Coronavirus España directo: Sanidad notifica 39 fallecidos en la última semana, solo dos más que ayer

5.27

Los muertos a causa de la pandemia de Covid-19 en Honduras ya suman 199, mientras que los casos de contagiados ascendieron a 4.886, informó este viernes el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).De las 567 nuevas pruebas de laboratorio practicadas hoy, 134 dieron positivo, con las que los contagios quedaron en 4.886, según el informe del mismo organismo en cadena nacional de radio y televisión. Las pruebas también confirmaron tres fallecimientos a causa del coronavirus, que se ha diseminado por todo el país, sin que hasta ahora se tenga certeza de cuántos han contraído el coronavirus y una cifra real de fallecidos.

4.30

Guatemala registró este viernes la muerte de diez personas por coronavirus y llegó a 90 fallecidos en total por Covid-19 desde que el pasado 13 de marzo se detectara el primer caso. El país centroamericano sumó 259 nuevos contagios en la últimas 24 horas para un total de 4.607 casos de coronavirus en su territorio, según precisó en cadena nacional el ministro de Salud, Hugo Monroy. Los 10 decesos de este viernes representan la segunda cantidad más alta en un solo día, por debajo del pasado jueves en el que se contabilizaron 12 fallecimientos por Covid-19. Anteriormente el país no había superado las cinco muertes diarias.

4.25

China registró el viernes cuatro nuevos casos de coronavirus SARS-CoV-2, todos ellos «importados» del exterior, informó hoy la Comisión Nacional de Salud del gigante asiático. Dos de los casos se registraron en la provincia oriental de Shandong, uno en la meridional de Cantón y el restante en la ciudad de Shanghái. El jueves, la autoridad sanitaria no diagnosticó nuevos casos, mientras que el miércoles registró dos nueves infecciones por el coronavirus, ambos en viajeros llegados desde el extranjero, y el martes un único contagio, también «importado».

4.15

El independiente Observatorio Ciudadano Covid-19 informó este viernes de que en Nicaragua han muerto al menos 805 personas con síntomas relacionados con la pandemia, una cantidad superior a los 686 reportados por toda Centroamérica, incluidos los datos oficiales del Ministerio de Salud nicaragüense. De acuerdo con el Observatorio, que goza de mayor prestigio que las autoridades, solamente en Managua han fallecido 400 personas con signos de Covid-19, desde que la pandemia fue anunciada en Nicaragua en marzo pasado, hasta el miércoles 27 de mayo.

3.30

México reportó este viernes 3.227 nuevos contagios y 371 decesos a causa del Covid-19 para llegar a 84.627 casos confirmados con 9.415 muertes desde el inicio de la pandemia, informaron este viernes las autoridades de salud. A un día de terminar las jornadas de sana distancia para dar paso a la normalidad el 1 de junio, los casos confirmados mostraron un aumento del 4 % en comparación con los 81.400 del día anterior, señaló el reporte técnico diario. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, dijo que 16.209 personas mostraron síntomas en los últimos catorce días, por lo que se consideran «el elemento que en este momento contribuye a la transmisión de Covid-19».

3.15

Las autoridades panameñas registraron este viernes un acumulado de 326 muertes por Covid-19 y 12.531 contagios confirmados de la enfermedad en Panamá, que se prepara para suavizar el confinamiento de la población a partir del próximo lunes. En las últimas 24 horas se registraron seis nuevas muertas por Covid-19 y 241 casos, indicó un reporte del Ministerio de Salud, en el que se incluyeron 156 casos que fueron notificados extemporáneamente por la Caja del Seguro Social.

3.10

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha anunciado este viernes que la ciudad homónima comenzará la fase uno de su reapertura el próximo 8 de junio, en el marco de la pandemia del coronavirus. «Recordad que reabrir no significa que vayamos a volver a cómo eran las cosas», ha avisado Cuomo. «La vida no va sobre volver. Nadie va a volver. Vamos adelante», ha agregado. «Y va a ser diferente. Esto va sobre reabrir una nueva normalidad, una normalidad más segura», ha insistido en rueda de prensa, al tiempo que ha hecho hincapié en que las personas han de llevar mascarilla y deben mantener el distanciamiento físico. «Es una nueva manera de interactuar. Lleva mascarilla, hazte una prueba y (practica) la distancia social», ha finalizado.

3.00

Colombia alcanzó este viernes un récord diario de 1.322 casos de coronavirus, que aumentaron a 26.688 los contagiados, y de 31 fallecidos con los que el total de muertes alcanzó los 853, mientras en las calles del país sube también la cantidad de gente que ignora la cuarentena obligatoria. Según el Ministerio de Salud, casi la mitad de los nuevos infectados está en Bogotá, el mayor foco de contagio del país, donde fueron confirmados 625 enfermos. Precisamente, el Gobierno colombiano confirmó este viernes 13 casos en la Presidencia de la República por lo cual el jefe de Estado, Iván Duque, y su círculo más cercano fueron sometidos a pruebas que dieron resultado negativo.

2.55

Argentina registró este viernes 717 nuevos casos de personas con Covid-19, por lo que el total de positivos ascendió a 15.419, mientras que las muertes suman 520, tras confirmarse doce fallecimientos en las últimas 24 horas. El Ministerio de Salud argentino informó esta noche de que murieron seis hombres y seis mujeres de entre 43 y 102 años a causa del virus SARS-CoV-2. Más del 90 % de los nuevos casos se concentra en la capital argentina y en la provincia de Buenos Aires, el principal foco de la pandemia de coronavirus en la Argentina, de acuerdo al informe vespertino divulgado por las autoridades sanitarias.

2.50

Ecuador ha registrado este viernes 100 nuevos positivos de coronavirus y ha alcanzado los 38.571 casos confirmados de la pandemia en el país, según el último balance ofrecido por las autoridades. Así, un total de 3.334 personas han muerto en Ecuador a causa del Covid-19, según datos del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) en Ecuador. La provincia de Guayas continúa siendo la región ecuatoriana más afectada por el coronavirus ya que presenta el 36 por ciento de los contagios a nivel estatal con 13.928 positivos y 1.397 fallecidos. Le sigue Pinchincha con 3.911 casos confirmados y 300 fallecidos.

1.35

Brasil ha alcanzado este viernes las 27.878 muertes a causa del coronavirus y ha superado así a España en número de fallecidos, por lo que se ha situado como el quinto país más afectado en cuanto a decesos por la pandemia a nivel internacional. Concretamente, el país latinoamericano ha registrado 1.124 muertes más en las últimas 24 horas, según el balance del Ministerio de Salud brasileño. Mientras, el número de casos confirmados de Covid-19 ha ascendido a 465.166 con 26.928 nuevos contagios, lo que constituye un nuevo récord de positivos en un solo día. Sao Paulo continúa siendo el epicentro de la pandemia en el país ya que ha concentrado el mayor número de fallecidos por el coronavirus, con un total de 7.275 hasta este viernes y 101.556 contagios. Tras él, se encuentra Río de Janeiro con 47.953 casos confirmados y 5.079 muertes, según ha recogido por Agencia Brasil.

1.27

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, guardará cuarentena hasta que se conozcan los resultados del análisis que se efectuará este sábado por posible contagio de Covid-19, informaron este viernes fuentes oficiales. En un mensaje difundido por la Secretaria de Presidencia, se informa de que el mandatario y otras autoridades del gobierno se someterán a análisis después de que una jefa del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), con la que se reunieron este lunes, diera positivo. La reunión con la directora del Mides, Natalia López, se dio en el marco de la visita del mandatario uruguayo a la ciudad fronteriza Rivera (norte del país) donde se detectaron decenas de casos en los últimos días.

