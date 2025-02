Coronavirus España directo: Reino Unido, primer país europeo con más de 30.000 fallecidos

5.45

El Salvador entrará mañana jueves en una cuarentena «absoluta» hasta el 21 de mayo para evitar que los casos de coronavirus colapsen su sistema de salud, anunciaron este miércoles las autoridades del país centroamericano. La jefa del Gabinete de Gobierno salvadoreño, Carolina Recinos, dijo en conferencia de prensa que será una «cuarentena rígida, disciplinada y absoluta». «Lo hacemos ahora o lloramos el resto de nuestras vidas por no haber sido lo suficientemente disciplinados, ordenados o solidarios», explicó.

5.43

Guatemala registró este miércoles la muerte por coronavirus de dos hombres, de 78 y 85 años, y llegó a 21 víctimas mortales causadas por la enfermedad, que ya ha contagiado a 798 personas en el país. El ministro de Salud guatemalteco, Hugo Monroy, actualizó la cifra de fallecidos y detalló además que en las últimas 24 horas se detectaron 35 nuevos casos tras realizar 547 pruebas.

5.15

Las autoridades sanitarias de Honduras registraron este miércoles el mayor aumento de contagios por coronavirus SARS-CoV-2 en 24 horas, con 191 nuevos infectados, lo que eleva a 1.461 los casos desde el inicio de la pandemia en el país, que además reporta un total de 99 fallecidos por la enfermedad. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager) indicó en cadena de radio y televisión que hoy se realizaron un total de 440 pruebas, con las que se diagnosticaron los 191 nuevos casos, la mayoría en los departamentos de Cortés y Francisco Morazán, en el norte y centro de Honduras.

4,32

La Organización Mundial de la Salud (OMS) trabaja en la posibilidad de enviar una nueva misión de expertos a China para buscar el origen del coronavirus. «Hay discusiones con nuestros homólogos chinos para enviar una misión adicional para poner el foco en qué pasó realmente al principio en términos de exposición a diferentes animales», ha indicado la epidemióloga de la OMS Maria Van Kerkhove en la rueda de prensa diaria de la organización.

3.43

China continúa con la tendencia a la baja de nuevas infecciones del coronavirus SARS-CoV-2 tras registrar, al igual que en la víspera, dos nuevos casos durante este miércoles, informó hoy la Comisión Nacional de Sanidad. Estos dos nuevos casos -ambos detectados en Shanghái (este) y Cantón (sureste) en viajeros procedentes del extranjero- prolongan la racha del país asiático, que desde el inicio de mayo ha mantenido esta estadística no solo en un solo dígito, sino también por debajo de 4.

3.24

México llegó a 2.704 fallecimientos y 27.634 casos confirmados de Covid-19 desde el inicio de la pandemia con las 197 muertes y los 1.609 contagios que fueron notificados este miércoles por las autoridades de salud del país. Los casos acumulados reflejan un crecimiento de 6,2 % en relación a los 26.025 casos del reporte anterior, informó el director de Epidemiología del Gobierno mexicano, José Luis Alomía.

3.12

El Gobierno de Lituania ha anunciado este miércoles que para el 18 de mayo comenzará una nueva fase de desescalada, en la que los centros escolares y los clubes deportivos volverán a abrir sus puertas, se permitirán las reuniones de hasta 30 personas al aire libre y se volverá a abrir el tráfico aéreo y marítimo, entre otras medidas. Se trata de la segunda fase de relajación de las restricciones impuestas para hacer frente a la pandemia de Covid-19, después de que a mediados de abril el Gobierno permitiera la reapertura de pequeños comercios bibliotecas y cafeterías.

2.56

El presidente colombiano, Iván Duque, declaró este miércoles una nueva emergencia económica por la pandemia del coronavirus que permitirá al Gobierno «atender y proteger las nóminas» de pequeñas y medianas empresas. «Con todo el equipo económico hemos tomado la decisión de firmar una nueva emergencia económica en nuestro país. Hoy firmamos esta emergencia para que nosotros podamos atender nuevos efectos que se derivan para nuestro país de esta situación», dijo Duque en su programa diario sobre las medidas del Gobierno por la pandemia.

2.47

Estados Unidos alcanzó este miércoles la cifra de 1.227.430 casos confirmados de Covid-19 y la de 73.095 fallecidos por la enfermedad, de acuerdo al recuento independiente de la Universidad John Hopkins. Este balance a las 20.00 hora local (01.00 GMT del jueves) es de 23.928 contagios más que el día anterior y de 2.073 nuevas muertes. Al menos 189.910 de los casos confirmados en todo el país han superado la enfermedad.

2.29

Colombia quedó este miércoles a las puertas de los 9.000 casos de coronavirus al confirmar el Ministerio de Salud 346 contagios nuevos, mientras que las víctimas mortales ascendieron a 397 con el reporte de 19 fallecidos. Según el boletín diario, el número total de infectados llegó hoy a los 8.959, aunque a la cifra de recuperados de la enfermedad fueron sumados 135, con lo que ya son 2.148 los curados (23,98 %).

2.15

Argentina registró este miércoles su día con más casos nuevos detectados de coronavirus desde que la pandemia llegó al país, con 188 positivos en las últimas 24 horas, para alcanzar los 5.208 en total, informaron fuentes oficiales. Además, el Ministerio de Salud informó que se produjeron nueve muertes más y la cifra total de fallecidos por Covid<-19 es de 273, con el país en cuarentena desde el pasado 20 de marzo.

1.59

Un total de 64 niños se encuentran hospitalizados en el estado de Nueva York con una enfermedad misteriosa que los médicos tratan de diagnosticar y que podría estar relacionada con el Covid-19, confirmaron este miércoles fuentes oficiales. En un aviso emitido por las autoridades al personal y las instituciones médicas, representantes del Departamento de Salud estatal dijeron que la mayoría de los menores, que se creía tenían un «síndrome inflamatorio múltiple pediátrico», habían dado positivo después a las pruebas de coronavirus o al test de anticuerpos.

1.35

El gobierno mauritano anunció hoy una próxima desescalada en las restricciones impuestas para frenar el coronavirus en el país, según explicó el ministro secretario general del gobierno, Niang Jibril Hamadi, en rueda de prensa en Nuakchot. La «medida estrella» en esta república islámica es la reapertura de las mezquitas para la oración del viernes, aunque los fieles deberán respetar condiciones estrictas como el porte de mascarilla, el lavado de manos y la distancia social, además de que los templos serán desinfectados tras cada plegaria.

1.08

La directora médica de Canadá, la doctora Theresa Tam, declaró este miércoles que la pandemia de Covid-19 está empezando a ralentizarse en el país,, aunque el número de infecciones se ha duplicado cada 20 días y el país ya tiene 63.403 infecciones y 4.223 muertes. Las autoridades canadienses habían previsto que en estos momentos el número de muertes se situaría en 3.883. Tam culpó de la mayor mortalidad a los brotes que están padeciendo residencias de ancianos en las provincias de Quebec y Ontario y que han obligado a las autoridades a recurrir a militares para intentar contener la situación.

