Detienen a dos menores en Palma por una violación grupal a una adolescente de 14 años

La Policía Nacional ha detenido en Palma a dos menores, de nacionalidad española, acusados de haber participado presuntamente en una violación grupal a una adolescente de 14 años, también española, la pasada Nochebuena en la barriada palmesana de Es Camp Redó. En la citada agresión sexual habrían participado tres menores más, por lo que la investigación iniciada hace dos semanas continúa aún abierta. La noticia ha sido avanzada este miércoles por el diario «Última Hora» y confirmada por ABC.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 24 de diciembre. La adolescente se topó aquel día con un grupo de cinco menores, de etnia gitana, con los que entabló conversación, ya que al parecer conocía a algunos de ellos. Uno de esos menores habría convencido entonces a la víctima para que acompañase al grupo hasta Son Gotleu. En dicha barriada la joven habría sufrido ya abusos por parte de varios de esos menores. Con posterioridad, ese mismo grupo trasladó a la joven a un piso ubicado en la barriada de Es Camp Redó, en donde varios de sus integrantes violaron a la víctima.

Horas después del suceso, el día de Navidad, la agresión sexual fue denunciada ante la Jefatura de la Policía Nacional en Palma. Las diligencias previas fueron derivadas de inmediato a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), que inició la investigación. Paralelamente, una doctora forense examinó a la adolescente y confirmó que había sido víctima de una violación.

La declaración de la víctima fue esencial para conocer la identidad de algunos de los menores implicados en la agresión. Al parecer, no habrían participado en la violación los cinco sospechosos actuales, pero los que no participaron no habrían hecho nada para intentar detener el ataque. Los dos detenidos hasta ahora en relación a este caso tendrían ya antecedentes policiales. Por su parte, la Fiscalía de Menores ha sido informada ya del caso y del estado de la investigación en estos momentos.