1.13

Brasil registró este viernes 1.124 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, para un total acumulado de 27.878 decesos desde el inicio de la pandemia, mientras que volvió a establecer un nuevo récord de contagios, con 26.928 casos confirmados en un día, según informó el Ministerio de Salud. El total de los casos confirmados en el país suramericano, epicentro de la pandemia en la región, avanzó hasta los 465.166, mientras que el de pacientes recuperados se elevó a 189.476, según el boletín diario divulgado por ese despacho ministerial. La jornada fue la cuarta consecutiva en que Brasil, el segundo país del mundo con más casos después de Estados Unidos, superó la barrera de los 1.000 muertos diarios.

0.57

El exfutbolista brasileño Celio Taveira, quien defendió a varios clubes de su país y fue ídolo del uruguayo Nacional de Montevideo, murió este viernes a los 79 años víctima del coronavirus, informaron sus familiares. Taveira, quien falleció por complicaciones respiratorias del Covid-19, estaba internado desde el pasado 23 de mayo en el Hospital Metropolitano de Joao Pessoa, capital del estado de Paraiba, (nordeste) y donde el exjugador residía desde 1979, según relataron sus hijos en las redes sociales.

0.34

Los pacientes infectados con el coronavirus SARS-CoV-2 tienen más riesgo de sufrir complicaciones pulmonares después de someterse a una intervención quirúrgica, según indica un estudio publicado hoy por la revista The Lancet. La investigación, liderada por expertos de la Universidad de Birmingham (R.Unido) y del Hospital Universitario del Henares (España), analizó el cuadro clínico de 1.128 pacientes de coronavirus en 235 hospitales de 24 países europeos y americanos. Constataron que, tras salir del quirófano, el 51,2 % de ese total (577 de 1.128) sufrió complicaciones pulmonares, como neumonía, síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA) y/o ventilación postoperatoria inesperada.

23.20

El archipiélago canario ha cerrado este viernes sin contabilizar fallecidos y sumando cuatro casos más de coronavirus, según los últimos datos hasta las 20.00 horas facilitados por el Gobierno de Canarias. De esta forma, los casos totales confirmados de Covid-19 en Canarias ascienden a 2.348, de los que 1.968 ya han recibido el alta. Quedan, por tanto activos 220 pacientes, puesto que han fallecido un total de 160 en lo que llevamos de crisis de la pandemia. A fecha de hoy, los casos activos en UCI ascienden a seis personas, todos en la isla de Tenerife, mientras que los activos pero hospitalizados en planta se reducen de ayer a hoy de 33 a 29. Un total de 185 casos están aún con la enfermedad pero en sus domicilios.

22.26

22.07

El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha explicado que un segundo pasajero del vuelo Madrid-Lanzarote ha sido atendido de forma hospitalaria al presentar síntomas compatibles con coronavirus. «Ha sido remitido al hospital al haber manifestado síntomas», ha indicado Pérez en un comunicado en vídeo remitido a los medios de comunicación. Los otros 14 pasajeros tendrán que permanecer en aislamiento en sus casas. Además, ha avanzado que Canarias tomará medidas contra el paciente que voló desde Madrid pero procedente de Ciudad Real sin esperar a saber el resultado de su test PCR sabiendo que había estado en riesgo. De hecho, Pérez ha dicho que «una vez en el avión» el mismo pasajero fue el que comunicó que ya tenía el resultado y que había sido positivo. «Habrá que iniciar las actuaciones legales correspondientes», ha avanzado.

21.40

El Ministerio de Sanidad de Francia ha informado este viernes de que se han registrado otros 52 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas, por lo que la cifra total de fallecidos se acerca cada vez más a los 29.000 desde el inicio de la pandemia. En un comunicado, las autoridades sanitarias han explicado que la cifra total de fallecidos es ahora de 28.714, de los cuales 18.387 se han registrado en hospitales y otros 10.327 en residencias de ancianos y centros de día.

21.27

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este viernes que impondrá sanciones a algunos ciudadanos chinos y que ha ordenado a su Gobierno «eliminar las excepciones que dan a Hong Kong un trato diferente y especial» respecto al de China, incluidos los beneficios arancelarios.

21.20

21.15

Trump ha acusado a la OMS de ser demasiado indulgente con Pekín. «No han hecho las reformas necesarias y requeridas, terminaremos nuestra relación con la Organización Mundial de la Salud hoy y redirigiremos estos fondos a otras necesidades de salud pública urgentes y globales que surjan», ha asegurado.

21.10

En una rueda de prensa, Donald Trump ha culpado a China de las miles de muertes de lo que ha denominado «el virus de Wuhan». «China controla la OMS y logró que la OMS engañara al mundo. Necesitamos respuestas y transparencia desde China. Dejaron que las personas contagiadas viajaran por todo el planeta», ha declarado.

21.03

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que la relación del país con la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha terminado y que redirigirá los fondos a otras organizaciones, según informa Reuters.

20.50

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha asegurado este viernes que se ha actuado «bien y muy rápido» para controlar el caso del viajero positivo de coronavirus que aterrizó hoy en Lanzarote. El pasajero de un vuelo que hacía el trayecto Madrid-Lanzarote se ha subido en el avión, tras saltarse su aislamiento por ser contacto directo de un familiar fallecido, su madre, por coronavirus, sin conocer los resultados de su PCR. Trece pasajeros han sido puestos en cuarentena nada más aterrizar.

20.39

El Sistema Andaluz de Salud ha pedido a la Subdelegación del Gobierno en Córdoba que indague e impona las sanciones oportuntas tras el positivo decretado tras una fiesta familiar celebrada en Córdoba. Hay treinta personas confinadas después de esa celebración.

20.18

El Gobierno de Etiopía ha registrado este viernes su máximo diario de casos de coronavirus y ha superado por primera vez el centenar de nuevos contagios, confirmando la tendencia al alza de los últimos días en el país africano. El Ministerio de Sanidad ha indicado en un comunicado que durante las últimas 24 horas han sido confirmados 137 casos de coronavirus, un día después de un máximo diario con cien nuevos contagios, lo que eleva a 968 el total desde el inicio de la pandemia. El Ministerio ha manifestado que durante el último día ha fallecido una persona, lo que sitúa la cifra total en ocho , y se han realizado 5.015 pruebas de coronavirus, lo que eleva el total a más de 100.000.

20.10

El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció este viernes que la Gran Manzana está cerca de cumplir con los requisitos necesarios para comenzar su reapertura el próximo 8 de junio. Durante la primera fase de vuelta a la normalidad podrá retomar la actividad el sector de la construcción, el manufacturero y los comercios minoristas no esenciales que cuenten con servicio de recogida en tienda. Hasta ahora, la ciudad de Nueva York era la única parte de todo el estado que todavía no había cumplido con los siete marcadores sanitarios necesarios para entrar en la fase uno.

19.58

Francia registró este viernes 61 nuevas muertes en hospitales en las últimas 24 horas, que elevan la cifra de fallecimientos por coronavirus en el país desde el inicio de la epidemia hasta los 28.714. De esas 28.714 muertes desde el pasado 1 de marzo, 18.387 se produjeron en hospitales y las otras 10.327 en residencias de ancianos y centros de dependencia, indicó en un comunicado la Dirección General de Sanidad. Francia iniciará la segunda fase de su desescalada el próximo 2 de junio, fecha en la que podrán reabrir por ejemplo bares y restaurantes, mientras que parques y jardines volverán a estar disponibles desde este fin de semana.

