Así ven los gaditanos la huelga: «Entiendo el enfado laboral pero he pasado miedo al llevar a mi hija al colegio, es indignante»

Entre la indignación, por el vandalismo y la violencia, y el apoyo a la huelga. Cuestiones diferentes pero que se solapan cuando en una huelga que afecta a tantos trabajadores y familias, hay unos cuantos que saltan el propio derecho a la huelga convirtiendo una protesta en una batalla campal.

Es eso, precisamente, lo que hace que muchos gaditanos no terminen de empatizar con protestas en las que se ven contenedores quemados y lanzamientos de objetos contra la Policía. Más aún cuando se hace alterando el orden público y destrozando el mobiliaro urbano. «No hay cómo justificar eso».

Lo dice Miguel García con su escoba en plena Avenida Ana de Viya de Cádiz. Solo media hora antes un grupo de manfifestantes, algunos de ellos encampuchados, se ha dedicado a lanzar contendores a la vía pública y a enfrentarse a la Policía arrojando todo lo que ven. Todo, mientras otros avisan a los viandantes y personas que pueden estar paseando o tomando un café en una terraza que huyan y se escondan, como si de una guerra se tratase esto.

«He salido con la escoba a la calle, me duele esto porque es mi ciudad y mi barrio. Entiendo que es una manera simbólica para mostrar que esto no es lo que queremos, al menos de esta forma«, explica este gaditano mientras recoge restos de cristales, botellas y todo lo que ve a su paso. »Me indigna no solo que yo pueda aspirar humo o lo que sea, lo que me duele es que llevando a mi niña al colegio haya pasado miedo viendo un contendor ardiendo en la puerta de un centro educativo. No se piense en los demás«, señala.

Miguel no olvida que es importante arropar las protestas laborales pero con sentido común. «Hay que apoyar las huelgas pero de una manera cívica y pacífica», apunta. «No entiendo la violencia. Comprendo el enfado laboral y se puede manifestar de muchas maneras pero el vandalismo no se puede compartir. Yo apoyo cualquier tipo de huelga y protesta pero estas cosas no».

Gaditano recogiendo resitudos tras la protesta por la avenida l.v.

Opiniones similares las que ofrece otra gaditana como Clara Ramírez. «He pasado miedo, la verdad. Estaba tomándome un café en una terraza y he visto como dos personas me han dicho que me quitara de ahí que se estaban tirando pelotas de goma por parte de la Policía y objetos de algunos manifestantes».

Esta ciudadana señala que «el vandalismo quita razones para cualquier tipo de manifestación o protesa. No se puede consentir que tengan de rehenes a toda la ciudad. Hay muchas huelgas de diferentes sectores y no se monta lo que pasa con el metal, no es de recibo».

«La huelga es más que necesaria, hay gente que aprovecha para armar jaleo sin tener relación con el metal»

Vandalismo, de unos pocos, que no debería ocultar las razones y motivos de una huelga que afecta a más de 30.000 trabajadores, de ahí que haya gaditanos que apoyen la protesta sin fisuras, aunque haya vandalismo. «Esta huelga es necesaria. Todo lo que sea cortar carreteras y quemar contendores me parece poco», destaca Paco Ríos.

«Llevan 40 años sufriendo los abusos de la patronal y no es normal que muchos trabjadores sigan haciendo horas extras con salarios ínfimos y retrasos en la firma de los convenios. Son abusos de la patronal. Todo esto necesario y lo cierto es que hay un grupo pequeño de gente que no está relacionado con el metal y aprovecha para armar jaleo en el conflicto pero la huelga es importante«, afirma.

Precisamente y cuestionado por la violencia de algunos, Paco recuerda que «hay que tomar las medidas necesarias para evitar estar presente en el momento del conflicto y correr riesgos innecesarios», apunta.