Lunes Santo en Jerez, El Puerto, San Fernando y Chiclana: la Semana Santa 2025, en directo con horarios, itinerarios y última hora hoy

Hoy es Lunes Santo. Toda la provincia de Cádiz vive con fervor los primeros compases de la Semana Santa 2025. Este fin de semana, las calles de sus principales municipios se llenarán de emoción, incienso y pasos al compás de la música procesional en esta segunda jornada muy esperada por cofrades y devotos, si el tiempo lo permite.

{% if SportTiempo != '' %} {{SportTiempo}} {% else %} {{FormattedHour}} {% endif %} {% if SportIconHTML != '' %} {{SportIconHTML}} {% endif %} {{Content}} {{ScribbleAUthorHTML}}