Coronavirus España directo: Cataluña suma 16 víctimas mortales y 1.168 nuevos casos confirmados

Cataluña ha registrado hasta este domingo 120.547 casos confirmados acumulados, 1.168 más que en el recuento del sábado, informa la Conselleria de Salud de la Generalitat a través de su página web. La cifra de fallecidos totales asciende a 12.954, 16 más que los registrados el sábado: 7.127 en hospital o centro sociosanitario, 4.130 en residencia, 820 en domicilio y 877 que no son clasificables por falta de información. En cuanto a los pacientes ingresados actualmente, la cifra se sitúa en 657, lo que supone una subida de 26 respecto al sábado.

Extremadura ha superado este domingo el centenar de nuevos contagios (102) confirmados por PCR, en una jornada en la que han declarado dos nuevos brotes, en Pizarro y Fuente del Maestre, que eleva a 42 los existentes, y en la que, por primera vez en los últimos tres días, no se ha registrado ningún fallecimiento. Según el informe diario de la Dirección General de Salud Pública ha detectado 200 casos sospechosos y se han descartado 225, hay 31 personas ingresadas en los hospitales extremeños, tres más que ayer, cuatro de ellas en UCI.

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado , ha asegurado este domingo que hay un plan alternativo entre "dejar abandonada a la gente" y otro estado de alarma que, en su opinión, sería "ruinoso para el empleo, la educación y las libertades". En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el líder de la oposición ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se niegue a aprobar la proposición de ley registrada por su formación para controlar la pandemia, insistiendo en que los españoles, tras 45.000 muertos, no merecen "más incompetencia y mentiras". "Hay un plan alternativo entre dejar abandonada a la gente y otro Estado de alarma ruinoso para el empleo, la educación y las libertades: la proposición de ley que registramos y Sánchez se niega a aprobar. Tras 45000 muertos los españoles no merecemos más incompetencia y mentiras", ha escrito Casado en la red social.

Los cierres de sus cuatro Apple Store de la capital se sumarán al de Zaragoza. No obstante, la compañía apunta que desconoce si esta medida se ampliará al resto de tiendas que tiene en España. En el comunicado, Apple afirma que debido a las condiciones actuales vinculadas a la evolución de la pandemia por el coronavirus en algunas de las comunidades a las que sirve, se está procediendo a cerrar temporalmente las tiendas en estas áreas. "Damos este paso con mucha precaución mientras seguimos de cerca la situación y esperamos que nuestros equipos y clientes regresen lo antes posible", remarca.

El ritmo de propagación de nuevos contagios por coronavirus se ha disparado en prácticamente la totalidad del país a una semana del fin de las vacaciones de verano, con algunas comunidades duplicando e, incluso, triplicando los niveles a los que habían llegado al término del confinamiento por el estado de alarma, informa la agencia «Efe». En los últimos cuatro días, los contagios han superado el millar cada día en Cataluña; Galicia ha registrado el domingo casi el doble de nuevos contagios respecto a la semana pasada; y en Baleares los casos activos se han prácticamente triplicado en dos semanas, hasta los 1.741.También se ha incrementado el número de ingresos en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), aunque por ahora la presión asistencial no ha llegado a colapsar servicios; y también de muertes a causa de la pandemia: Cataluña da cuenta este domingo de 16, Andalucía acumula 20 fallecidos en la última semana y Asturias ha registrado este domingo su primer muerto por coronavirus en casi un mes.

La Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón ha notificado 493 nuevos casos de coronavirus en la comunidad autónoma, detectados este sábado y que se corresponden con los resultados del análisis de 4.546 pruebas PCR. La distribución por provincias es de 412 en Zaragoza, 74 en Huesca y otros 4 en Teruel. Además, en tres de los casos no consta provincia de procedencia, ha informado el Departamento de Sanidad del Ejecutivo autonómico. Del total, el 63 por ciento de los casos son asintomáticos.

ESta opción está siendo explorada por la F DA (Food and Drug Administrattion) », que podría fallar a favor a través de «una autorización de uso de emergencia» en octubre, han apuntado desde el "Financial Times".