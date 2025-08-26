Una impresionante marea se lleva por delante una pasarela y un chiringuito en Los Caños

La fuerte corriente y potente oleaje que gobierna este martes el viento de poniente en el litoral gaditano está causando estragos en algunas playas. Está siendo el caso por ejemplo de la playa del Pirata, en Caños de Meca donde las olas y la marea ha arrancado una pasarela y también llevado por delante el chiringuito de La Morena, el que se sitúa debajo de la conocida Jaima. En los últimos años este local está teniendo serios problemas para poder montar y además ha tenido que adelantar ya varias temporadas el cierre debido a que, literalmente como se puede comprobar en las imágenes, el mar se lo 'traga'. Vecinos y comerciantes de la zona denuncian la necesidad de mayor aporte de arena en la zona.

Noticia Relacionada Un verano a duras penas en Los Caños de Meca Pepe Ortega Hosteleros, comerciantes y bañistas se encuentran a merced de la marea debido a la falta de arena en la playa

Los efectos del conocido como mar de fondo que provoca una fuerte resaca del agua también se está viviendo en otras partes de la costa gaditana como es El Puerto. Allí ya se ha tenido que colocar bandera roja en la playa de Las Redes, quedando prohibido el baño. En San Fernando también ha quedado prohibido el baño por el alto riesgo para los bañistas.

En Conil de la Frontera también se han colocado las banderas rojas en todas sus playas. Aunque se desconocen las causas, un hombre ha muerto y ha tenido que ser rescatado del agua en una jornada que está siendo complicada en el litoral gaditano.

Noticia Relacionada Muere un hombre en la playa de la Fontanilla en Conil L.V. Un helicóptero de rescate acudió hasta el lugar para su rescate, aunque nada se pudo hacer por su vida

El coeficiente de marea para esta jornada es alto, lo que provoca cambios bruscos en el nivel del agua y aumenta el riesgo para los bañistas. La hora más complicada ha coincidido con la pleamar en torno a las 18:00 horas en las distintas playas.