Bandera roja y 15 rescates en las playas de Cádiz capital por las fuertes corrientes

La bandera roja ha sido la gran protagonista de la tarde de este martes en el litoral gaditano. La mar de fondo y las corrientes de resaca han obligado a los distintos municipios a tomar la decisión de prohibir el baño para mantener a salvo a las personas.

Aunque en Cádiz capital las banderas han lucido amarillas durante buena parte de la jornada, con reiteradas advertencias a través de la megafonía, el empeoramiento de las corrientes ha obligado finalmente a izar la bandera roja a última hora de la tarde en todas sus playas. En ese momento se ha activado un dispositivo de Protección Civil y Policía Local para sacar a todo el mundo que se encontraba dentro del agua por el peligro que entrañaba.

Además, los servicios de socorrismo han tenido que realizar al menos quince intervenciones, siete de ellas en la zona de los Delfines, cinco en Santa María del Mar y tres en el Chato, sin que ninguna de las personas rescatadas haya necesitado primeros auxilios posteriormente.

Banderas rojas en la provincia

Cádiz no ha sido la única ciudad en la que ha sido necesario tomar esta medida. Las fuertes corrientes de este martes también han obligado a izar la bandera roja en El Puerto, San Fernando o Chiclana en el entorno de la bahía.

La comarca de La Janda también ha sido víctima de estas fuertes mareas y Conil, Barbate y Vejer han tomado esta misma decisión con la intención de preservar la seguridad.