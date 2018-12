YO ME CUIDO Dani Rovira: «Me siento como un puma desde que soy vegano» En «Ocho apellidos vascos» demostró que además de ser uno de los grandes monologuistas es un gran actor. Sabe cuidarse y ahora se pone las mallas para ser «Superlópez»

En los años 40 «Súper Ratón» alentaba al final de cada una de sus aventuras a los pequeños espectadores a que no olvidaran supervitaminarse y mineralizarse. Casi ochenta años después, otro nuevo héroe -esta vez más nuestro- llamado «Súperlópez» ofrece la mejor de las recetas: el humor desde las salas de cine. Su estreno es una de las mayores apuestas del cine español de los últimos años. Ha sido número 1 de taquilla siendo el mejor estreno del cine español en este 2018. El encargado de meterse en las mallas de este personaje no es otro que el malagueño Dani Rovira.

Como todo héroe que se precie comienza el día con un buen desayuno. «No solo en calidad y en cantidad, si no en tiempo. Me gusta desayunar tranquilo, sin prisas». El malagueño confiesa que su truco para mantenerse en forma con la comida reside en «llevar una dieta vegana porque te hace sentir muchísimo mejor. Yo llevo ya algunos años y me siento como un puma». A la hora de destacar un alimento por encima de todos no lo duda: «el aguacate». Asegura que la vegana es la mejor dieta. No solo por salud si no por ser una dieta ética y comprometida con el medio ambiente y los animales. Aunque tiene muchas cosas que hacer a lo largo del día, Dani Rovira siempre tiene un hueco para el deporte. «Correr, bicicleta, TRX, y en verano nadar y trecking».

No se considera hipocondríaco pero se preocupa por su salud. «Cada año que pasa más», admite. Aunque no le obsesiona ninguna enfermedad intenta prevenir las posibles enfermedades futuras: obesidad, ictus, corazón, diabetes, alzheimer. «Al menos lo que está en mi mano», señala. A sus 38 años recién cumplidos el pasado 1 de noviembre, Dani comenta que no suele tener «muchos achaques, pero si hay alguno medio recurrente, ese es el dolor de espalda».

Su vicio confesable es «la comida picante» y su mejor terapia anti estrés es «el campo, pasear, mis perros, un buen vino y una buena conversación delante de una chimenea». Su plato favorito no lo duda: «Una buena paella de verduras».