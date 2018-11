La emotiva despedida de una artista navarra en su esquela: «A bailar!!!!» Cantante, pianista, bailarina, Susana Ortiz Urbeltz dejó escritas unas palabras de cariño a quienes más quería

Susana Ortiz Urbeltz «era puro amor y luz», una «pedazo de pianista con un gusto exquisito para cantar», con «gran talento y sensibilidad para la música y el baile» y una «permanente sonrisa». Así la describen quienes la conocían, aunque esta artista navarra de 45 años se mostró a sí misma tal como era en la esquela que dejó escrita, rebosante de cariño.

Junto a una nota musical, esta mujer fallecida en Pamplona el pasado 11 de noviembre quiso dedicar unas palabras en su adiós a quienes más quería: «Ane, cuida a Niko bonita. Jotis y María, cuidad a mis sobrinos!! Jesusiko, sin ti habría durado cinco minutos, amor infinito. Papi, ve quedándote con pistas que esto está lleno de candados. Mami, ya me han dicho que aquí no hay nadie que se parezca a ti. Gracias por los 45 años que me has regalado, no ha existido mami igual».

Y fiel a su optimismo y vitalidad, finalizó su emotivo mensaje con una invitación inusual en una esquela: «A bailar!!!!».

La nota, publicada este lunes en el Diario de Navarra y compartida en las redes sociales, ha suscitado una ola de admiración.