19.51

Las autoridades sanitarias de Suiza han informado este viernes de que el país ha registrado la primera muerte de un niño a causa del coronavirus. Según informaciones del Ministerio de Sanidad, el niño es de la región de Aargau y se habría infectado en el extranjero. Stefan Kuster , que ha confirmado la noticia en una rueda de prensa, no ha dado más detalles al respecto. Aunque ha habido varios casos de Covid-19 en niños suizos y algunas muertes entre jóvenes, Kuster ha expresado que los niños suelen caer enfermos en menor número y son menos infecciosos que los adultos. Hasta el momento, más de 30.800 personas han dado positivo en Suiza, mientras que 1.657 personas han fallecido. La tasa de infección en Suiza es de entre 15 y 32 casos al día.

19.44

El Ayuntamiento de Casasimarro (Cuenca) ha advertido de que denunciará ante la Guardia Civil a los vecinos que incumplan el aislamiento tras el repunte de casos de contagios de Covid-19 en el municipio, a la vez que no descarta cerrar el mercadillo o instalaciones deportivas. Más detalles.

19.35

Chile registró 54 fallecidos de Covid-19 en las últimas 24 horas, lo que supone un nuevo registro récord y eleva el total de decesos a 944 , mientras que contabilizó otros 3.698 contagios , situando la cifra total en 90.638 , de los que 38.598 se han recuperado, informó este viernes el Ministerio de Salud. «Es la cifra más alta de fallecidos, que se concentra en adultos mayores que enfrentaban enfermedades avanzadas, donde el Covid-19 fue la última (enfermedad) que hizo que fallecieran anticipadamente», explicó a la prensa el titular de la cartera de Salud, Jaime Mañalich.

19.27

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha revelado que 51.482 sanitario s de todas las ramas de la Sanidad que trabajan en servicios públicos se han contagiado por coronavirus, de los que 63 han muerto, un 85 % (43.760) han sido dados de alta y 7.772 siguen de baja. El experto ha detallado que, del total de sanitarios contagiados, 4.730 han estado ingresados en hospitalización convencional y 631 en la UCI.

19.19

Italia registró 87 muertos con coronavirus las últimas 24 horas, cifra superior a ayer jueves, y el total de fallecidos asciende ya a 33.229, según los últimos datos de Protección Civil.Los nuevos contagios son 516 , algo inferior a ayer y en la misma línea de esta semana, y más de un tercio de estos casos son de Lombardía, la región que ha sido más duramente golpeada por la epidemia. Más de 152.000 personas ya se han curado y actualmente siguen siendo positivas unas 46.000, de las cuales solo unas 7.000 están hospitalizadas y 475 ingresadas en cuidados intensivos.

19.07

Valencia reabrirá al baño sus 19 kilómetros de playas este lunes coincidiendo con la entrada de toda la Comunidad Valenciana en la fase 2 de la desescalada . La ciudad arrancará así una temporada atípica -que se prolongará hasta el 15 de septiembre- por las medidas restrictivas de seguridad frente al Covid-19. Lea la noticia

18.59

El Gobierno británico comunicó este viernes 324 nuevas muertes por Covid-19 , lo que eleva la cifra total de fallecidos desde que comenzó la pandemia en el Reino Unido hasta 38.161. En 24 horas se han detectado 2.095 contagios y se han llevado a cabo 131.458 pruebas diagnósticas en el país, mientras el Ejecutivo mantiene sus planes para reabrir escuelas primarias y relajar medidas de distancia social en Inglaterra a partir del lunes.

18.47

Marbella ha recibido este viernes más de 18.000 kilos de material de prevención frente al Covid-19 , que han sido donados por Emiratos Árabes a través de su Embajada en España. Dos camiones han llegado a la localidad malagueña cargados con más de 1.500 cajas en las que hay guantes, mascarillas, geles hidroalcohólicos y trajes de protección, que se han almacenado en el Palacio de Congresos de la ciudad. La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz , ha agradecido la donación y ha recordado la vinculación de la Casa Real de Emiratos Árabes con el municipio, donde «cuentan con una segunda residencia desde hace muchos años».

18.40

Simón: «Es la Comunidad la que debe validar los estudios que quieran hacerse dentro de ella, teniendo en cuenta si van a restar recursos donde más se necesitan. Hay que tener cuidado porque la interpretación no es fácil, ya que la gestión de los resultados tampoco lo es». Termina la rueda de prensa.

18.37

«Para saber qué ha pasado en un territorio no es necesario testar a toda la población. El estudio de seroprevalencia en España ha sido muy valorado en el mundo y es un hito que hayamos podido llevarlo a cabo con tanta calidad. Pero no es necesario testar a todo el mundo, se pueden coger una muestra, y aunque hay un margen de error, se conoce la realidad con un intervalo lo suficientemente estrecho como para tomar decisiones. Los resultados en España se pueden aplicar a las Comunidades», dice Simón.

18.33

«En España hay médicos que están planteando la posibilidad de que la letalidad sea menor y se estén produciendo menos hospitalizaciones. Hay variables que podrían influir, como el hecho de que los grupos vulnerables estén más resguardados, es una posibilidad. También es cierto que los hospitales están menos sobrecargados. Pero incluso en personas mayores se están detectando cuadros más leves, pero no sabemos en qué porcentaje. No hay información sólida que nos permita sacar conclusiones aún», explica Simón.

18.29

Simón: «Según los datos, la Comunidad de Madrid está haciendo diagnóstico por PCR al 89% de casos sospechosos en Atención Primaria y al 100% que requiere Atención Hospitalaria. Esto es lo que nos dice la Comunidad. Si la detección no fuese correcta, habría riesgo de rebrote y de transmisión, pero los datos que nos llegan no nos indican eso».

18.25

Simón: «La semana que viene haremos una actualización con todos los datos en la fecha correspondiente. Si tenemos tiempo, aprovecharemos para mostrar una gráfica de casos a lo largo del tiempo, para conocer mejor la evolución real de la epidemia en España. Tenemos que conseguir que lleguen todos los datos y los podamos distribuir correctamente».

18.18

Simón, sobre el caso del vuelo a Lanzarote: «Era una persona que era un contacto de un caso conocido que falleció hace dos o tres días. Se le hizo una PCR y se conoció el resultado cuando ya había embarcado. Sus contactos estrechos en el vuelo van a ser seguidos y se les hará una prueba PCR si se viera necesario. Esta persona, en principio, no debía haber hecho el viaje, debía haberse puesto en cuarentena, pero tiene circunstancias personales que no entro a valora. Son unas circunstancias concretas y hay que ser flexible en algunos casos». Sobre los estadounidenses que han dado positivo en Valencia: «Desde el 11 de mayo, con el cambio de criterio, también buscamos casos importados, que hasta ahora han sido 25. Paralelamente, hemos tenido constancia de 4 casos importados que hemos recibido información desde otros países o por mecanismos de la UE».

18.13

«Ayer se notificaron más de dos fallecidos, pero de todos los que se notificaron, ayer murieron solo dos. Con fecha de defunción en siete días, tenemos 39, lo que nos deja un promedio de cinco decesos por día. Este es uno de los parámetros clave de la estrategia de vigilancia, pero ahora no nos interesa tanto los nuevos notificados como los que se infectaron recientemente sobre los que tenemos que actuar porque pueden ser transmisores. Tenemos que actuar rápido sobre cada pequeño brote para controlarlo: ese es el objetivo principal (...). Las series van a estar bien y la información se actualizará», explica Simón.

18.09

«Como he dicho, la modificaicón del día 11 del sistema de vigilancia está haciendo que se revisen los casos. Hay algunos duplicados, algunos que se introdujeron por error, que no tenían una prueba confirmatoria... Todo esto nos hizo pensar que para evitar estos bailes de cifras, que creo que se corregirán muy pronto, la serie de fallecidos se iba a mantener sin modificaciones salvo los casos de defunción del día anterior (...) A largo plazo se hará una corrección más detallada que permitirá actualizar la lista», dice Simón.

