Los alemanes ven peligrar sus vacaciones en Mallorca

Después de que el Ministerio de Exteriores alemán , por indicación del Instituto Robert Koch (RKI), sumase ayer a Madrid y el País Vasco a las zonas consideradas de riesgo , junto a las anteriormente identificadas Aragón, Cataluña y Navarra, el Partido Socialdemócrata (SPD) apuntó la conveniencia de incluir también a Baleares , dada su tasa de contagio, y sugirió que si no se hace es por dar prioridad a intereses turístico-económicos. «Si el dato permanece estable por encima del valor límite en los próximos días, debería emitirse también esa advertencia», dijo el experto en salud del SPD Karl Lauterbach, «la prioridad para la industria del turismo no debe llevar a que los retornados de vacaciones provoquen una segunda ola en Alemania». Alemania considera zona de riesgo a la que alcanza los 50 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes en siete días y las Islas Baleares ya han superado ese valor por primera vez, con 55,4 casos.

A través de «Mallorca Zeitung», periódico en alemán monográfico sobre la isla, el gobierno balear ha defendido que «no solo hay que tener en cuenta la cifra de contagios, sino la gran cantidad de test de coroanvirus que se realizan y la eficacia en la interrupción de las cadenas de contagio», por lo que justifica que puede seguir recibiendo turistas alemanes con garantías.

La declaración de zona de riesgo no significa cierre de fronteras ni prohibición de viajar, pero el Ministerio de Exteriores alemán recomienda no hacerlo si no es estrictamente necesario y obligará a todos los viajeros procedentes de esos destinos a someterse a un test gratuito y a guardar estricta cuarentena de catorce días. La gran mayoría de regiones de riesgo por el coronavirus que identifica el RKI son terceros países como Turquía, parte de los Balcanes, Rusia, EE.UU. y amplias zonas de Asia y África. Hasta finales de julio, el único territorio europeo así considerado era Luxemburgo, pero hoy, además de las regiones españolas citadas, hay otras de Rumanía, Bélgica, Hungría y Bulgaria.

El gobierno balear, junto al turoperador alemán TUI , ha realizado un intenso trabajo diplomático para hacer posible el turismo germano este verano, pero para TUI esta actividad ha dejado de ser tan necesaria, puesto que acaba de obtener una ayuda estatal de 1.200 millones y complementaria a las anteriores que sumaban ya 1.800 millones, según anunció ayer su dirección. «Este plan de estabilización refuerza la posición del grupo, aportando liquidez suficiente en un entorno de mercado muy volátil», decía el comunicado. El presidente del consejo de administración de la empresa, Fritz Joussen, declaró que el grupo se concentrará ahora en la digitalización y en la supresión de 8.000 puestos de trabajo en todo el mundo.