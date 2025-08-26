Muere un hombre en la playa de la Fontanilla en Conil

Martes trágico en Conil. Un hombre ha muerto ahogado en la playa de la Fontanilla. Los servicios de emergencia recibieron una llamada en torno a las 13:00 horas en la que se informaba que había un hombre flotando boca abajo en el agua en una zona de poca profundidad.

Los servicios de playa sacaron al hombre del agua y comenzaron las tareas de reanimación cardiopulmonar. Un helicóptero medicalizado acudió hasta la playa e incluso aterrizó en la arena. Una vez en el sitio, los servicios médicos nada pudieron hacer por salvar la vida del hombre del que no han trascendido más datos. Falta por determinar si el fallecimiento se debe a un ahogamiento o a otras causas.

Cabe destacar que, aunque las playas conileñas comenzaron la jornada con bandera amarilla, la mar de fondo y la corriente de resaca obligaron a cambiar a roja prohibiendo el baño por el alto riesgo para los bañistas.