18.06

«La tasa de letalidad es muy variable en función del país. Puede deberse a la manera de notificar los casos. (...) Es importante hacer un seguimiento para valorar los riesgos de cara al turismo y son indicadores que se están discutiendo conjuntamente y que no son sencillos de valorar. Que un país que detecte muy poco, aunque tenga cifras de incidencia bajas, no indica que tenga un riesgo menor»«, dice Simón.

18.02

«A nivel internacional hay un país que tiene unas tasas acumuladas muy importantes, que es Estados Unidos, con incrementos de 20.000 casos diarios. Su tasa de incidencia es muy altas. Brasil también está sufriendo incrementos diarios muy grandes. Ayer tuvo más de 25.000 casos nuevos. A niuvel europeo destaca Rusia, que mantiene incrementos no muy lejos de los 10.000 casos diarios. Luego estaría Reino Unido», explica Simón.

18.00

Simón: «En España hay 4.730 casos hospitalizados y 631 más en UCI. El resto de casos hasta los 238.564 detectados o se han recuperado o, desgraciadamente, han fallecido».

17.58

«Hasta la fecha se han notificado 51.482 sanitarios contagiados. Un 85% han sido dados de alta. Quedarían de baja laboral 7.722 (...) Se ha reducido mucho la infección en el colectivo y la tasa de transmisión. Son 1.062 confirmados desde el 11 de mayo: 634 pertenecen a Centros Hospitarlarios, 321 a Centro Sociosanitarios y 97 a otro tipo de centros».

17.57

«Nos importa lo que está pasando ahora y tenemos una capacidad de detección cada vez mayor. Un 85% de pacientes que acuden con síntomas a Atención Primaria son testados con PCR, una cifra que aumenta al 89% en Atención Hospitalaria. Solo el 11% de los contactos estrechos ha desarrollado síntomas hasta la fecha. Por eso, parece que la transmisión es algo menor de lo que parecía», explica Simón.

17.54

Simón: «Hay 187 nuevos casos, 276 en los ultimos siete días. Los mismos datos de los días anteriores, lo que nos deja una evolución muy favorable de la epidemia, aunque sabemos que sigue habiendo cadenas de trasmisión. De hecho hay brotes en algunos lugares y hay que seguir manteniendo las medias de precacuión. Ademas 39 fallecidos con fechas en los ultimos 7 días. Las notificaciones tardan en llegar y puede que se actualicen próximamente, pero con fecha de ayer solo hay dos».

17.50

Comparece en rueda de prensa Fernando Simón , director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias: «Quiero hacer una aclaración, ya que ayer me equivoqué: en España se sigue utilizando la hidroxicloroquina. Los estudios que hay no son muy concretos y no se sabe si produce más perjuicio o beneficio. Hay algunos estudios que indican cosas muy diferentes, en algunos casos puede producir efectos secundarios importantes, en otros casos no. Un estudio de la OMS sí que ha eliminado la hidroxicloroquina».

17.43

Los primeros casos confirmados de Covid-19 en Nueva York se produjeron principalmente por la transmisión sin seguimiento del virus desde Europa y otras partes de los Estados Unidos, según un nuevo estudio de epidemiología molecular de 84 pacientes. Los resultados, publicados en la revista 'Science', proporcionan pruebas limitadas para apoyar cualquier introducción directa del virus desde China, donde se originó el SARS-CoV-2. El primer caso de SARS-CoV-2 en el Estado de Nueva York se identificó en la ciudad de Nueva York el 29 de febrero. Conocer la ruta que tomó para llegar es esencial para evaluar y diseñar estrategias de contención eficaces.

17.30

España ha registrado 39 fallecidos en los últimos siete días , pero en la cifra total de decesos por Covid-19 solo se notifican dos muertes más respecto a los datos conocidos ayer: 27.121. Esto se debe, tal y como ha venido explicando Fernando Simón , al cambio de criterio en Sanidad, pues hay fallecimientos que no contaban con fecha de defunción y había que ubicarlos y, en otros casos, algunas muertes se habían notificado como Covid-19 cuando no había evidencia de que así hubiese sido. Esto genera un baile de cifras que, en opinión de Simón, se terminará de ajustar la semana que viene.

17.23

La cifra total de casos de coronavirus en España es de 238.564, 648 más que ayer. Sin embargo, según los datos ofrecidos este viernes por el Ministerio de Sanidad, solo 187 fueron diagnosticados en las últimas 24 horas.

17.15

El Ministerio de Sanidad ha notificado este viernes 39 fallecidos en los últimos siete días y 187 casos nuevos en las últimas 24 horas. Así, la cifra total de decesos es de 27.121, solo dos más que ayer, mientras que se han detectado 238.564 positivos desde el comienzo de la epidemia por Covid-19.

17.07

LaLiga Santander 2019-20 , suspendida desde marzo por la pandemia del coronavirus , se reanudará el próximo 11 de junio con el derbi Sevilla-Betis, correspondiente a la vigésima octava jornada, según ha acordado el 'Grupo de Contacto« que integran Consejo Superior de Deportes (CSD), Federación Española de Fútbol (RFEF) y LaLiga. El campeonato, si se cumplen todas las previsiones, concluirá el fin de semana del 18 y 19 de julio.

16.55

Cuba sumó este viernes 22 nuevos casos de Covid-19 para un acumulado de 2.005 personas contagiadas con el coronavirus y en lo que va de esta semana no ha reportado ninguna muerte a causa de la enfermedad, según el último informe del Ministerio de Salud Pública (Minsap) de la isla. La cifra de fallecimientos sigue en 82 desde hace cinco días y los enfermos de Covid-19 dados de alta médica en la víspera fueron 26, con lo que son actualmente 1.760 las personas que se han recuperado en la isla para un 87,4% de los confirmados.

16.43

Fuentes del Ministerio de Exteriores han precisado que España apuesta por que sea el el Centro Europeo para Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) quien determine las condiciones y protocolos de seguridad para viajeros y turistas, que deben ser comunes a toda Europa e incluir «protocolos de consenso» sobre la actuación en caso de detectar positivos o nuevos brotes de Covid-19. Se trata de que todos los países de la UE y Schengen asuman las mismas obligaciones y responsabilidades en la respuesta a nuevos casos. La apertura de fronteras para miembros de la UE y del espacio Schengen, que España tiene previsto hacer realidad el próximo 1 de julio, supondrá el levantamiento automático de la obligatoriedad de guardar cuarentena. Para entonces, si todo va como previsto, España habrá concluido su proceso de desescalada y estará en situación de «nueva normalidad».

16.30

Portugal registró en las últimas 24 horas 350 nuevos casos positivos de Covid-19, el más alto de las últimas tres semanas, y el 92 % de los nuevos contagios se detectaron en la región de Lisboa y Valle del Tajo , donde se centran las preocupaciones de las autoridades. Según el último boletín de la Dirección General de Salud (DGS), el número de casos positivos registrados desde el inicio de la pandemia llegó a 31.946 , con un total de 1.383 fallecimientos, 14 en las últimas 24 horas.

16.17

El Gobierno de Argelia ha anunciado su decisión de prorrogar 15 días el toque de queda decretado por el coronavirus, a excepción de cuatro provincias en las que a partir de este viernes no estará en vigor debido a los «resultados favorables» en las mismas. Las autoridades argelinas han confirmado hasta la fecha 8.997 casos de coronavirus, con 630 fallecidos y 5.277 recuperados , según datos facilitados por los Centros de África para el Control y la Prevención de Enfermedades (África CDC), dependientes de la Unión Africana (UA).

