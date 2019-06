Detienen a tres jóvenes por matar de una paliza a un hombre en las fiestas de La Florida en Oviedo Sus atacantes le propinaron una patada en la cabeza que le dejó inconsciente y después «le remataron» a golpes cuando estaba en el suelo

Tres jóvenes de entre 18 y 23 años han sido detenidos por matar presuntamente de una paliza a un hombre de 33 años durante las fiestas del barrio ovetense de La Florida en la madrugada del pasado martes. El agredido ha fallecido en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde permanecía en estado crítico, según ha confirmado la familia a la TPA.

Según testigos presenciales, la víctima, David C., que era profesor y originario de Cudillero, fue abordada por un grupo de unos jóvenes que le pidieron tabaco y, tras señalarles que no tenía, le propinaron una paliza que le causó un traumatismo craneoencefálico. En declaraciones a la TPA, su primo Diego ha explicado que el joven sufrió gravísimas lesiones de las que no ha podido recuperar y que finalmente le han causado la muerte esta tarde.

Sus atacantes, según ha relatado, le propinaron una patada en la cabeza que le dejó inconsciente y después «le remataron» a golpes cuando estaba en el suelo.

La familia ha agradecido las muestras de cariño recibidas estos días y había insistido en la importancia de la colaboración ciudadana para aportar cualquier pista para la detención de los autores, algo que según ha recordado se puede hacer de forma anónima ante la Policía. Finalmente, en la mañana de este martes se ha informado de su detención.

«Nadie lo merece, pero David, muchísimo menos», ha lamentado el familiar, quien ha subrayado que le agredieron sólo «por cruzarse en su camino y por divertirse».