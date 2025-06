La patronal del Metal aclara que «las empresas cumplen y no hay motivos para la huelga»

La Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Cádiz (FEMCA) ha remitido formalmente al SERCLA una propuesta integral de convenio del sector que recoge todas las mejoras planteadas durante la negociación y responde ampliamente a las demandas formuladas por las organizaciones sindicales. Esta respuesta, resultado de un análisis minucioso de cada uno de los puntos de mediación, supone, a juicio de FEMCA, un esfuerzo más que suficiente para alcanzar un acuerdo y desconvocar de inmediato la huelga convocada.

En palabras del secretario general de FEMCA, José Muñoz, «en aras de la transparencia, FEMCA quiere compartir con toda la sociedad gaditana la respuesta que hemos dado a la propuesta de mediación formulada anoche por el SERCLA. Creemos que la ciudadanía merece conocer cuál es la situación real de la negociación y cuáles son los esfuerzos que estamos haciendo las empresas. Nos hemos comprometido con la palabra dada y hemos entregado esta propuesta con rigor, responsabilidad y con una visión de futuro».

La propuesta de FEMCA

Según detalla FEMCA, la propuesta se articula en torno a seis bloques fundamentales. Por un lado, incrementos salariales garantizados por encima del IPC: Subida del 3% en 2024 (con pago de atrasos) y del 2,8% en 2025; compromiso de actualización salarial anual conforme al IPC hasta 2030, con prórroga indefinida si no se denuncia el convenio; y mejora neta del poder adquisitivo de los trabajadores.

A su vez, la incorporación de mejoras sustanciales en once artículos del convenio. Entre ellas, plus de transporte sin límite de días, paga extra de Navidad adelantada, mejoras en dietas, anticipos, vacaciones (opción a 23 días laborables), bolsa de estudios (pago único), equipación completa de trabajo, etc. En tercer lugar, la regulación detallada del contrato fijo discontinuo, que incluye censos, orden de llamamiento con criterios objetivos, preaviso mínimo de 5 días, limitación de 12 meses de inactividad en subcontratas y contratas, y ajuste al marco del Estatuto de los Trabajadores.

Por otro lado una mejora del complemento por IT: 85% del salario en caso de enfermedad común desde el 8º día; 85% en casos de accidente o enfermedad profesional; y 100% desde el primer día para enfermedades graves como el cáncer. También recoge la patronal introducción del Salario de Nuevo Ingreso (SNI) aplicable durante un máximo de 18 meses a trabajadores sin experiencia en el sector, con un 75% del salario correspondiente y todos los complementos, salvo el incondicionado.

Por último, la reactivación del complemento PPTP incondicionado: Pese a haber sido derogado en 2013, FEMCA acepta incluirlo con nuevas condiciones y una cadencia de incremento realista (hasta 5,75 €/día en 2030), aplicable a personal de tajo en factorías. «Hemos accedido a negociarlo, aun sabiendo que supone un coste adicional del 2,5% al 3% sobre el incremento lineal pactado», ha afirmado José Muñoz.

FEMCA recuerda que este paquete de medidas responde punto por punto a la propuesta de los mediadores del SERCLA. «Hemos trabajado arduamente en analizar cada punto, porque creemos que el sector necesita un convenio acorde a la realidad del metal en Cádiz y a los tiempos, que aporte estabilidad y tracción para futuras inversiones», ha señalado Muñoz.

«Sabemos que es difícil para las empresas ganar el relato cuando hay una huelga en marcha. Pero también es imprescindible que la opinión pública conozca que hemos cumplido. No se puede seguir planteando nuevas exigencias una vez que se ha alcanzado lo esencial. Y por eso creemos que esta huelga ya no es necesaria. Es posible que haya otros motivos para mantenerla, pero desde luego no son los contenidos en el convenio colectivo», ha añadido.

Desde FEMCA se insiste en que las empresas han agotado su margen de maniobra. «La cuenta de resultados de muchas compañías está al límite. Hemos hecho compatible el esfuerzo con la sostenibilidad, pero no podemos ir más allá sin poner en riesgo la supervivencia de las empresas. Y si las empresas no son viables, el empleo también está en juego».

La organización empresarial concluye reiterando su disposición a firmar el convenio «hoy mismo», y hace un último llamamiento a la cordura: «La propuesta está sobre la mesa. No hay razón objetiva para continuar con un conflicto que perjudica a todos. Es momento de cerrar un acuerdo que ya tiene forma, contenido y equilibrio», ha sentenciado el secretario general de FEMCA.