16.05

Pakistán anunció hoy que reanudará la salida de vuelos internacionales a medianoche, pero mantendrá la suspensión de la llegada de aeronaves desde el extranjero, tras registrar el mayor número de muertos y contagios por el coronavirus en un día, con 57 fallecimientos y 2.636 casos. Hasta el momento el país suma 1.317 muertos y 63.996 contagios confirmados. Las autoridades han ido levantando el confinamiento en las últimas semanas, con comercios y oficinas abiertas. Y solo continúan cerradas totalmente las instituciones educativas y restaurantes. Pero Mirza ha advertido que si las muertes y los contagios continúan subiendo el Gobierno podría imponer de nuevo un confinamiento.

15.53

Dinamarca autorizará desde el 15 de junio la entrada de turistas procedentes de Alemania, Noruega e Islandia , con la única condición de que demuestren que tienen reservadas al menos seis noches fuera de la capital del país, Copenhague , ha anunciado la primera ministra, Mette Frederiksen. Dinamarca cerró sus fronteras a mediados de marzo, en el marco de las medidas adoptadas para contener la pandemia de coronavirus, de la que se han registrado hasta este viernes al menos 568 fallecidos.

15.40

El tráfico interurbano se redujo este jueves un 32,34 por ciento en el conjunto de España respecto un día tipo sin restricciones motivadas por la situación de estado de alarma ante la pandemia del coronavirus en España, según datos del movilidad de la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior. En concreto, el tráfico interurbano de vehículos ligeros se redujo un 39,78 por ciento y el de vehículos pesados fue un 12,05 por ciento menor a un día similar sin restricciones.

15.27

Un pasajero de un vuelo de Madrid a Lanzarote ha sido sometido a aislamiento nada más llegar al aeropuerto César Manrique tras haber dado positivo en coronavirus en unas pruebas que se había hecho antes de emprender viaje, porque había estado en contacto estrecho con un fallecido por la Covid-19. El Gobierno de Canarias va a exigir una investigación sobre la conducta de este pasajero, que obligará a someter a cuarentena de 14 días no solo a él, sino también a los viajeros que ocupaban los asientos colindantes, porque los vuelos desde la Península a las islas están aún limitados a causas tasadas y exigen la firma de una declaración responsable sobre la situación sanitaria del interesado.

15.15

«A medida que aumenta el número de personas contagiadas, el coronavirus pierde su capacidad de infectar y matar», estima el médico y presentador televisivo ruso, Alexánder Miasnikov , en un mensaje a través de Telegram. A su juicio, «el virus tiene que vérsela con el sistema inmunológico y en esa lucha va perdiendo su potencia (...) cada vez que infecta un nuevo organismo se debilita un poco más». Informa Rafael M. Mañueco, corresponsal de ABC en Mosú.

15.02

La Fundación BBVA destina 2,7 millones de euros a apoyar 20 proyectos de investigación científica sobre el Covid-19 en biomedicina, big data e inteligencia artificial, ecología y veterinaria, economía y ciencias sociales, y humanidades. Así, se financiarán estudios sobre el conocimiento del coronavirus SARS-CoV-2, sobre los cambios asociados al teletrabajo o la enseñanza, sobre las condiciones socio-sanitarias en las residencias de mayores o el papel de los medios en esta pandemia.

14.55

Las Fuerzas Armadas españolas rindieron tributo este viernes a los militares fallecidos en acto de servicio y a las víctimas mortales de la pandemia del coronavirus. Según informó el Estado Mayor de la Defensa (Emad), estos actos de homenaje tuvieron lugar en el marco de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas. En ese sentido, el jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), general Miguel Ángel Villarroya, presidió el acto celebrado en el patio del Cuartel General del Emad, en el que estuvieron presentes los jefes de las unidades, centros y organismos, además de los oficiales suboficiales, militares profesionales de tropa y marinería y personal civil destinado en el mismo.

14.45

La Atención Primaria reclama más recursos humanos y tecnológicos para poder ejecutar las responsabilidades asignadas en el contexto de pandemia en la detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de nuevos casos de Covid-19, así como de los contactos, en coordinación con recursos de salud pública. En el tercer informe realizado por la Comisión Asesora Covid-19-OMC, del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, la Atención Primaria reclama dotar a cada centro de salud de una persona dedicada al rastreo epidemiológico y destaca «la evidente necesidad de dotar a este ámbito asistencial a muy corto plazo de nuevos recursos humanos y tecnológicos para la tele-asistencia» para cumplir esos objetivos en la desescalada.

14.30

La Comunidad de Madrid solicitará la semana que viene, previsiblemente este lunes, entrar a Fase 2 de desescalada y ha criticado que ayer el Ejecutivo estatal no accediera a las medidas de flexibilización solicitadas para la actual etapa, como la apertura de centros comerciales o que alumnos que van a examinarse de la EvAU volvieran para clases preparatorias. Así lo ha indicado el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, tras la presentación del sello que ha creado la Comunidad de Madrid para certificar y fomentar las buenas prácticas de las empresas de la región frente a los riesgos asociados al coronavirus.

14.20

La Policía Local de Málaga ha denunciado a tres personas por incumplir el decreto del estado de alarma tras investigar las imágenes que habían subido a sus perfiles de redes sociales, en las que se les ve tirando basura, celebrando una fiesta de cumpleaños con numerosas personas o haciendo deporte. Dos de los ciudadanos, de 19 y 20 años, fueron propuestos para sanción después de que los agentes vieran varios vídeos que subieron en los que infringían el decreto de estado de alarma hasta en tres ocasiones, así como por faltar el respeto a policías uno de ellos.

14.04

Las funerarias han registrado hasta este viernes 12.222 muertes en Cataluña por coronavirus (42 más que el día anterior): 6.678 en hospital o centro sociosanitario, 3.964 en residencia, 778 en casa, y el resto en hospitales o son casos no clasificables por falta de información. El comunicado de la Conselleria de Salud de Generalitat con el balance diario de muertos y afectados parte de la información de las funerarias, que declaran diariamente los casos de coronavirus difuntos.

13.55

El Instituto de Investigación del Hospital 12 de Octubre i+12 ha iniciado el proyecto de investigación STOP-Coronavirus: factores clínicos, inmunológicos, genómicos, virológicos y bioéticos de COVID-19, gracias a una ayuda económica de 1.200.000 euros durante 12 meses concedida por el Instituto de Salud Carlos III. En ese periodo de tiempo se analizará de forma integrada y multidisciplinar el impacto de diferentes factores sobre la evolución y pronóstico del virus, así como sobre el abordaje clínico y terapéutico realizado de forma individualizada en cada uno de los pacientes.

13.45

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha reclamado este viernes que las provincias de Málaga y Granada puedan pasar «hoy mismo» a la fase 2 dentro del proceso de desescalada ante la pandemia del coronavirus y «no perder cuatro días» hasta el lunes teniendo en cuenta que desde el jueves por la tarde «cumplen con las condiciones del Ministerio de Sanidad». A preguntas de los periodistas, Marín ha indicado que «cuatro días para muchos empresarios de Granada y Málaga es mucho, cuando llevan dos meses y medio sin trabajar y desde hoy podían estar aprovechando».

13.40

El Grupo Iberia, Vueling y Aena se han unido para rendir un homenaje a los trabajadores de hospitales, centros sanitarios y residencias de mayores durante la crisis del covid y regalarán billetes aéreos para más de 70 destinos en España y el resto de Europa. La promoción va dirigida a médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, personal de limpieza, y transporte sanitario, entre otros, porque «es hora de cuidar a quienes más nos cuidan».

