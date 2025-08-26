SUCESOS

Muere un hombre en la playa de la Fontanilla en Conil

Un helicóptero acudió hasta el lugar para su rescate, aunque nada se pudo hacer por su vida

Imagen de archivo de la playa de la Fontanilla
Imagen de archivo de la playa de la Fontanilla

L.V.

Martes trágico en Conil. Un hombre ha muerto ahogado en la playa de la Fontanilla. Los servicios de emergencia recibieron una llamada en torno a las 13:00 horas en la que se informaba que había un hombre flotando boca abajo en el agua en una zona de poca profundidad.

Los servicios de playa sacaron al hombre del agua y comenzaron las tareas de reanimación cardiopulmonar. Un helicóptero medicalizado acudió hasta la playa e incluso aterrizó en la arena. Una vez en el sitio, los servicios médicos nada pudieron hacer por salvar la vida del hombre del que no han trascendido más datos. Falta por determinar si el fallecimiento se debe a un ahogamiento o a otras causas.

Cabe destacar que, aunque las playas conileñas comenzaron la jornada con bandera amarilla, la mar de fondo y la corriente de resaca obligaron a cambiar a roja prohibiendo el baño por el alto riesgo para los bañistas.

Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app