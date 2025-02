Denuncian que el hospital de referencia de Baleares no hace las pruebas PCR a todos sus pacientes La Consejería de Salud dice que se cumplen los protocolos, Vox exige explicaciones y los sindicatos sanitarios piden que se hagan los test a todas las personas que ingresen en Son Espases

El Hospital de Son Espases de Palma no hace las pruebas PCR a todos los pacientes que ingresan en sus instalaciones, sino sólo a los que van a ser operados y a los que tienen síntomas de padecer el coronavirus. Esa limitación fue criticada ayer por el Sindicato Médico de Baleares (Simebal) y por el Sindicato de Enfermería (Satse) de las Islas, que consideran que los test deberían hacerse a todos los pacientes que ingresen en Son Espases, con independencia de cuál pueda ser el motivo de su estancia hospitalaria. Por su parte, Vox denunció que en el citado hospital habría pacientes con Covid-19 que estarían compartiendo habitación con pacientes que no lo padecen.

En respuesta a esas denuncias, desde la Consejería de Salud del Gobierno balear informaron de que en Son Espases se estarían cumpliendo todos los protocolos sanitarios establecidos en su momento a la hora de hacer las mencionadas pruebas. Cabe recordar que en Mallorca hay varios hospitales públicos, mientras que en Menorca, Ibiza y Formentera hay uno en cada isla, si bien el centro hospitalario de Son Espases es considerado el de referencia de toda la Comunidad.

En ese contexto, el presidente de Simebal, Miguel Lázaro , explicó ayer a ABC que su sindicato defiende que «hay que hacer pruebas a todas las personas que ingresan». Precisamente, Lázaro contrapuso el modo de proceder de Son Espases con el del otro hospital público que hay en Palma, Son Llàtzer, que al parecer estaría haciendo test al 100 por cien de los pacientes que acoge en sus instalaciones. En esa misma línea crítica, el secretario general de Satse en Baleares, Jorge Tera, también indicó que en Son Espases deberían hacerse las pruebas PCR a todos los pacientes ingresados. «Lo contrario en un ámbito hospitalario nos parece una actuación irresponsable», sintetizó.

Ejemplo de «descontrol»

La diputada regional de Vox Idoia Ribas se pronunció también en la misma dirección, añadiendo que en Son Espases se estarían produciendo casos de pacientes que han sido ingresados en habitaciones en las que han convivido con otros pacientes que han dado positivo en Covid-19. «Lo que sucede en Son Espases es un ejemplo más del descontrol que desde el propio Ejecutivo balear se fomenta. ¿Cómo puede ser que no se realicen test a los ingresados? No sólo se les expone a un eventual contagio, sino que también se pone en peligro al personal sanitario», lamentó Ribas, quien anunció que solicitará a la consejera de Salud, la socialista Patricia Gómez , que explique qué protocolos se siguen y cuáles son los criterios establecidos para someter o no a los pacientes ingresados en los hospitales públicos de las Islas a los test de detección.

Por su parte, fuentes oficiales de la Consejería de Salud explicaron que en Son Espases «se realizan pruebas PCR a todos aquellos usuarios que requieren una intervención o una prueba invasiva, o que tienen el más mínimo síntoma». Dichas fuentes recordaron que actualmente « hay dos circuitos de acceso » a Urgencias y que «no se mezclan nunca los pacientes con patologías respiratorias con los otros».

Las citadas fuentes añadieron que en Son Espases «se cumplen siempre las medidas de seguridad, se trate o no de pacientes covid». Por último, especificaron que «los pacientes covid están en sus propias unidades y en habitaciones individuales ». En el mismo sentido aclaratorio se pronunciaron también ayer fuentes oficiales de Son Espases, tras ser preguntadas sobre ese asunto por este diario.