13.25

Unos 10.000 profesionales sanitarios de Cataluña se han contagiado del Covid-19 durante los dos últimos meses de pandemia, lo que supone un 5% del total, aunque los que han dado positivo han sido el 15%, ha dicho este viernes la consellera de Salud, Alba Vergés. Vergés ha dado esta cifra en la Comisión de Salud del Parlament de Cataluña, donde ha comparecido de forma telemática por segunda vez desde el inicio de la crisis sanitaria

13.15

El vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, ha dicho este viernes que la Comunidad Madrid tiene en marcha un estudio de seroprevalencia para conocer la evolución de la pandemia del coronavirus en toda la región, con una estrategia coordinada que se servirá, entre otros, de los resultados que obtengan las poblaciones y entidades madrileñas que decidan hacer sus propios test, siempre con autorización previa. Aguado ha hecho estas declaraciones después de que el Ejecutivo aprobase ayer una norma que da pie a los Ayuntamientos a realizar estos test, cuyos resultados se incluirán en su Sistema de Vigilancia Epidemiológica.

13.04

Andorra abrirá sus fronteras para la entrada de turistas el próximo lunes 1 de junio, una fecha que coincide con el regreso al trabajo de la gran mayoría de las actividades económicas del país. El próximo lunes también retoman la actividad todo el comercio al por menor, bares, restaurantes y hoteles, una apertura que se produce tras una campaña de cribado masivo a la población que ha conllevado la realización de casi 138.000 pruebas serológicas al 90% de la población, según informa la Agència de Notícies Andorrana (ANA).

12.58

12.54

La liga profesional de fútbol de Japón se reanudará el próximo 4 de julio tras cuatro meses de parón por el coronavirus, y lo hará en un principio sin espectadores y tras realizar test PCR a todos los jugadores, anunciaron este viernes los organizadores. El anuncio de la J-League se produce después de que el Gobierno nipón levantara la alerta sanitaria por la pandemia en todo el país el pasado lunes, y tras permanecer la competición suspendida desde finales de febrero y con sólo la primera jornada de esta temporada disputada.

12.43

El Ministerio de Sanidad ha recordado este viernes la importancia de que se siga el calendario de vacunación, especialmente en los bebés, niños, mujeres embarazadas y enfermos crónicos, a pesar del COVID-19. «Recordar a todas esas personas que, por favor, se vacunen», ha dicho en declaraciones a Efe la directora de Salud Pública, Pilar Aparicio.

12.30

El 40% de los nuevos usuarios que ha comprado en un supermercado por internet por primera vez durante la pandemia superaba los 54 años, reflejo de que el canal «online» también ha atraido a la población de mayor edad. Ésta es la principal conclusión de un informe difundido este viernes por la consultora Nielsen, en el que estima que cerca de 300.000 de los 700.000 compradores que se han estrenado en el comercio electrónico para llenar su despensa durante las últimas semanas sobrepasaban los 54 años.

12.15

La Dirección General de Tráfico (DGT) llamó este viernes a la prudencia a los motoristas para que adopten todas las precauciones en la conducción, puesto que este colectivo representa el mayor incremento de la mortalidad en carretera en los últimos días ante el avance de la desescalada del coronavirus, con un 41% más desde el pasado 18 de mayo. Por ello, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil presetará este fin de semana una especial atención a los motoristas con el fin de evitar accidentes de tráfico. No en vano, siete de los 12 fallecidos en los últimos tres fines de semana viajaban en moto.

12.04

La Confederación Española de Comercio (CEC) alertó este viernes de que los diversos sellos y etiquetas 'Covid free' o 'Sin virus' que se están promoviendo desde diferentes ámbitos para establecimientos del sector del comercio «no son garantía de seguridad y pueden resultar contraproducentes al provocar que los consumidores relajen las medidas de precaución frente al Covid». En un comunicado, la organización destacó que su prioridad es «garantizar la seguridad de los comerciantes y consumidores» y resaltó que «desde el sector se están haciendo grandes esfuerzos para limpiar, higienizar y desinfectar los locales».

11.52

Las autoridades sanitarias de Ceuta han mostrado su «preocupación» por la situación epidemiológica de la ciudad que podría hacer no sólo que no se avance de fase -actualmente está en la fase 2- sino que se retroceda si continúa la actual tendencia. Según han informado a Efe fuentes del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), la pandemia parecía controlada en la ciudad pero a día de hoy se han contabilizado 29 casos activos, de ellos 16 en los dos últimos días.

11.40

La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha dejado más de 360.000 víctimas mortales y más de 5,8 millones de personas contagiadas en todo el mundo, batiendo su récord de casos en un día con más de 117.000 contagios en las últimas 24 horas y con Brasil registrando más de 26.000 positivos, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con los datos actualizados a las 9.30 horas de este viernes, el balance global del coronavirus asciende a 5,8 millones de casos y 360.412 víctimas mortales en 188 países y territorios.

11.23

La XXVI Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU (COP26) se celebrará finalmente del 1 al 12 de noviembre de 2021 en Glasgow, Escocia (Reino Unido). Así lo ha acordado este viernes la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU, junto con los patrocinadores, Reino Unido e Italia, después de que la crisis provocada por la pandemia del coronavirus obligaran a aplazar la COP26 de Glasgow, que se iba a celebrar en noviembre de 2020 hasta una nueva fecha.

11.00

En Rusia en los últimos días ha subido el número de fallecidos por el coronavirus y hoy sumó 232 nuevos decesos, la mayor cifra desde el estallido de la pandemia en el país, según el centro operativo de lucha contra el Covid-19. En total hasta el momento han muerto 4.374 personas por esta enfermedad, detectada en Rusia el pasado 1 de marzo, siempre según las cifras oficiales.

10.50

El uso de hidroxicloroquina y azitromicina incrementa el riesgo de muerte en pacientes con cáncer y Covid-19, la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus, según han evidenciado un equipo de investigadores del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt en Nashville (Estados Unidos) en un estudio presentado en el congreso virtual de la Asociación Americana Contra el Cáncer (ASCO, por sus siglas en inglés). Concretamente, y tras analizar a más de 900 pacientes con ambas patologías, los expertos han comprobado que la combinación de hidroxicloroquina y azitromicina para tratar el Covid-19 en pacientes oncológicos duplicaba el riesgo de mortalidad a los 30 días, en comparación a cuando no se daban estos tratamientos.

10.40

La ministra de Igualdad, Irene Montero, aseguró este viernes que quien señala al 8-M como propagador del coronavirus, cuando en esos días de marzo hubo otros eventos culturales, políticos o deportivos en los que participaron miles de personas, está haciendo «un ejercicio de manipulación ideológica». Montero realizó esta afirmación en una entrevista en TVE, recogida por Servimedia, en la que añadió que no tiene ninguna duda de que a «quienes señalan a la manifestación feminista del 8-M no les mueve ninguna preocupación sobre la salud de los ciudadanos o preocupaciones de índole científia, sino que lo que les mueve es hacer un burdo ejercicio de manipulación ideológica», ya que en torno a esa fecha «se produjeron otros eventos culturales, deportivos o políticos» que congregaron a miles de personas.

10.25

La asociación Nofumadores.org ha exigido la «prohibición inmediata» del humo en la hostelería. «En la práctica, la pervivencia del humo en las terrazas de la hostelería, en un país donde se socializa en bares y cafeterías, hace imposible una lucha eficaz contra el tabaquismo», señala su presidenta, Raquel Fernández Megina. Con un 34 por ciento de fumadores entre 15 y 65 años, según la encuesta EDADES del Ministerio de Sanidad, la asociación considera «imprescindible y urgente» un pacto de estado que derive una modificación legislativa que implemente un paquete de medidas que incluyen la ampliación de espacios al aire libre sin humo de tabaco ni vapores de nicotina a terrazas, estadios de fútbol, espectáculos al aire libre, parques, playas y piscinas, aumento del precio del tabaco, empaquetado neutro o equiparación legal de los cigarrillos electrónicos y nuevas formas de consumo con los cigarrillos tradicionales.

