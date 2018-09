Carmen Montón, sobre su máster: «No he cometido ninguna irregularidad» La ministra de Sanidad da explicaciones sobre las supuestas irregularidades de sus estudios en la Universidad Rey Juan Carlos

«No he cometido ninguna irregularidad». Con esta frase tajante empezó la rueda de prensa de la ministra de Sanidad, Carmen Montón tras la información que sostiene que ha cursado un máster «plagado de irregularidades», como publica eldiario.es.

Montón ha asegurado que no dimitirá puesto que «he demostrado punto por punto» que no hubo irregularidades. «Yo sí hice este master, tengo el título, el certificado académico de las notas, el trabajo de fin de master y mas de 39 correos que demuestran que lo hice en 2010/2011, nada que ver con otros desgraciados casos que vimos en España», ha insistido la ministra. Y añadió: «Me he matriculado en en la Universidad Rey Juan Carlos en el curso 2010/2011 una vez acabada Medicina. Yo era portavoz de Igualdad y con toda mi humildad me presté a hacerlo para estar mejor formada».

Montón aclaró, visiblemente indignada, que «no todos somos iguales» y que hizo el máster aunque no lo necesitaba. «No he cometido ninguna irregularidad y seguí las indicaciones que se me dieron de un master acreditado y oficial».

Por otro lado, la titular de Sanidad ha expresado que «siente el respaldo del presidente» y que él ha querido que dé explicaciones, además de que «yo quiero darlas y la ciudadanía también».

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) está investigando dicho máster que Montón en el Instituto de Derecho Público, precisamente el que fue clausurado tras las presuntas irregularidades de los estudios de postgrado de la expresidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes

Según la información publicada, Montón obtuvo un máster sobre estudios de género en la Rey Juan Carlos «plagado de irregularidades». Supuestamente, la ministra superó con nota la mitad de las asignaturas de su máster sin asistir a esas clases y sin tratar con los profesores; pagó la matrícula tres meses fuera de plazo, empezó el curso cuatro meses tarde y «la fecha de su título oficial no coincide con el resto de su expediente».