1.05

El Ministerio de Salud de Turquía ha anunciado este miércoles que el país ha superado la primera de las fases fijadas para hacer frente a la pandemia de Covid-19 y, aunque ha destacado que «el brote está bajo control», el siguiente paso conllevará restricciones relajadas para llevar a cabo una «vida social controlada». «El brote está bajo control pero las realidades del virus no han cambiado», ha explicado el ministro de Salud, Fahrettin Koca, durante una comparecencia a través de vídeo conferencia, según ha recogido la agencia estatal de noticias «Anatolia».

0.38

Al menos 128 soldados de la Guardia Real marroquí dieron positivo por coronavirus en la región de Rabat durante los días 4 y 5 de este mes, informa el diario «Al Alam» en su número del día de mañana y recogen con detalles similares otros medios marroquíes. El rotativo agregó que otras 600 personas, que tuvieron contacto con los 128 infectados, fueron ingresados también en diferentes hospitales de la capital marroquí hasta que se conozcan los resultados de las pruebas a las que fueron sometidos.

0.33

Brasil confirmó este miércoles otras 615 muertes por coronavirus, el mayor número registrado hasta ahora en una sola jornada, y el total de fallecidos causados por la pandemia llega a 8.536. La cifra de contagios presentó un aumento de 10.503, que también representa la mayor escalada desde el pasado 26 de febrero, cuando se registró en el país el primer caso, con lo que el total se eleva a 125.218.

0.28

Perú llegó este miércoles a casi 55.000 casos y más de 1.500 fallecidos por la epidemia del Covid-19, mientras se confirmó el desborde total de las restricciones de la cuarentena ordenada hace ya 52 días por el Gobierno de Martín Vizcarra. El último reporte del Ministerio de Salud (Minsa) señaló que los casos detectados de la enfermedad se incrementaron en 3.628 en las últimas horas, hasta llegar a un total de 54.817, un 7 % más que en el informe del martes.

23.53

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha informado este miércoles de que se han registrado otras 232 muertes en el estado en las últimas 24 horas, si bien ha destacado que los números «siguen estando por debajo de donde se encontraban» cuando estalló la pandemia de coronavirus en Estados Unidos. Tal y como ha explicado en una rueda de prensa, 207 de esos decesos se han registrado en hospitales, mientras que otros 25 se han producido en residencias de ancianos y centros de día. Se trata del tercer día consecutivo que la cifra de fallecidos se encuentra en torno a los 230.

23.32

Cataluña ha alcanzado la cifra de 10.831 muertos por coronavirus desde el comienzo de la pandemia, al haber sumado 66 nuevas víctimas en las últimas 24 horas, según los datos aportados este miércoles por las empresas funerarias que recoge el Departamento de Salud de la Generalitat. Del total de víctimas declaradas por las funerarias, 3.178 han muerto en una residencia de mayores, 140 en un centro sociosanitario y 595 en un domicilio, mientras que los restantes han fallecido en hospitales o son casos «no clasificables por falta de información», ha informado el Departamento de Salud en un comunicado.

22.52

La Policía Local de Cartaya (Huelva) ha detenido a dos vecinos de la localidad, un hombre de 34 años y otro de 43, por un presunto delito de desobediencia grave a la autoridad, por la reiteración en las infracciones administrativas, ya que entre ambos sumaban 17 denuncias previas por saltarse el confinamiento. Una de las detenciones se produjo después de que una dotación de la Policía Local observara, a la una de la madrugada del lunes, a un varón dando un paseo por la calle Pilar de Mogalla de forma injustificada e incumpliendo las medidas de confinamiento decretadas por el Gobierno durante el estado de alarma. Procedieron a su detención cuando comprobaron que esta persona había sido denunciada anteriormente en vía administrativa ocho veces por la Policía Local de Cartaya; y todas ellas por encontrarse en la vía pública en horarios no permitidos y sin justificación alguna . La segunda detención se produjo ayer a las 18:20 horas, cuando los agentes se percataron de la presencia de un hombre que paseaba por la vía pública fuera de los casos previstos en la normativa para hacerlo, también sin causa justificada. Esta persona también había sido denunciada anteriormente en vía administrativa un total de siete veces por la Policía Local, y otras dos por parte de la Guardia Civil del Puesto de Cartaya. Ambos infractores habían sido advertidos con anterioridad por los agentes de forma expresa. Las diligencias instruidas han sido entregadas, junto con cada uno de los detenidos, en el puesto de la Guardia Civil de Cartaya, para su puesta a disposición judicial, pudiéndose enfrentar a penas de prisión de tres meses a un año .

22.15

El Gobierno de Burkina Faso ha anunciado este miércoles el lanzamiento de tres aplicaciones de telefonía móvil para detectar supuestos casos de coronavirus, en medio de los esfuerzos de las autoridades por contener la propagación de la pandemia en el país. El Ministerio de Sanidad ha detallado que estas tres 'apps' estarán disponibles para todos los teléfonos y en los cuatro idiomas nacionales del país africano, según ha recogido el portal burkinés de noticias Burkina 24.

21.54

Según el semanario «Le Canard enchaîné» (El Pato encadenado), tradicionalmente bien informado, el embajador de Francia en Pekín, Laurent Lili, habría advertido el Gobierno francés desde finales del mes de diciembre pasado de los riesgos de un «virus extraño que podría propagarse haciendo estragos entre la población». Informa Juan Pedro Quiñonero, corresponsal de ABC en París.

21.45

El Gobierno canario ha solicitado formalmente al Ministerio de Sanidad que las islas de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Palma , donde residen 2,12 millones de personas, pasen a la fase 1 de desconfinamiento, en la que ya están desde el pasado lunes La Gomera, El Hierro y La Graciosa.

21.32

La Junta Festera de Moros y Cristianos de El Campello y el Ayuntamiento van a organizar el próximo fin de semana una celebración alternativa del Mig Any «virtual», con el apoyo de las redes sociales para evitar los riesgos de la proximidad física entre los participantes. Así, el estado de alarma por el coronovirus no va aguar la fiesta. Más detalles.

21.20

El Parlamento de Serbia ha levantado este miércoles el estado de emergencia introducido el pasado 15 de marzo por la epidemia del coronavirus, aunque seguirán en vigor algunas restricciones de reunión y el uso de mascarillas.bCon la cancelación del estado de emergencia se retira el toque de queda, pero aún se prohíben reuniones de más de dos personas en la calle, se pide el mantenimiento de la distancia social y el uso de mascarillas y guantes en el transporte urbano o la gastronomía. En Serbia hay 9.791 casos confirmados y 203 muertos por la Covid-19.