10.15

Los familiares que deseen visitar a personas ingresadas en centros residenciales de personas mayores, con discapacidad, con dependencia y con problemas de adicciones y de menores tutelados de Andalucía deberán hacer una declaración responsable de no presentar síntomas relacionados con el coronavirus Covid-19 en el momento de la visita ni en los 14 días previos. Así lo establece un orden de la Consejería de Salud y Familias, consultada por Europa Press, que regula las concidiones para reanudar las visitas a estos centros residenciales de servicios sociales en condiciones de seguridad ante la pandemia del coronavirus y que ya ha entrado en vigor.

10.02

La estrategia de Sudáfrica para frenar los contagios del nuevo coronavirus es hacer test en grandes cantidades y tomar medidas drásticas antes que de que se colasen los hospitales. El país ha realizado más de 650.000 test diagnósticos, llegando a realizar más de 20.000 en un día, y ha examinado a más de 9 millones de ciudadanos. Sin embargo ahora, los laboratorios sudafricanos se enfrentan a una escasez crítica de kits de prueba y reactivos necesarios para realizar pruebas de coronavirus. En los últimos días, los laboratorios del Servicio Nacional de Laboratorios de Salud (NHLS) de todo el país lograron completar solo 8.540 pruebas, en comparación con 13.896 pruebas realizadas por laboratorios privados. Estos números certifican que tanto el sector público como el privado muestran una fuerte disminución en el número de pruebas realizadas. Además, está sufriendo una acumulación masiva de pruebas sin procesar -más de 96.000 el día 25 de mayo-, según confirmó el Ministro de Salud. En las últimas horas se han confirmado 25 nuevas muertes y se han registrado 1.466 nuevos casos, cifra récord hasta el momento; el total de casos aumentó ayer un 5,6% y la tasa de posibilidad diaria es del 7%. El número acumulado de casos confirmados en Sudáfrica es de 27.403, 577 personas han fallecido por Covid-19 y 14.370 se han recuperado. El 1 de junio todo el país pasa del nivel 4 al 3 en la desescalada (siendo el nivel 5 el máximo de confinamiento). La principal novedad es la apertura de los colegios a partir de grado 7 (10-11 años) aunque no es obligatoria la asistencia. Informa Alba Amorós.

9.50

Brasil ha batido este jueves su récord diario de nuevos contagios de coronavirus, con al menos 26.754, y ya son más de 438.000 los casos confirmados de Covid-19 en el gigante sudamericano, el segundo más afectado por la pandemia en todo el mundo, solo por detrás de Estados Unidos. Además, por tercer día consecutivo, Brasil ha superado la barrera de los mil fallecidos, después de sumar 1.156 nombres más a una lista negra que acumula ya 26.754 víctimas mortales, según un balance del Ministerio de Sanidad recogido por G1.

9.38

La actividad turística en los alojamientos extrahoteleros (apartamentos, cámpings, turismo rural y albergues ) en abril fue nula por el cierre decretado con el estado de alarma, lo que ha hecho que los indicadores que este viernes publica el Instituto Nacional de Estadística (INE) se salden todos con ceros. El cierre para combatir el coronavirus ha hecho que los datos de abril sobre número de establecimientos abiertos, plazas ofertadas, viajeros recibidos y pernoctaciones sean cero en todo el territorio nacional.

9.25

La Consejería de Sanidad publica una resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha por la que se autorizan las visitas a viviendas tuteladas y centros residenciales de personas con discapacidad de las provincias que se encuentren en fase 2, mientras que las visitas a los centros residenciales de mayores tendrán que esperar a que los territorios se encuentren en la fase 3 de la desescalada.

9.10

Las esperanzas de disponer de un escudo para aplacar el coronavirus en España pasan a día de hoy por el Parque Científico de San Sebastián. La compañía Viralgen Vector Core fabricará allí una vacuna Covid-19 con sello estadounidense que está desarrollando el Massachusetts General Brigham (MGB). Se trata de la única firma no estadounidense que participa en el proyecto. En declaraciones a ABC, Javier García, CEO de Viralgen, ha destacado que ya han comenzado los trabajos iniciales para la fabricación de la vacuna, que se comentará a producir de forma «masiva» una vez llegue el visto bueno de Estados Unidos. «Puede ser en agosto o septiembre», augura. Léelo aquí .

9.00

Alemania ha registrado en las últimas 24 horas 749 contagios y 39 víctimas mortales por coronavirus, frente a los 353 positivos y los 62 muertos del día anterior, lo que eleva a más de 180.000 personas contagiadas y más de 8.400 víctimas mortales el balance por la pandemia originada en la ciudad china de Wuhan, según los datos del Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades infecciosas. Con los nuevos datos publicados este viernes, el cómputo se eleva a 180.458 casos y 8.450 víctimas mortales. Por estados, Baviera, con 46.809 contagiados y 2.441 fallecidos, sigue siendo el más afectado, seguido de Renania del Norte-Westfalia (37.803 positivos y 1.588 muertos) y Baden-Wurtemberg (34.479 contagios y 1.743 fallecidos). Berlín, la capital, registra 6.738 casos y 196 fallecidos.

8.45

Las autoridades de Tokio anunciaron hoy que la capital entrará este lunes en la segunda fase de un calendario de remisión de las restricciones que estaban vigentes para luchar contra la pandemia de cornavirus, al reducirse progresivamente el número de infectados. El anuncio fue hecho por la gobernadora de Tokio, Yuriko Koike, en una rueda de prensa que ofreció cinco días después de que quedara levantado el estado de emergencia sanitaria que estaba vigente en Japón desde el 7 de abril.

8.30

El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural de Bolivia, Óscar Ortiz, ha adelantado este jueves que el Gobierno ha aprobado una cuarentena nacional «dinámica» y «condicionada», que tiene el objetivo de reanudar algunas actividades a partir de junio, en el marco de la pandemia del coronavirus. «El gabinete ministerial ha aprobado varios decretos hoy, especialmente aquel que regula la cuarentena de junio, una cuarentena nacional dinámica y condicionada, en la cual se va a permitir reiniciar una serie de actividades que aún no estaban operando», ha detallado Ortiz.

8.16

El Gobierno surcoreano anunció este viernes que reducirá el número de alumnos que puedan asistir simultáneamente a los colegios de la región capitalina debido al repunte de casos registrados en torno a Seúl. Los colegios de primaria y secundaria en la capital y sus alrededores solo podrán acoger al mismo tiempo a un tercio del total de sus alumnos mientras que los de bachillerato solo podrán albergar simultáneamente a dos terceras partes, según informó hoy en rueda de prensa el viceministro de Educación, Park Baeg-beom.

7.05

El Ministerio de Salud de India ha confirmado este viernes 7.467 nuevos casos de coronavirus, la cifra más alta desde que estalló la pandemia, mientras que su número de víctimas mortales ya supera a las registradas en China, país origen del Covid-19. Así, el cómputo global de afectados en India por el coronavirus ha ascendido hasta los 165.799. Además, las 175 nuevas muertes a causa del coronavirus en el país han elevado el total hasta las 4.706, según los datos proporcionados por las autoridades sanitarias indias. China, por su parte, ha mantenido su balance de fallecidos en 4.634 varios días consecutivos. El Gobierno de Narendra Modi impuso en marzo el confinamiento de los 1.300 millones de habitantes de India, pero en las últimas semanas ha levantado progresivamente restricciones con el objetivo de recuperar la actividad social y económica.

