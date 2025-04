La crisis del coronavirus podría reducir un 1 % el salario futuro de los estudiantes

La educación online será una brecha entre los que puedan acceder y no

El coronavirus está produciendo graves problemas hoy, pero todavía no se pueden prever los que dejará en el futuro. Sí se vislumbra que la educación será uno de los sectores más afectados en los próximos años. El cierre de las aulas en la mayor parte del mundo debido a la pandemia no saldrá gratis. Tampoco al bolsillo de quienes hoy son niños y niñas. Según el estudio Efectos del coronavirus en la educación , la suspensión de las clases presenciales en España podría reduir el salario de los alumnos españoles hasta un 1 % cuando alcancen los 30 y 40 años; es decir, hasta unos 200 euros anuales. Los más afectados en el corto y largo plazo serían aquellos estudiantes que no puedan recuperar las clases de forma online y los que carezcan de otros apoyos.

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) analiza en este informe no sólo las repercusiones académicas del cierre de los colegios por la pandemia del coronavirus o los efectos en cuanto al abandono educativo, sino también las medidas necesarias para reducir su impacto educativo y social . Sus autores son Ismael Sanz, Profesor Titular en Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC); Jorge Sainz, Catedrático en el Departamento de Economía Aplicada de la URJC y Ana Capilla, coordinadora del área de Educación Superior, Ciencia y Educación Técnico Profesional de la OEI.

Estos expertos concuerdan en que la educación a distancia en estos momentos puede ser una gran oportunidad, al permitir personalizar y adaptar la enseñanza según las necesidades de los alumnos. Para ello, explican, es indispensable contar con profesorado formado en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs), capaz de adaptar la metodología de aprendizaje a esta modalidad de enseñanza, así como tener contenidos y recursos pedagógicos de calidad. Priorizar contenidos en los temarios del actual curso escolar, así como un mayor acceso a la formación a lo largo de su vida son otras soluciones para mitigar la repercusión del coronavirus en la educación. También la reactivación y ampliación de programas especiales, así como la contratación de nuevos docentes para compensar y corregir los efectos educativos de la pandemia.

Educar en tiempos de coronavirus

En este sentido, el Secretario General de la OEI, Mariano Jabonero , propone un decálogo de recomendaciones para la educación en tiempos de coronavirus:

1. Para educar a un niño o una niña hace falta una aldea global. Debido a la pandemia, en estos momentos nos faltan las aulas, pero contamos con una familia y una gran aldea virtual llena de oportunidades de aprendizaje.

2. Hace tiempo que la educación salió de las cuatro pareces del aula. Los estudiantes aprenden ya en muchos casos de forma virtual, con independencia de espacios y tiempos escolares . Aprovechemos esa ventana de oportunidades como viento a favor en estos momentos de crisis.

3. Es necesaria una oferta educativa a la medida de cada alumno y de sus necesidades y posibilidades. La educación en línea ofrece excelentes oportunidades de personalización . Puede ser un buen momento para ofrecer a cada uno lo que necesita y no dejar a nadie atrás.

4. En educación, a veces, menos es más. Obligados por estas circunstancias inéditas, debemos centrar la actividad educativa en aquellos aprendizajes con mayor relevancia , más significativos y que aporten mayor valor.

5. Una buena educación a distancia puede ser igual de eficaz que una presencial. Solo es cuestión de ajustar contenidos, metodologías , atención tutorial y evaluación.

6. El apoyo del profesorado es fundamental. Es preciso un profesorado formado en el uso pedagógico de las TICs y en las metodologías propias de la enseñanza a distancia, que promuevan la interacción frecuente con los alumnos y que ofrezcan una educación más personalizada.

7. Es preciso dotar de conectividad y dispositivos a alumnos procedentes de entornos más desfavorecidos. Igualmente, necesitarán programas de refuerzo cuando acabe el confinamiento, campamentos académicos y acceder a la formación a lo largo de la vida para mitigar los efectos adversos en el largo plazo.

8. Hay otras muchas cosas para aprender sin salir de casa. Este tiempo de suspensión de las clases presenciales ofrece otras múltiples oportunidades de aprendizaje no formal que no podemos desdeñar: lecturas, cine, juegos creativos o ejercicio físico .

9. Es una oportunidad para fortalecer el papel y el valor de la educación y de la escuela. Concedemos más valor a algo cuando nos falta . Muchos estudiantes pueden descubrir en estos momentos difíciles el valor de la escuela, especialmente aquellos que en algún momento la abandonaron.

10. De esta crisis saldremos adelante juntos, fortalecidos y con más aprendizajes. La educación ha sido siempre —y seguirá siendo aún más en el futuro— un elemento de cohesión social para ser mejores y más resilientes.