21.11

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, anunció este miércoles que extenderá por un mes más la declaración de emergencia sanitaria por el coronavirus en este estado, tras Nueva York el más golpeado por la pandemia en Estados Unidos. Al menos 8.549 personas han muerto en Nueva Jersey por Covid-19 , tras los 308 nuevos fallecimientos que Murphy anunció en una conferencia de prensa, en la que dijo que los positivos suman ya 131.890.

21.03

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha alertado este miércoles de que ha detectado una campaña fraudulenta a través de SMS sobre test de autoevaluación del Covid-19 denominada 'corona-smishing'. El mensaje contiene un enlace que redirige a una web falsa que simula pertenecer al Ministerio de Sanidad y al Instituto de Salud Carlos III, según ha informado el centro tecnológico en un comunicado. Lea la noticia.

20.55

La Organización Mundial de la Salud (OMS) no descarta que el Covid-19 estuviera en diciembre en Europa e incluso antes, aunque en estos momentos no está investigando "de forma proactiva" si la XXV Cumbre del Clima de Chile que finalmente se celebró en Madrid del 2 al 15 de diciembre pudo ser un punto dispersor del contagio. La duda sobre la fecha la llegada de los primeros casos del coronavirus a Europa está abierta. De hecho, este domingo la revista científica Science Direct publicó un informe que adelantaba en un mes la cronología del primer caso positivo detectado en Francia , desde el 24 de enero hasta ahora confirmado al 27 de diciembre. El estudio apunta que a finales de diciembre el virus ya podía estar circulando en el país galo.

20.47

Ecuador registra ya 1.618 fallecidos confirmados y 1.628 probables, además de 29.420 positivos por Covid-19 , de acuerdo con un parte infográfico distribuido este miércoles por el Ministerio de Salud Pública. Desde que se reportara el primer caso de contagio en el país el pasado 29 de febrero, las autoridades ecuatorianas han contabilizado 3.433 pacientes recuperados, 14.908 estables en aislamiento domiciliario, 369 hospitalizados en situación estable y 156 ingresados en centros médicos con pronóstico reservado.

20.40

El Gobierno neerlandés anunció este miércoles que autorizará la reapertura de cines, teatros, restaurantes, museos e instituciones culturales a partir del 1 de junio, aunque se necesitará reserva y se limitará el número de visitantes a 30, incluyendo el personal, y las terrazas acogerán a un máximo de 10 clientes. En una rueda de prensa en La Haya el primer ministro, Mark Rutte, explicó que, si los contagios siguen bajo control dentro de tres semanas, las "terrazas, restaurantes, cafeterías, cines, teatros y salas de conciertos podrán abrir bajo ciertas condiciones", con limite de clientes e incluso una "entrevista de revisión", una conversación telefónica o un formulario por internet para preguntar por posibles síntomas relacionados con el coronavirus.

20.33

El Gobierno de Chad ha anunciado este miércoles que el uso de la mascarilla será obligatorio a partir del jueves y ha agregado que la capital, Yamena, estará cerrada durante dos semanas a partir del viernes para intentar contener la propagación del coronavirus. El Ejecutivo ha indicado que la entrada y salida de personas y vehículos de la capital estará prohibida, a excepción de los que transporten mercancías y alimentos, al tiempo que ha mantenido en vigor el toque de queda en la ciudad.

20.20

Nueva jornada de aplausos y música desde los balcones, ventanas y terrazas para homenajear la labor de los sanitarios en la crisis del coronavirus y agradecer también el trabajo de los profesionales de servicios básicos que no han parado su actividad pese a la pandemia del coronavirus. El homenaje de los españoles cumple así 54 días desde que se iniciara a través de las redes sociales y aplicaciones de mensajería.

20.14

La Junta de Andalucía ha propuesto al Gobierno central que establezca el uso obligatorio de mascarilla higiénica o quirúrgica en los espacios abiertos donde la afluencia o circulación de personas dificulte garantizar la distancia social de seguridad, para proteger de una posible difusión del virus. En el documento que se ha remitido al Gobierno central, donde se recoge la ya anunciada petición para que todas las provincias andaluzas evolucionen a Fase 1, la Junta hace una serie de propuestas entre las que también se pide la modificación de los horarios de paseo teniendo en cuenta las temperaturas que se esperan para mayo y junio en la comunidad.

20.07

Las autoridades francesas han anunciado este miércoles un incremento de 278 fallecidos en las últimas 24 horas , lo que eleva la cifra total de fallecidos por coronavirus en el país a 25.809 .

20.00

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus , advirtió hoy que, en los países donde se están relajando las medidas de distanciamiento físico, el desconfinamiento debe planificarse «cuidadosamente » porque de lo contrario « existe realmente el riesgo de volver al confinamiento». Informa María Teresa Benítez de Lugo, corresponsal de ABC en Ginebra.

19.52

El Gobierno de Madrid va a solicitar al Central poder entrar en la Fase 1 de la desescalada el próximo 11 de mayo . Así lo ha especificado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso , al término del encuentro de su Ejecutivo esta tarde. La decisión avala la tesis que defendía el vicepresidente Ignacio Aguado con más vehemencia, ante las reticencias que la jefa del Ejecutivo expresaba esta misma mañana. Finalmente, se ha optado por la solicitud, aunque se advierte desde el Gobierno que la desescalada se llevará a cabo «con mucha prudencia» y acompañado de medidas de «protección individual a través de mascarillas».

19.45

Los médicos consideran «clave» la realización de pruebas de detección del coronavirus para controlar la pandemia. Pero en un escenario de escasez de recursos, piden establecer una estrategia sanitaria que permita priorizar por grupos. La Organización Médica Colegial (OMC), que este miércoles emitió el primer informe de la Comisión Asesora para el Covid-19, establece cuatro grupos a los que debería someterse antes a las pruebas y asegura que «mientras se mantenga la escasez, no es ético ni socialmente conveniente el uso particular de test diagnósticos, con independencia de que las personas o entidades puedan financiárselo privadamente». Más detalles.

19.37

Chile ha registrado en la última jornada otros mil casos de coronavirus , en la media de los últimos días, lo que sitúa el total por encima de los 23.000. La Región Metropolitana de Santiago es el foco de infección que más preocupa al Gobierno, por lo que este miércoles ha anunciado una nueva extensión de la cuarentena a varias comunas. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, ha informado de que en las últimas 24 horas se una detectado otros 1.032 casos de coronavirus, frente a los 1.373 del martes y los 980 del lunes, por lo que se mantienen en los mismos márgenes. En total son ya 23.048 positivos. Son 6 fallecidos más que ayer, 281 en total.

19.30

El Vaticano ha elevado a doce los casos de personas que han dado positivo al test diagnóstico de coronavirus desde que comenzó la emergencia sanitaria. El último caso de contagio ha sido detectado este miércoles. Como todos los demás contagiados, se trata de un empleado del Vaticano que ha estado trabajando aislado en su domicilio desde comienzos de marzo. Desde esta semana, las oficinas y departamentos de la Santa Sede han comenzado a reabrir su actividad de forma gradual por lo que estaba previsto que esta persona volviera al trabajo.

