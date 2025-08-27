El mar de fondo mantiene en vilo a la costa de Cádiz: máxima precaución en el baño

Los bañistas deben ser precavidos y atender a las recomendaciones de los servicios de salvamento

Las costas de Cádiz siguen bajo aviso este miércoles, tras el trágico martes marcado por el fallecimiento de una persona en Conil, múltiples rescates y daños materiales por las fuertes mareas.

Según CadizMet, el fenómeno del mar de fondo continúa activo desde este miércoles 27 hasta el jueves 28 de agosto, afectando especialmente las costas de El Puerto, Cádiz capital, San Fernando, Chiclana, Conil, El Palmar, Barbate, Trafalgar, Tarifa y la vertiente oeste del Estrecho.

En cuanto a las mareas en la capital gaditana, los coeficientes se sitúan en 72 por la mañana, 67 al mediodía y 61 al atardecer, con pleamares previstas a las 06:13 y 18:28 horas, y una bajamar a las 12:14. Estas condiciones refuerzan el riesgo de corrientes violentas, especialmente en las horas de máxima marea.

El viento de poniente podría intensificarse, desplazando las olas hacia zonas expuestas con mayor fuerza.

Estas condiciones refuerzan el riesgo de corrientes violentas y embates peligrosos en zonas costeras, especialmente durante las horas de pleamar y con coeficientes elevados.

Por ello, hay que extremar la prudencia. Se aconseja seguir en todo momento las indicaciones de los equipos de salvamento y respetar las prohibiciones de baño, además de evitar zonas rocosas o expuestas al oleaje.

Aunque en algunos momentos del día las condiciones puedan parecer favorables, la combinación de mar de fondo, viento de poniente y mareas vivas puede volver muy peligrosa la costa de forma repentina, por lo que la prudencia sigue siendo el mejor aliado.

Gráfico de mareas y oleaje AEMET

El miércoles y el jueves en menor medida sigue alta la probabilidad de que se repita el fuerte oleaje.

A TENER EN CUENTA:de darse el oleaje durante esos días, el poniente soplará con algo de más fuerza pudiendo favorecer el desplazamiento y alcance de las olas en zonas expuestas. — MeteoCádiz (@meteocadiz) August 26, 2025

Un «peligroso» martes

El fuerte oleaje, impulsado por el viento de poniente, provocó la destrucción de una pasarela y un chiringuito en la playa del Pirata (Caños de Meca), donde residentes y comerciantes alertaron sobre la necesidad urgente de aportar más arena en la zona para proteger las infraestructuras costeras.

En El Puerto de Santa María, Protección Civil intervino en seis rescates en las playas de Las Redes y Santa Catalina (El Buzo), donde izaron banderas rojas y prohibieron el baño.

En San Fernando, también se cerró el acceso al agua en Camposoto por el elevado riesgo. En Cádiz capital, aunque inicialmente se mantuvo bandera amarilla con advertencias mediante megafonía, las corrientes empeoraron y al final del día se declaró bandera roja en todas las playas de la ciudad.