7.00

Panamá sumó ayer 5 muertes y 232 nuevos casos de Covid-19, que hacen un total de 320 defunciones y 12.131 contagios confirmados en el país, informaron las autoridades sanitarias. Hay 360 pacientes hospitalizados, 79 en las unidades de cuidados intensivos (UCI) y de ellos 281 en sala general, y 4.072 están en aislamiento domiciliario, de los que 549 se encuentran en hoteles que funcionan de forma temporal como hospitales. El Ministerio de Salud informó de que los recuperados de la enfermedad alcanza ya 7.379 personas en Panamá, que reportó el 9 de marzo su primer contagio del coronavirus.

6.45

El ministro de Trabajo y Seguridad Social de Honduras, Carlos Madero, ha anunciado que la actividad económica retomará sus funciones a partir del primero de junio, pero de manera paulatina e «inteligente», con cierta restricción de movimientos y manteniendo las medidas de seguridad. «No sabemos todavía a ciencia cierta si va a ser el primero de junio, esa es nuestra meta», ha dicho Madero, cuyo Gobierno, ha dicho, está tratando de «hacer una línea que tiene que ver con insumos, personal y alineada con posibles reaperturas». Hacerlo de una sola vez, ha explicado, sería una «total» irresponsabilidad por parte del Gobierno. El ministro de Trabajo ha explicado que las medidas de seguridad que deberán cumplirse de manera obligatoria durante la próxima y eventual apertura han sido elaboradas en colaboración con la Unión Europea.

6.30

China no registró el jueves ningún nuevo caso confirmado de coronavirus ni tampoco nuevos casos sospechosos, informó este viernes la Comisión Nacional de Salud del gigante asiático. El miércoles, la autoridad sanitaria había diagnosticado dos nueves infecciones por el coronavirus SARS-CoV-2, ambos en viajeros llegados desde el extranjero, mientras que el martes registró un único contagio, también «importado» del exterior. Se trata de la segunda vez que China no detecta nuevos casos de coronavirus desde que comenzó la pandemia; la primera vez fue el pasado 23 de mayo, aunque ese día sí registró casos sospechosos.

6.30

Corea del Sur ha registrado este viernes un ligero descenso en la cifra de nuevos casos de coronavirus y ha confirmado un total de 58 positivos, frente a los 79 anunciados el jueves. Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades surcoreano, 55 de los nuevos casos se corresponden con infecciones de transmisión local y el cómputo total de contagios en el país asiático ha ascendido hasta los 11.402, ha informado la agencia de noticias surcoreana Yonhap. Además, todos los nuevos casos se han registrado en el área metropolitana de la capital de Corea del Sur, Seúl. El país ha registrado dos focos de infección nuevos y significativos estos últimos días, uno en un centro logístico en Bucheon y otro asociado a bares y clubes del barrio de Itaewon. Así, al menos 90 infecciones se han vinculado a Bucheon y 261 a Itaewon.

6.30

El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural de Bolivia, Óscar Ortiz, ha adelantado que el Gobierno ha aprobado una cuarentena nacional «dinámica» y «condicionada», que tiene el objetivo de reanudar algunas actividades a partir de junio, en el marco de la pandemia del coronavirus. El Gobierno ha establecido un nuevo rango horario para circular, entre las 05.00 horas y las 18.00, pero cada departamento y municipio deberá encargarse de regular los horarios de los sectores que reinicien sus actividades.

6.30

El Gobierno colombiano ha anunciado la prolongación por un mes de la cuarentena contra el coronavirus que terminaba el próximo 31 de mayo y la reanudación de vuelos internacionales a partir del 1 de septiembre. El presidente colombiano, Iván Duque, prolongó durante todo el mes de junio el aislamiento preventivo obligatorio en todo el país que terminará a las cero horas del 1 de julio. Esa medida comenzó a regir el 25 de marzo, inicialmente por dos semanas, pero ha sido renovada por el presidente varias veces con el fin de contener el coronavirus que hasta hoy deja 25.366 contagiados y 822 muertos en el país.

6.30

El Gobierno mexicano reportó ayer un total de 81.400 casos y 9.044 muertos confirmados por Covid-19 en los tres meses que lleva la enfermedad en el país. En su informe técnico diario, la Secretaría de Salud (SSa) reportó 3.377 contagios en las últimas 24 horas, 4,33 % más respecto al total de 78.023 del día anterior, además de 447 nuevas muertes, 5,2 % más que las 8.597 acumuladas hasta la jornada previa. Estos incrementos ocurren a dos días de que termine la Jornada Nacional de Sana Distancia, la política de confinamiento del Gobierno de México que inició el 23 de marzo y acabará el 30 de mayo.

6.30

Estados Unidos ha alcanzado la cifra de 1.720.613 casos confirmados de coronavirus y la de 101.562 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. El balance es de 22.032 contagios más que el miércoles y de 1.286 nuevas muertes. Al menos 399.991 personas han superado la enfermedad a fecha de este jueves. El estado de Nueva York se mantiene como el gran epicentro de la pandemia en Estados Unidos con 366.733 casos confirmados y 29.529 fallecidos, una cifra parecida a la de Francia y solo por debajo del Reino Unido e Italia.

6.30

El Gobierno de Egipto ha registrado este viernes por primera vez desde que estalló la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus 1.127 nuevos casos, lo que supone un total de 20.793 personas contagiadas. La cifra récord se ha registrado un día antes de que el Gobierno reabra parte de su sector económico. Este fin de semana, esta previsto que retomen sus actividades los centros comerciales y otros establecimientos, en los que será obligatorio llevar mascarilla. Egipto es uno de los países africanos que más pruebas de detección del Covid-19 está realizando, junto a sus vecinos del norte como Marruecos o Argelia, además de Sudáfrica, el más afectado del continente.

6.30

Perú ha superado jueves los 4.000 fallecidos y 140.000 casos detectados de la epidemia de Covid-19, que mantiene su fuerte impacto en el país andino, el segundo más afectado por la enfermedad en Latinoamérica. El Ministerio de Salud (Minsa) informó de que en las últimas horas fallecieron otras 116 personas y se detectaron 5.874 casos, tras haberse tomado 23.519 pruebas. Con esas cifras, el total de fallecidos en el país se elevó a 4.099 y los casos detectados a 141.779, mientras que las pruebas llegaron a 928.797 a nivel nacional.

6.30

Argentina confirmó ayer 769 nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2, causante de Covid-19, con lo que el número total de contagios se elevó a 14.702, mientras que los muertos suman 508, tras registrarse hoy siete nuevos fallecimientos. El informe diario vespertino que difunde el Ministerio de Salud argentino precisó que los decesos registrados en el último día corresponden a cinco hombres y dos mujeres, de entre 34 y 91 años. Los nuevos fallecimientos se registrados en la capital del país, en la provincia de Buenos Aires y en la de Chaco (norte).

6.30

El grupo yihadista Estado Islámico ha afirmado que la pandemia de coronavirus es un «castigo» de Dios a Occidente y ha agregado que el coronavirus es un «tormento» divino contra los «cruzados», en un mensaje de audio de cerca de 40 minutos publicado durante la jornada. El portavoz del grupo, Abú Hamza al Qurashi, ha resaltado que el coronavirus ha sido enviado por «la mano de Dios» como castigo por «luchar contra su religión y sus protectores», al tiempo que ha señalado que los países occidentales sufrirán aún más cuando los yihadistas «logren su victoria».