19.23

Unas 16.486 personas mayores usuarias de residencias de ancianos públicas, concertadas y privadas de toda España han fallecido en el marco de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, según el último recuento realizado por Europa Press. El Gobierno ya dispone de los datos de las comunidades autónomas sobre la incidencia del virus en estos centros y los fallecimientos de usuarios. Sin embargo, aún no los ha dado a conocer, pese a haberlos reclamado hace un mes.

19.15

El País Vasc o ha iniciado también los trámites para avanzar hacia la llamada fase 1. Su Gobierno, regido por la coalición de PNV y PSE, no alberga «ninguna duda» de que cumple con los requisitos necesarios para ello, y de hecho el Departamento autonómico de Salud ha comenzado ya a derogar de manera unilateral algunas medidas que se adoptaron para hacer frente a la alerta sanitaria del coronavirus, incluidas las de suspender los mercados y las ferias de venta de alimentos o los comercios itinerantes. También ha quedado obsoleta la normativa de excepción en materia de sanidad mortuoria, de forma que los tanatorios podrán volver a abrir sus puertas y se permitirán velatorios y funerales. Más detalles.

19.08

El PSOE propondrá al exlendakari y expresidente del Congreso Patxi López para presidir la nueva Comisión para la Reconstrucción de España que se constituye este jueves en el Congreso, según confirmaron a Europa Press fuentes socialistas. Lea la ntoicia.

19.00

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha logrado el «sí» del Congreso a prorrogar por cuarta vez el estado de alarma , hasta el 24 de mayo. La medida ha salido adelante, según lo previsto, gracias al apoyo de Cs, PNV y los partidos regionalistas frente a la abstención de PP, Bildu, Navarra Suma y el BNG. Vox, ERC, Junts, Cup y Foro han votado en contra. Lea todos los detalles.

18.54

La Sociedad Española de Obesidad (SEEDO) considera una prioridad que las personas con sobrepeso y obesidad busquen asesoramiento profesional para adelgazar con el objetivo de afrontar en las mejores condiciones posibles el esperable repunte de las infecciones por coronavirus (SARS-Cov-2). Los expertos recuerdan que el peso excesivo es uno de los principales factores identificados de mal pronóstico en personas que desarrollan Covid-19. Además, el tejido adiposo podría desempeñar un papel importante en la transmisión de la enfermedad.

18.47

Hace apenas unos días, ABC publicaba un estudio llevado a cabo por investigadores de la universidad china de Zhejlang y según el que el virus SARS CoV-2 ha adquirido ya las mutaciones suficientes como para modificar sustancialmente su patogenicidad. En concreto, los investigadores hallaron que algunas cepas, precisamente las que llegaron primero a Europa y después a Estados Unidos, podían ser hasta 270 veces más virulentas que las que proliferaron durante las primeras semanas en China, donde se originó la pandemia. Sin embargo, hay investigadores que niegan estas afirmaciones .

18.40

Italia ha registrado en las últimas 24 horas un incremento de los nuevos casos de coronavirus y muertes por esta enfermedad en relación a las cifras que se venían anunciando estos últimos días. Así, según ha confirmado Protección Civil, las cifras de víctimas mortales han aumentado en 329 , lo que eleva el total a 29.684. Por otro lado, los nuevos casos son ya 214.457, 1.444 más que ayer.

18.33

Nanopartículas de oro al servicio de la detección del Covid-19 a través de los tan ansiados test rápidos y masivos para alcanzar la «nueva normalidad» tras la pandemia. El Instituto Tecnológico del Plástico de la Comunidad Valenciana (Aimplas) está trabajando en el desarrollo de una técnica diagnóstica «rápida, económica y eficiente», basada en la modificación de nanopartículas de oro para detectar anticuerpos del SARS-CoV-2 o bien su antígeno en sangre, orina y fluidos respiratorios. Más detalles.

18.25

Reino Unido continúa sufriendo la peor parte de la pandemia por coronavirus tras registrar 649 nuevas muertes en las últimas 24 horas . La cifra total supera ya los 30.000 fallecidos , lo que le convierte en el primer país europeo que sobrepasa este número de muertos por Covid-19. En concreto, son 30.076. Por otro lado, el número de casos positivos en el país se eleva ya a 201.101, 6.111 más que ayer.

18.18

Las autoridades de Singapur han informado este miércoles de que se han registrado otros 788 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas , por lo que la cifra total de infectados asciende a 20.198 en el país , que por el momento solo ha constatado 18 muertos por el virus . La mayoría de los nuevos contagiados siguen siendo trabajadores extranjeros que se encuentran en el país de forma temporal viviendo en residencias, tal y como ha indicado el Ministerio de Sanidad.

18.10

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Rusia más de 10.000 casos nuevos , lo que eleva el balance a 165.929 personas contagiadas y 1.537 víctimas mortales , según ha informado el centro ruso responsable de la lucha contra el virus. "En las últimas 24 horas en Rusia se han confirmado 10.559 casos de infección por coronavirus en 82 regiones", ha informado el organismo ruso, en un comunicado recogido por la agencia de noticias rusa Sputnik.

18.03

China considera que la atención del mundo debe concentrarse en acabar con la pandemia de coronavirus y que no es el momento de lanzar las investigaciones que reclama Estados Unidos sobre cómo manejó ese país la aparición del nuevo patógeno y sobre su origen. "Creo que por el momento la primera cosa, la mayor prioridad, es salvar vidas y si hablamos de investigaciones o de evaluaciones necesitamos una buena atmósfera, no se pueden permitir críticas motivadas por razones políticas. Esto es un virus político que se disemina y que hay que parar", dijo hoy el embajador de China ante la ONU en Ginebra, Chen Xu.

17.56

Cuba anunció este miércoles 18 nuevas infecciones de coronavirus SARS-CoV-2 que dejan un acumulado de 1.703, en una jornada sin fallecidos y en la que el total de altas superó el millar, según el parte del Ministerio de Salud Pública (Minsap). Al no registrarse muertes por segunda jornada consecutiva, el número de fallecidos por el virus se mantiene en 69 , explicó el director de Epidemiología del Minsap, Francisco Durán.

17.49

Las autoridades canadienses han registrado 196 nuevas muertes por coronavirus , lo que eleva el total de fallecidos en Cadadá a 4.111. Desde el comienzo de la epidemia, el país ha contabilizado 62.458 casos registrados , 1.299 más en las últimas 24 horas.

