solo por detrás de India y China), República Democrática del Congo, Tanzania, Etiopía, Uganda, Egipto, Níger, Angola, Kenia y Sudán. Actualmente solo hay cuatro de ellos.

-Hasta 2050, 26 países africanos duplicarán su población. Hasta fin de siglo, seis países multiplicarán por cinco su número de habitantes: Angola, Burundi, Níger, Somalia, Tanzania y Zambia.

-Las causas que explican este espectacular crecimiento de la población en África son la mejora en la esperanza de vida y, sobre todo, al contrario que ocurre en el resto del mundo, el mantenimiento de las altas tasas de fertilidad.

-En África, en 1960 la esperanza de vida era de 40 años, según los datos del Banco Mundial. Actualmente está en los 60,2 años. Es más baja que en los demás continentes, pero en la última década ha aumentado más que en el resto del mundo. En concreto, 6,6 años. Aún así, muy por debajo todavía de la media mundial, 70,8 años actualmente, 67,2 la década pasada.

Número de hijos por mujer

-El número de hijos por mujer se mantiene en niveles elevados en África, mientras que en el conjunto del mundo ha descendido notablemente. En África está en 4,8, mientras que de media en el planeta la tasa de fertilidad está en 2,5 hijos por mujer. En los años sesenta del siglo pasado eran seis y cinco respectivamente.

-En Níger, la tasa de fertilidad es de 7,2 hijos por mujer, la más alta actualmente en el mundo. El país africano tiene hoy 20 millones de habitantes. La previsión es que a finales de siglo, su población se haya multiplicado por diez, incluso asumiendo, como hace la ONU, que la tasa tenderá a disminuir hasta alcanzar los 2,5 hijos por mujer en 2100.

-El hecho de que la tasa de fertilidad no descienda en África es el motivo de que obliga a los demógrafos a revisar sus previsiones. Las políticas de control de la natalidad no han tenido el mismo efecto que en otros lugares del mundo. Desde los años sesenta del siglo XX ha descendido en Asia Meridional (de 6 a 2,5 hijos por mujer), Asia oriental (de 5,4 a 1,8) y en América Latina y Caribe (de 5,9 a 2,1); pero no en África.

Recursos naturales

-¿La futura población de África pondrá en riesgo los recursos naturales? Los países africanos dejan actualmente poca huella ecológica, consumen pocos recursos naturales y generan poca contaminación para obtener bienes y servicios. Actualmente se considera que a cada habitante de la tierra le corresponden 1,7 hectáreas globales por persona para que el mundo sea sostenible. Es decir, las hectáreas que cada ser humano puede emplear para vivir sin reducir la capacidad de regeneración del planeta. En el África subsahariana se está por debajo de esa cifra; en algunos casos, es incluso la mitad. En Estados unidos, por ejemplo, se sixtuplica esa cifra, según el informe «Planeta vivo» de WWF.

-La humanidad ha encontrado recursos para abastecer a toda esa población. Incluso mejor que entonces. Así, entonces la tasa de desnutrición mundial, según la FAO, era del 50%, mientras que ahora está en torno al 10%.

-La concentración del crecimiento demográfico en los países más pobres, advierte la ONU, hará «más difícil para sus gobiernos erradicar la pobreza, reducir la desigualdad, combatir el hambre y la desnutrición, expandir los sistemas de educación y salud y mejorar los servicios básicos para asegurar que nadie se quede atrás».

-Desde una perspectiva demográfica, las migraciones tienen un impacto menor que los nacimientos y muertes, según explica Naciones Unidas. Aunque es un factor a tener en cuenta. En las cuatro últimas décadas, Asia, América Latina y Caribe, y África han sido exportadores de migrantes. En la última década, mientras los dos primeros han dado signos de contraerse, en África la cifra aumenta.

Densidad de población

-¿Y si es Europa quien está actualmente superpoblada? Europa es el continente más densamente habitado. La extensión de Alemania, el país europeo con mayor número de habitantes, es siete veces menor que la de la República Democrática del Congo, el país africano más extenso. Sin embargo, en Alemania actualmente viven 82 millones de personas, mientras que en el Congo no llegan a 80 millones.

-Europa comenzará a perder población a partir de 2025, aunque ya lleva décadas perdiendo peso demográfico. En 1950, la quinta parte de la población mundial estaba en el Viejo continente; actualmente es la décima parte, y a finales siglo será tan solo el 6%.

-España será uno de los países que perderá población, según las previsiones de la ONU, igual que otros muchos en Europa, como Alemania, Italia. En España, de los 46,7 millones de habitantes actuales se pasará a 36,4 en 2100.

Declive asiático

-Asia ya ha alcanzado su pico demográfico en términos relativos, el 60% de los habitantes de todo el mundo. Su población, no obstante, continuará creciendo hasta mediados de este siglo. A partir de ahí, comenzará a perder habitantes. En 2100 serán el 43% de la población mundial, solo tres puntos por encima de África.

-La India superará a China en 2022 como país más poblado. A partir de 2035 China comenzará a perder población. La India lo hará a partir de 2065. Aún así, para 2100 ambos serán los países con mayor número de habitantes, seguido de Nigeria, en tercer lugar.