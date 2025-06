Huelga del Metal en Cádiz, en directo: última hora e incidencias y cortes de tráfico en la capital y en la Bahía

La provincia de Cádiz vive hoy la segunda jornada de la Huelga de Metal, una convocatoria que durante el día de ayer se terminó convirtiendo en una batalla campal por las calles de la ciudad entre un grupo de manifestantes y la policía nacional. Sigue a través de LA VOZ de Cádiz todo lo que ocurra durante el día de hoy.

