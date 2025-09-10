Así es la casa más visitada de Cádiz en las webs inmobiliarias: tiene 10 habitaciones y se puede comprar por este increíble precio

El Puerto de Santa María es un lugar privilegiado para vivir. Sus increíbles playas, su extraordinaria gastronomía y su fantástico ambiente han convertido a este municipio de Cádiz en una fantástica opción para las personas que quieren disfrutar de una calidad de vida única.

Esta localidad, además, cuenta con una gran oferta inmobiliaria compuesta por viviendas de todo tipo, desde algunas más accesibles hasta otras que tienen precios más prohibitivos. Es el caso de una impresionante casa que se encuentra en pleno centro y que, además, según Idealista, ha sido la vivienda que más visitas ha recibido esta semana de toda la provincia de Cádiz.

Así es el chalet que está a la venta en El Puerto

La casa en cuestión es un chalet adosado que se encuentra en el Centro Histórico del municipio. La finca cuenta con 523 metros cuadrados y dispone de un total de siete apartamentos, además de una zona de mirador en la azotea que tiene tres habitaciones y también se puede convertir en otro apartamento.

La vivienda, como se indica en la oferta, cuenta con un diseño típico andaluz. Todos los apartamentos están distribuidos alrededor de un patio central muy luminoso que tiene dos alturas. En la primera planta hay cuatro apartamentos con cocina y baño, de los cuales, dos de ellos disponen de dos dormitorios y los otros dos cuentan con uno.

Imágenes de la vivienda Idealista

En la segunda planta se encuentra la vivienda principal con balcones a la calle que dispone de dos dormitorios, una cocina y dos baños y otro piso independiente con dos dormitorios, un baño y una cocina. El edificio también dispone de un dormitorio y una zona de miradores con balcones que dan a la calle en la última planta.

Se puede comprar por este precio

Según indica Idealista, el portal web donde está disponible el anuncio, este fantástico chalet adosado tiene un precio de 450.000 euros. Es la cantidad que hay que pagar para conseguir esta vivienda que, además, se encuentra en un lugar privilegiado dentro de El Puerto.

Se trata de una opción muy interesante para las personas que tengan un poder adquisitivo alto y quieran invertir en la costa de Cádiz, pues la vivienda se puede utilizar tanto para vivir como para fines turísticos.