17.42

La Comunidad de Madrid informó este miércoles de que se realizarán a partir de la próxima semana 11.000 test de detección del SARS-CoV2 a los efectivos que están llevando a cabo labores de seguridad, organización, coordinación y logística dentro del Plan Territorial de Protección Civil (Platercam) que el Ejecutivo regional activó el pasado 13 de marzo. Estos 11.000 test, que se suman a las 850 pruebas de diagnóstico PCR ya realizados a estos profesionales desde el inicio de la crisis, se practicarán a los 1.500 miembros del Cuerpo de Bomberos regional, a los 250 agentes forestales de la Comunidad y a los 250 gestores de emergencias que integran este dispositivo puesto en marcha como consecuencia de la propagación del coronavirus.

17.37

Las únicas restricciones que permanecen en Alemania , al menos hasta el 5 de junio, son la distancia de seguridad, la limitación de contacto, aunque algo más relajada que hasta ahora, y la obligación de mascarilla en la vida pública, pero los colegios irán recibiendo progresivamente a todos los alumnos, los últimos establecimientos cerrados podrán reabrir, como es el caso de gimnasios, e incluso la Bundesliga reiniciará, con partidos sin público, a partir del 15 o del 23 de mayo, según decidan los equipos. Pero toda esta normalidad será recuperada solamente «bajo la condición de expansión del virus», ha explicado la canciller Merkel en rueda de prensa, después de una reunión con los presidentes de los Bundesländer que ha durado cinco horas. Informa Rosalía Sánchez, corresponsal de ABC en Berlín.

17.30

Los hoteleros de la Costa del Sol, reunidos ayer en un seminario online, parecen coincidir en que la actividad en esta zona de referencia del turismo mundial no volverá hasta el mes de julio. «El 70% de los clientes son internacionales, y en este momento no sabemos cuándo podrán viajar. A corto y a medio plazo, las perspectivas son cero», dijo Luis Callejón Suñé , presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos). «Esta industria va a cambiar brutalmente -añadió-. Hay muchos pequeños hoteles que no quieren abrir porque no van a tener clientes. El verano será para trabajar en tecnología, marketing y protocolos». Lea la noticia.

17.23

La Generalitat ha enviado este miércoles al Ministerio de Sanidad su plan de desescalada del confinamiento por el coronavirus para que las tres provincias de la Comunidad Valenciana pasen a la fase 1 a partir del próximo 11 de mayo. Según ha podido saber ABC , el Gobierno valenciano esgrime una capacidad sanitaria suficiente para responder con celeridad ante un eventual rebrote de la pandemia del Covid-19 en sus departamentos de salud.

17.15

Investigadores del University College de Londres (Reino Unido) han identificado cerca de 200 mutaciones genéticas del nuevo coronavirus, lo que podría ayudar a mejorar el desarrollo de medicamentos y vacunas contra la enfermedad que ocasiona el virus, el Covid-19. En el trabajo, en el que se han analizado a 7.500 personas infectadas con Covid-19, descubrieron que una gran proporción de la diversidad genética global del virus se encuentra en los países más afectados, lo que sugiere una ausencia del 'paciente cero' en la mayoría de las regiones.

17.07

La cifra de fallecidos por coronavirus en Irán es ya de 6.418, 78 más que ayer . Por otro lado, el número de contagios en el país supera los 100.000, siento el total de positivos por Covid-19 confirmados de 101,650, según ha anunciado el ministerio de Sanidad este miércoles.

17.00

Sudáfrica , el país de África con más casos de Covid-19 hasta la fecha, prevé que los niveles epidémicos máximos en su territorio se alcancen entre finales de julio y principios de septiembre, dijo este miércoles el jefe de la respuesta sanitaria, Salim Abdool Karim. Sudáfrica registra hasta la fecha 7.572 casos y 148 muertes

16.52

Boris Johnson se enfrentó hoy por primera vez al líder la oposición, el laborista Keir Starmer, en la sesión de preguntas y respuestas al primer ministro en el Parlamento británico. La última vez que el «premier» respondió a los diputados en la Cámara de los Comunes fue el 25 de marzo, antes de ser ingresado por coronavirus y de que Westminster cerrara. Informa Ivannia Salazar, corresponsal de ABC en Londres.

16.44

Desde este lunes, ya está disponible el primer kit de autodiagnóstico de Covid-19 en España. Se puede adquirir de forma online en la web Covidtest y su precio es de 89 euros. Se trata de una prueba rápida que detecta en 15 minutos inmunoglobulinas IgG e IgM, cuya presencia puede indicar que se ha superado la enfermedad y que el organismo ha generado anticuerpos contra el coronavirus, «con una sola gota de sangre». Lea la noticia.

16.37

Alemania ha dado el visto bueno al regreso del fútbol y el torneo germano será el primero, de los considerados grandes, que retoma la competición después de que la canciller Angela Merkel y los primeros ministros de los 16 estados regionales dieran este miércoles luz verde para que la Bundesliga pueda reiniciarse a puerta cerrada y bajo estrictas medidas de prevención en la segunda mitad de mayo. La Liga Alemana de Fútbol (DFL) deberá decidir si se empieza a jugar el 15 o el 23 de mayo, pero es bastante probable que se opte por la segunda fecha, pues los equipos aún están regresando a los entrenamientos normales tras haber estando haciendo prácticas en grupos reducidos.

16.30

Filipinas ha registrado en la última jornada otros 320 casos de coronavirus , lo que supone la mayor cifra en un mes, situando el balance total por encima de los 10.000, según han informado este miércoles las autoridades filipinas. Estos 320 casos confirmados de Covid-19 son la mayor cifra diaria de nuevos casos desde el pasado 6 de abril, cuando se registraron 414. Con ello, el total de casos de coronavirus en Filipinas es de 10.004, entre los que se cuentan 658 víctimas mortales , 21 de las cuales en la última jornada, de acuerdo con la cadena filipina ABS-CBN.

16.23

Un avión sanitario se estrelló cerca del aeropuerto de la patagónica ciudad de Esquel , en la provincia argentina de Chubut , y murieron dos de las cuatro personas que viajaban a bordo, confirmó este miércoles el intendente (alcalde) de la ciudad, Sergio Ongarato. El accidente se produjo en la noche del martes, cuando la pequeña aeronave se aproximaba a la pista de aterrizaje en medio de una densa niebla que cubría la zona del aeropuerto Brigadier General Antonio Parodi, en la región de la precordillera de los Andes y a unos 1.500 kilómetros al sureste de Buenos Aires, indicó Ongarato en declaraciones al canal noticioso TN.

16.15

Portugal suma hasta hoy 1.089 fallecidos, 15 más que ayer , y según anunció hoy el Gobierno científicos de todo el país trabajan en un proyecto piloto para "secuenciar" un millar de genomas de Covid, que aporte respuestas ante nuevos brotes de coronavirus. Según dijo hoy el secretario de Estado de Salud, António Sales , el objetivo de este proyecto, liderado por el Instituto Nacional de Salud "Ricardo Jorge" de Portugal, es el de identificar las cadenas de transmisión, las zonas por las que entró en Portugal y, de esta manera, tener mayores orientaciones ante un posible nuevo brote. La cifra de infectados ha aumentado hasta los 26.182, 480 más en las últimas 24 horas.

