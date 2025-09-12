La Seguridad Social pone a la venta un piso dúplex en San Fernando por 43.000 euros: así lo puedes conseguir

Comprar una vivienda en España resulta cada vez más complicado. Los precios del mercado inmobiliario no paran de subir y los jóvenes, en la mayoría de las ocasiones, no tienen suficientes recursos económicos para hacer frente a los gastos que conlleva adquirir una casa en propiedad, sobre todo, en la provincia de Cádiz, donde los precios de las viviendas han experimentado una subida considerable en los últimos años.

Por suerte, también existen una serie de alternativas que suponen una opción muy interesante para las personas que estén buscando una vivienda y no puedan realizar un desembolso demasiado alto. Es el caso de las subastas organizadas por la Seguridad Social, donde es posible encontrar viviendas que han sido embargadas y que salen a la venta por precios muy económicos.

Así es la vivienda que saldrá a subasta en Cádiz

Una de las muchas viviendas que está disponible en el portal de la Seguridad Social se encuentra en San Fernando. Se trata de un dúplex ubicado en la calle Magallanes de 79 metros cuadrados que dispone de un hall de entrada, una cocina, un salón comedor, un cuarto de baño y tres dormitorios. Uno de ellos se encuentra en la segunda planta, a la que se puede acceder desde una escalera que comienza en el distribuidor.

La vivienda, que no tiene ningún tipo de carga, se adjudica a través de una subasta cuyo precio de salida es de 43.989,18 euros. Esta se celebrará el próximo día 1 de octubre a las 10:00 horas en la Dirección Provincial de Cádiz y Tesorería General de la Seguridad Social, situada en la Av. Amílcar Barca número 5, en Cádiz.

Cómo se puede pujar

Para poder participar en una subasta de la Seguridad Social es necesario registrarse a través de la sede electrónica. Una vez formalizado el registro, los usuarios ya pueden inscribirse en la subasta que deseen. Para ello es necesario presentar el DNI, una declaración responsable y una consignación de garantía en cheque certificado o transferido a nombre de la Tesorería General de la Seguridad Social. Esta, normalmente, suele ser un 5% del precio de salida de la puja,

Se trata de una buena oportunidad para las personas que quieran adquirir una vivienda en Cádiz pero no puedan realizar un gasto demasiado elevado. El dúplex, además, se encuentra en San Fernando, uno de los municipios más importantes y conocidos de la provincia.