El abogado de La Manada considera que «no ha cambiado ninguna circunstancia» que avale el ingreso en prisión

PABLO OJER

El abogado de los cinco miembros de La Manada, Agustín Martínez Becerra, ha mostrado su confianza en que sus defendidos continúen en libertad provisional a la espera de lo que decida el Tribunal Supremo sobre los hechos producidos en los Sanfermines de 2016.

A las 10:00 de la mañana de este miércoles se ha iniciado la vistilla solicitada por la fiscalía y por el abogado de la víctima, Miguel Ángel Morán por el que los tres magistrados de la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra tendrá que decidir si ordena el ingreso en prisión de los cinco miembros de La Manadao mantiene la libertad provisional de la que disfrutan desde el pasado 22 de junio.

El pasado 5 de diciembre, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra confirmó la condena de 9 años de cárcel por un delito continuado de abusos sexuales con prevalimiento. Para el abogado de la víctima, esta decisión del TSJN «refuerza la sentencia», por lo que el tribunal, o al menos uno de los jueces, podría cambiar de criterio y optar por enviar a la cárcel a los sevillanos.

El auto por el que el pasado mes de junio se decretó la puesta en libertad provisional de los acusados contó con dos votos favorables, los de los magistrados Ricardo González y Raquel Fernandino, y el voto particular de José Francisco Cobo, que consideraba que deberían continuar en prisión. Sin embargo, para Miguel Ángel Morán, la magistrada podría cambiar de opinión al verse «reforzada» esa condena de 9 años.

Morán ha afirmado a la entrada de la Audiencia de Navarra que «mantendremos los mismos criterios que defendimos en la vistilla de junio», la que dejó en libertad a los acusados. En aquella vistilla, la acusación particular que defiende los intereses de la víctima apuntó a que deberían estar en prisión ante el riesgo de fuga, la posibilidad de reiteración delictiva y por la gravedad de los hechos juzgados.

Por su parte, el abogado de los miembros La Manada defiende que, desde junio, cuando se decretó la puesta en libertad provisional de los cinco jóvenes hasta ahora «no ha cambiado ninguna circunstancia» que cambie la situación de los sevillanos. En su opinión, la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Navarra no supone una variación en el discurrir judicial del caso. «El mismo auto de puesta en libertad avalaba la espera a que la sentencia fuera firme. Y eso no sucederá hasta que se pronuncie el Supremo», ha afirmado Agustín Martínez Becerra a la entrada de la Audiencia de Navarra donde a las 10 se ha iniciado la vistilla.

Sin embargo, Becerra sí que ha criticado la actitud de la acusación particular, la que defiende los intereses de la víctima. Los abogados de la joven madrileña habían solicitado en dos ocasiones el aplazamiento de la vistilla que se celebra hoy. En el primer caso, que sí se aplazó del 16 a hoy, argumentaban que uno de los abogados tenía que asistir a otros juicios. En la segunda, el motivo para solicitar su aplazamiento era que uno de los abogados está hoy de guardia en el Servicio de Asistencia a la Mujer, por lo que no podría acudir a la vistilla.

Para Becerra, estas peticiones de aplazamiento por parte de quienes habían solicitado también la celebración demuestran «un poco de postureo jurídico», ha afirmado. «Si existiera tanto riesgo de fuga como defienden ellos, tendrían más prisa en que se celebrara la vistilla y no pedirían aplazamientos«, ha defendido Becerra.