16.10

El Metro de Nueva York ha cesado su actividad este miércoles de madrugada por primera vez en sus más de cien años de historia, para facilitar los trabajos de desinfección en las instalaciones con motivo de la pandemia de coronavirus. El servicio ya se redujo a finales de marzo, pero este miércoles ha estrenado un nuevo cierro nocturno que comienza a las 1.00 y concluye a las 5.00. Durante estas cuatro horas, operarios de limpieza desinfectarán las instalaciones de este emblemático sistema de transporte, inaugurado hace 115 años y activo las 24 horas del día.

16.02

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha afirmado que el Gobierno regional trabaja coordinado con el Ministerio de Educación "para ver de qué manera" se podrían abrir los centros escolares "cuanto antes, al menos 15 días antes del final del curso". En la rueda de prensa telemática posterior al Consejo de Gobierno, Aguado ha explicado que la región quiere abrir las aulas 15 días antes para una "recapitulación" del curso y para "preparar los exámenes".

15.55

En su primer viaje de trabajo desde que declarara oficialmente el estado de alarma por la pandemia de coronavirus, el presidente Donald Trump visitó el martes una fábrica de máscaras sanitarias en Arizona, pero se negó a ponerse una él mismo. Trump ha dicho en varias ocasiones que el uso de máscaras que cubren nariz y boca es sólo una recomendación y que él no las llevaría siempre. Informa David Alandete, corresponsal de ABC en Washington.

15.47

La Federación Española se ha reunido este miércoles telemáticamente con las territoriales para decidir definitivamente la hoja de ruta que se seguirá para terminar la temporada en Segunda B y Tercera división . Aunque las territoriales transmitieron durante la pasada semana a Luis Rubiales las ideas alternativas que recibieron de sus equipos para acabar el curso, la RFEF finalmente ha decidido cancelar el fútbol no profesional y continuar adelante con su propuesta de jugar un playoff exprés de ascenso entre los cuatro primeros clasificados de los grupos de ambos categorías, en las que no habrá descensos.

15.41

Con mascarillas, las manos desinfectadas con gel y caminando en fila india a través de escáneres que les medían la temperatura. Así han regresado este miércoles a clase los 57.800 alumnos de 121 institutos de Wuhan que por fin han reabierto tras el control de la epidemia del coronavirus. Sus estragos han sido tan grandes, y más en esta ciudad donde estalló la enfermedad Covid-19 que ahora azota al planeta, que los estudiantes estaban incluso contentos de volver a las aulas. Informa Pablo M. Díez, corresposanl de ABC en Pekín.

15.35

Al menos 35 profesionales han fallecido por el coronavirus, el 0,1% de los que se han contagiado. Son cifras que se extraen del Informe sobre la situación de Covid-19 en personal sanitario en España, publicado por el Instituto de Salud Carlos III y que «deben interpretarse con precaución, puesto que se han considerado como no fallecidos los casos sin información en esta variable, y deben ser confirmados en posteriores análisis», indican.

15.28

Emmanuel Macron propone “reinventar” el “sector” y las “industrias de la cultura” francesa, para combatir la pandemia del coronavirus , con una ambición europea de resistencia contra los “predadores” chinos y norteamericanos, percibidos como una amenaza potencial. Se esperaba un “plan de ayudas” a la cultura nacional, del libro a los museos pasando por el cine, la creación artística y musical. Informa Juan Pedro Quiñonero, corresponsal de ABC en París.

15.23

Pfizer y BioNTech ya han comenzado a vacunar en EE.UU. a los primeros participantes en el ensayo clínico de Fase 1/2 del programa vacunal BNT162 para prevenir el Covid-19. El estudio forma parte de un programa de desarrollo global, que ya está en curso en Alemania. Lea más detalles.

15.15

El Ayuntamiento de Valencia ha habilitado carriles en las playas de la ciudad para permitir a la ciudadanía practicar deporte en el agua cada día, desde las seis hasta las diez de la mañana. Así lo ha anunciado la concejal de Deportes, Pilar Bernabé , que ha explicado que «para garantizar la seguridad y que se cumplan las medidas de precaución, de higiene y de protección contra el coronavirus» habrá voluntarios de la Federación Deportiva Municipal informando a quienes se acerquen a estos enclaves.

14.57

Iberia está informando a los pasajeros que vayan a volar en los próximos días sobre la necesidad de llevar su mascarilla, al igual que ya hacen las tripulaciones, para utilizarla en el embarque y durante el vuelo, sin la cual no podrán viajar. Según recuerda la aerolínea, el uso de mascarillas que cubran nariz y boca es obligatorio desde esta misma semana para todos los medios de transporte, incluyendo los aviones.

14.46

Un hombre nigeriano fue sentenciado a muerte el lunes en el primer fallo virtual en el país. Las medidas de distanciamiento social para combatir la pandemia de COVID-19 «obligó» al juez del Tribunal Superior de Ikea Lagos, a comunicar el fallo del acusado Olalekan Hameed a través de la conocida aplicación Zoom, utilizada ampliamente en tiempos de coronavirus para «celebrar» reuniones. Tanto el acusado como los abogados, testigos y periodistas participaron en la sesión desde diferentes lugares a través de este servicio de videoconferencia. Hameed, conductor de profesión, fue declarado culpable de los cargos imputados de robo y asesinato de la madre de su jefe, Jolasun Okunsany, en 2018. Nigeria ha estado en el punto de mira de numerosos grupos locales e internacionales de derechos humanos que exigen abolir la pena de muerte. Lagos tiene el mayor número de casos de COVID-19 en Nigeria, lo que representa alrededor del 42 por ciento de las 2.950 infecciones y 98 muertes hasta el momento. Informa Alba Amorós.

14.35

El Gobierno británico planea empezar a aplicar algunas medidas de desconfinamiento a partir del próximo lunes, que adelantará el domingo previo, según reveló este miércoles ante el Parlamento el primer ministro, Boris Johnson. El jefe del Ejecutivo conservador lideró hoy por primera vez la sesión de preguntas al primer ministro en los Comunes tras su regreso al trabajo después de haber superado la Covid-19.

14.23

La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), junto a organizaciones autonómicas de la misma especialidad, han solicitado a las autoridades que investiguen los fallecimientos por Covid-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus, en las residencias con el fin de determinar las responsabilidades oportunas. Además, y ante futuras crisis sanitarias o rebrotes del virus, han destacado la necesidad de que se establezcan protocolos «claros y comunes» sobre los criterios de actuación, los diferentes recursos para hacer frente al coronavirus, y los circuitos y pautas de aislamiento y tratamiento de los casos.

