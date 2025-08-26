La fuerte corriente destroza el chiringuito de la playa del Pirata en Los Caños: así ha quedado

La fuerte corriente y el imponente mar de fondo que este martes ha reinado en las playas de todo el litoral gaditano ha tenido una especial incidencia en una de los puntos que suelen ser más conflictivos ante estos efectos del agua. La playa del Pirata, en Los Caños de Meca, donde además se suma la falta de arena debido al arrastre natural de corrientes que cada año soporta.

Allí, en torno a las seis y aunque había cierta alerta, muchos bañistas se han visto sorprendidos por la gran fuerza del agua que en cuestión de minutos ha ido subiendo hasta las rocas. Tanto es así que en su camino ha arrastrado una de las barandillas, una pasarela y también ha impactado contra el chiringuito de La Morena. El local, experto ya en estos episodios, había cerrado en previsión de la gran marea que se avecinaba. Aún así, el agua se ha llevado gran parte de su instalación que ha quedado bastante dañada.

Noticia Relacionada Una impresionante marea se 'traga' una pasarela y un chiringuito en Los Caños y hay rescates en otras playas de Cádiz m. garcía / m. almagro Las fuertes corrientes de esta jornada de mar de fondo han obligado a colocar la bandera roja en diferentes playas de El Puerto, Conil, El Palmar, San Fernando o Chiclana y prohibir el baño

FOTOS: ANTONIO VÁZQUEZ

Las fuertes corrientes se han repetido en otros puntos de la provincia, coincidiendo con la pleamar de las seis de la tarde. En Cádiz capital se ha izado la bandera roja en todas sus playas y también ha ocurrido en El Puerto, San Fernando, Chiclana o El Palmar, entre otras. En Conil, en la Fontanilla, ha habido un fallecido aunque todavía está por confirmar que se haya tratado de un ahogamiento. Las autoridades piden mucha cautela en estos casos y que siempre se respeten las señalizaciones y advertencias.