14.07

El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado una rebaja del 75% en la tasa de terrazas y que dará espacio público a bares y restaurantes para que puedan mantener el 100% de mesas ampliando los veladores en la calzada, a costa del coche. También ha anunciado que en la fase 1 de desconfinamiento facilitará al comercio de proximidad que pueda salir a la calle, con cortes al trafico para hacer compatible las medidas de sanitarias contra el coronavirus y la actividad económica.

13.27

La Comunidad de Madrid realizará a partir de la semana que viene test de detección del coronavirus a los farmacéuticos de la región, unidades que serán distribuidos entre los profesionales por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Así lo ha indicado el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, en una entrevista concedida a Digital Farmadrid, el boletín informativo del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid.

13.19

Austria prorroga hasta el 31 de mayo los controles de sus fronteras con los países vecinos, todos miembros del espacio Schengen de libre circulación, impuestos para frenar la expansión del coronavirus. En un nuevo decreto, el ministerio del Interior del país alpino ha prolongado el vencimiento inicial, el 7 de mayo, de los controles impuestos en las fronteras con Alemania, Italia, Suiza, Liechtenstein, República Checa y Eslovaquia a mediados de marzo, una de las primeras medidas adoptadas por el Gobierno de conservadores y verdes para impedir la importación de casos de COVID-19.

12.59

Los Reyes han conocido este miércoles el impacto del Covid-19, enfermedad causada por el nuevo coronavirus, en espacios naturales como los parques nacionales, donde en las últimas semanas se ha producido una ausencia de visitantes por la pandemia. Don Felipe y Doña Letizia han mantenido una videoconferencia desde el Palacio de la Zarzuela con cuatro responsables de la red de parques nacionales, que tiene un impacto socioeconómico sobre 167 municipios con una población de millón y medio de habitantes, según informa la Casa Real.

12.45

El 89 por ciento de los profesionales sanitarios contagiados por el nuevo coronavirus, cuya enfermedad se conoce con el nombre de 'Covid-19, no ha requerido hospitalización, un 16,5 por ciento ha desarrollado neumonía, un 1,2 por ciento ha requerido ingreso en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y un 0,1 por ciento ha fallecido. Así se desprende del 'Informe sobre la situación de COVID-19 en personal sanitario en España', elaborado por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), a través de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE), y en el que se han analizado los 30.660 casos de Covid-19 notificados hasta el pasado 4 de mayo.

12.36

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha avanzado que el Ministerio de Sanidad, junto con las comunidades autónomas, va a publicar en los próximos días una nueva definición de caso de Covid-19, con el objetivo de incorporar más síntomas y ser «más sensible» en la detección de casos en Atención Primaria, coincidiendo con el inicio de la fase de desescalada.

12.15

El uso bicicletas se multiplicará por siete tras el confinamiento, debido a que la pandemia del coronavirus dejará su huella en la sociedad, que preferirá optar por desplazarse en transportes que no supongan contacto personal con otros ciudadanos. Tal como ha indicado el comparador de seguros 'online' Acierto.com, el 20% de las personas que utilizaba el transporte público para acudir a su puesto de trabajo antes de la pandemia, ahora lo hará a través de medios privados y hasta una cuarta parte de quienes se desplazaban andando usará su vehículo tras el estado de alarma.

12.02

«En los próximos días los nuevos casos serán de menos interés que los casos posibles», dice Simón, aludiendo a que los indicadores cambiarán próximamente.

11.58

Simón advierte que cuando se dejan de poner en práctica las medidas de distanciamiento social se pone en peligro a más gente. Se refiere así a los corrillos que se han podido ver estos días en algunas ciudades.

11.53

Sobre las solicitudes de las comunidades que pasarán a la fase 1 a partir del lunes, Simón dice que la información de las autonomías está en proceso de evaluación. «Los documentos y la información que mandan las comunidades en la solicitud la mandan porque consideran que están en una situación adecuada para pasar de fase».

11.50

En España, dice Simón, el primer caso fue el 31 de enero.

11.41

Sobre los sanitarios contagiados en las últimas 24 horas, Simón asegura que a estos profesionales se les está haciendo muchas pruebas para detectar los casos.

11.38

Fernando Simón comparece para analizar los datos del día de hoy.

11.35

Una antigua vacuna desarrollada hace casi un siglo para la tuberculosis (Bacille Calmette-Guérin, BCG) se probará ahora contra el coronavirus en un hospital de Ciudad del Cabo. El ensayo clínico, llevado a cabo por la organización sudafricana TASK, cuenta con más de 200 voluntarios, la mayoría de los cuales son cuidadores. A la mitad de los voluntarios se les administrará una inyección de BCG y a la otra mitad, un placebo. El objetivo es averiguar si la vacuna para la tuberculosis reduce el riesgo de infectarse con el virus SARS-Cov2 y si reduce la gravedad de los síntomas. Esta vacuna «parece» fortalecer el sistema inmune en su lucha contra las infecciones respiratorias. Los estudios han demostrado que los niños vacunados con BCG sufren menos enfermedades respiratorias. Por lo que los investigadores esperan que pueda resultar útil en las diferentes etapas de la infección por coronavirus.

11.24

Las autoridades sanitarias aconsejan, siempre que sea posible, no hablar con otros pasajeros o por teléfono móvil mientras se viaja en algún medio de transporte público mientras se mantenga la amenaza del coronavirus. También recomiendan no consumir alimentos o bebidas. Estas son algunas de las recomendaciones de las autoridades sanitarias para viajar en transporte público, algo que no deben hacer las personas diagnosticadas de Covid-19 o aquellas con síntomas o que convivan con alguien que los tenga.

11.04

Hay 2.516 recuperados más que ayer, con un número total de 126.002.

11.04

Según los últimos datos facilitados por Sanidad, el número total de casos es de 220.325, con 685 nuevos detectados por PCR.

11.00

España registra 244 fallecimientos más que ayer. El número total de muertes asciende a 25.857.

10.57

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas en Rusia más de 10.000 casos nuevos, lo que eleva el balance a más de 165.000 personas contagiadas y 1.537 víctimas mortales, según ha informado el centro ruso responsable de la lucha contra el virus. «En las últimas 24 horas en Rusia se han confirmado 10.559 casos de infección por coronavirus en 82 regiones», ha informado el organismo ruso, en un comunicado recogido por la agencia de noticias rusa Sputnik. Con estos nuevos datos, el balance asciende a 165.929 personas contagiadas.

10.46

La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha superado los 3,6 millones de casos y ha dejado más de 257.000 víctimas mortales en todo el mundo, según el balance de la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con los datos actualizados a las 9.30 horas de este miércoles, el balance global del coronavirus asciende a 3.584.322 casos y 257.303 víctimas mortales en 187 países y territorios. El total de personas recuperadas se eleva a 1,2 millones de personas, con Estados Unidos liderando esta tabla, con 189.791 personas curadas, seguido por Alemania, con 137.400 pacientes salvados, y España, con 123.486.

10.38

El Consejo General de Enfermería denuncia que «en su rueda de prensa diaria, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, restó importancia al dato de profesionales infectados asegurando que “en la mayoría su enfermedad ha sido menos grave que el de la población general". Cabe recordar que hay en torno a 50 profesionales sanitarios fallecidos por COVID-19 y muchos han tenido síntomas muy graves con ingresos y estancias en UCI», recoge el comunicado.

10.30

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declarará luto oficial por los fallecidos en la pandemia de coronavirus a partir del momento en que la mayor parte del país pase a la Fase 1 del desconfinamiento y el homenaje público se producirá cuando España haya alcanzado la nueva normalidad. Así lo ha anunciado este miércoles el jefe del Ejecutivo en el Parlamento, donde ha acudido a pedir el apoyo para prorrogar el estado de alarma por otros quince días. Sánchez ha calificado de «primera victoria, aunque parcial» el haber controlado la expansión de la pandemia en España.

10.18

Muchos países africanos se han visto «obligados» a levantar las estrictas medidas impuestas por sus gobiernos para frenar el avance del coronavirus por miedo a que sus compatriotas no dispongan de lo esencial para vivir. Según la Organización de la Salud (OMS), siete de cada diez africanos consideran que si se tuvieran que quedar una cuarentena de 14 días en casa escasearía la comida y el agua; y la mitad de ellos creen que se quedarían de dinero si tuvieran que estar «encerrados» dos semanas. África, el continente con menos casos de coronavirus, con 49.167 positivos, 16.332 pacientes recuperados y 1.911 personas fallecidas por la Covid-19 hasta el momento. Informa Alba Amorós.

10.10

El presidente de Perú, Martín Vizcarra, ha informado este martes de que el número de casos confirmados de coronavirus ha ascendido a 51.189 en el país después de que se sumaran cerca de 4.000 en el último día. Según ha explicado, son 3.817 los nuevos contagios registrados en las últimas 24 horas. Además, ha indicado que hasta la fecha se han procesado un total de 406.579 muestras, de las cuales 355.390 han dado negativo.

9.47

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha asegurado este martes que algunas partes del estado podrán reabrir a mediados de mayo, en el contexto de la crisis derivada de la pandemia del coronavirus. «Tenemos aproximadamente otra semana antes de que podamos abrir algunas regiones del estado», ha dicho Cuomo durante una entrevista en la cadena de televisión CNN.

9.30

Corea del Sur activó hoy una nueva fase de distanciamiento más laxa, que incluye la reapertura de colegios o museos, ante la caída de nuevos casos de coronavirus en el país, que lleva tres días consecutivos sin registrar contagios originados localmente. A partir de hoy las autoridades de Corea del Sur, donde nunca se ha implementado un confinamiento forzoso ni se han cerrado fronteras, dan por terminada la llamada fase de «distanciamiento social» activada hace dos meses y medio para iniciar otra bautizada como «distanciamiento en la vida diaria».

9.12

La economía australiana estará a partir de julio en funcionamiento de manera segura tras superar la pandemia del Covid-19, según la estimación anunciada por el primer ministro de Australia, Scott Morrison. El país oceánico comenzó la semana pasada a levantar algunas de las restricciones impuestas para evitar la propagación del nuevo coronavirus, que ha infectado en el país a 6.869 personas, incluidos 96 decesos.

8.48

Alemania ha registrado en las últimas 24 horas un total de 947 contagios y 165 víctimas mortales por la pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan, lo que eleva el balance a más de 164.000 personas contagiadas y 6.996 fallecidos, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades contagiosas. Según el último balance, la pandemia del coronavirus ha dejado a 164.807 personas contagiadas y un total de 6.996 víctimas mortales en Alemania. El aumento de casos diarios asciende a 947 positivos, una cifra que supera los 685 contagios de la jornada anterior.

8.35

Todos los ayuntamientos costeros saben que este verano, si la situación sanitaria por el Covid-19 lo permite, tendrán que controlar aforos y concentraciones en sus playas, pero ni las directrices para la desescalada ni el escenario de «nueva normalidad» han desarollado aún cómo deberá concretarse. Léelo aquí .

8.14

Naciones Unidas denunció este miércoles que los 1.000 millones de discapacitados que hay en el mundo están siendo los más afectados por la pandemia del coronavirus, y pidió a los gobiernos que establezcan las medidas necesarias para llevar a cabo una respuesta al COVID-19 «inclusiva para todo el mundo». «La gente con discapacidades tienen mayor probabilidad de vivir en la pobreza, y sufren tasas mayores de violencia, abandono y abuso. La pandemia está intensificando estas desigualdades y produciendo nuevas amenazas», dijo en un mensaje audiovisual el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, con motivo del lanzamiento del informe «Respuesta inclusiva de discapacidad a la COVID-19».

6.33

El presidente de EE.UU., Donald Trump, confirmó este martes que planea desmantelar su equipo de respuesta al Covid-19, lo que dejará al Gobierno sin su sala de crisis cuando los expertos advierten que el número de muertes por coronavirus en el país podría duplicarse hasta agosto. Se espera que el equipo de respuesta, que incluye a respetados expertos en salud como los doctores Anthony Fauci y Deborah Birx, reduzca gradualmente sus operaciones en el próximo mes y finalmente las distribuya entre distintas agencias del Gobierno, explicó el vicepresidente de EE.UU., Mike Pence.

6.32

La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que ha registrado dos nuevos positivos por el coronavirus SARS-CoV-2 en las últimas 24 horas, lo que supone que el país asiático continúa con el número de nuevos casos en un solo dígito durante el mes de mayo. Los dos nuevos infectados, procedentes del extranjero y diagnosticados en la provincia central de Shaanxi, mantienen en mínimos históricos la estadística de nuevos contagios, que conoció su punto más alto el pasado día 3 (3 casos) y que en total suma 9 en los primeros cinco días del mes.

6.31

La ciudadanía que más preocupada está por el coronavirus es la del Reino Unido, por encima de la de Italia o España, mientras que la de Corea de Sur es la que menos inquieta se muestra ante la pandemia. Así lo refleja un estudio sobre actitudes públicas desarrollado por expertos de la Universidad de Cambridge a partir de muestras de población de países europeos, americanos y asiáticos, que publica hoy el Journal of Risk Research.

6.30

Estados Unidos, el país más afectado por la pandemia de coronavirus, ha superado este martes los 70.000 fallecidos con casi 2 millones de casos tras sumar otras 1.600 muertes registradas en centros de día y que se encontraban sin contabilizar en el estado de Nueva York, el más golpeado del país. Según los nuevos datos aportados por el Ministerio de Sanidad, hasta el 3 de mayo habrían muerto en total 4.813 personas en centros de días, una cifra que no incluye a aquellos residentes cuya muerte fue pronunciada en hospitales.