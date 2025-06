La primera jornada de la huelga del Metal acaba en una batalla campal por las calles de Cádiz

La primera jornada de la huelga del Metal ha acabado convirtiéndose en una batalla campal por las calles de Cádiz. En torno a mil manifestantes partían en torno a las 08.30 horas desde Navantia Cádiz hacia la sede de la Confederación de Empresarios. Una vez allí, un grupo reducido de cien personas comenzaba a lanzar huevos, piedras y botellas de vidrio a una decena de agentes de la Policía Nacional, que se vio obligada a cargar contra ellos.

Durante varias horas, las calles de la capital gaditana han sido el escenario de un violento enfrentamiento entre los huelguistas más violentos y los agentes de la Policía Nacional, que se ha visto superada en algunos momentos por el escaso número de efectivos que participaban en el operativo. En el barrio de Loreto, la Avenida de la Sanidad Pública y la Avenida Andalucía se han producido los episodios más críticos de la mañana. Un hombre de avanzada edad resultó herido con un golpe en la cabeza tras caer al suelo al asustarse por los lanzamientos de botellas de cristal por parte de los manifestantes. Más de una decena de contenedores fueron incendiados, y según el primeras informaciones de la Policía Nacional hay seis detenidos acusados de desórdenes públicos y daños, uno de ellos menor de edad.

Un hombre resultó herido en la manifestación Antonio Vázquez

Los manifestantes fueron retrocediendo desde la glorieta Ana Orantes en dirección Puertas de Tierra. Por el camino el grupo fue disolviéndose poco a poco. Desde que se produjeron los primeros actos vandálicos, el número de manifestantes bajó considerablemente, pasando de mil personas en su inicio a apenas cien en los últimos coletazos de la protesta.

Primeros cortes de carretera

La jornada comenzó temprano, muy temprano. A las 06.00 horas comenzaban los primeros cortes de carretera en toda la provincia de Cádiz. En la capital gaditana, unos doscientos trabajadores de la factoría de Navantia Cádiz cortaban la carretera en la Avenida de Astilleros mediante una barricada de fuego. Posteriormente, comenzaron a quemar varios carretes de cable de madera. El grupo de manifestantes ha ido aumentado hasta superar las mil personas.

Simultáneamente, en el polígono de La Cabezuela de Puerto Real, más de trescientos manifestantes han participado en diferentes piquetes. Un amplio grupo de persona cortó el tráfico en la Avenida Esteban Meinadier junto a la gasolinera GALP. Otro grupo más reducido, de unas cien personas se encontraban en el acceso a Astilleros Puerto Real. A la altura de Alestis, la plantilla de Aciturri hizo varios cortes en la carretera, sin que se hayan provocado accidentes. Por un lado, en la calle Portugal, junto a la entrada de Alestis, dos pequeñas barricadas ardían en llamas, aunque los principales cortes de tráfico se produjeron en la CA-35 y en la CA-36, en la salida de los dos puentes que conectan la capital gaditana con Puerto Real. El tráfico se vio afectado y centenares de vehículos estuvieron totalmente parados durante más de una hora. «Llevo aquí desde las seis y veinte y no sé cuando voy a llegar al trabajo», comentaba uno de estos conductores. A su vez, los trabajadores de Aciturri defendían que «esta es la única manera que tenemos de lograr lo que pedimos».

Manifestantes en Navantia Cádiz Antonio Vázquez

Los manifestantes cortaron ambas vías hasta la llegada de dos furgones de la Policía Nacional, que realizaron los primeros disparos al aire, que provocó que los trabajadores salieran corriendo y se desplazaran hasta la vía paralela (CA-35), que conecta con el Puente de la Constitución de 1812. Allí también interrumpieron el tráfico arrojando piedras y ramas a la calzada, a las que posteriormente prendieron fuego. Sin embargo, el corte duró poco tiempo, ya que la Guardia Civil y los operarios de mantenimiento de carreteras retiraron rápidamente los obstáculos y se pudo restablecer la circulación.

Cortes de tráfico en Puerto Real Antonio Vázquez

En ese instante tuvo lugar la primera intervención policial. Los antidisturbios avanzaron en sus furgones por la CA-36 —la vía que separa el polígono industrial de la barriada Río San Pedro, bajo el segundo puente— con el objetivo de desalojar a los manifestantes de la carretera. Durante la operación, los agentes dispararon pelotas de goma, mientras que los trabajadores respondieron lanzando piedras, algunas de las cuales alcanzaron a varios vehículos policiales. Los trabajadores tuvieron que refugiarse en la barriada del Río San Pedro, corriendo por la avenida Fermín Salvochea, donde colocaron contenedores y piedras que tuvieron que ser retirados.

Por otro lado, en El Puerto, unos ochenta trabajadores bloqueaban la entrada y salida de Airbus-CBC, con barricadas de palmeras. En el Campo de Gibraltar, otras doscientas personas cortaron el acceso a la refinería MOEVE por Puente Mayorga, en San Roque. Cabe destacar que en esta comarca no se han producido grandes altercados como en Cádiz o Puerto Real. Unos 7.000 trabajadores se habrían manifestado en el Campo de Gibraltar.

El tráfico en la Bahía de Cádiz se ha visto gravemente afectado por las protestas de los manifestantes. Las salidas por los dos puentes de Cádiz hacia Puerto Real estuvieron cortadas al tráfico a primera hora de mañana. La Avenida de Astilleros, la Avenida de Andalucía y la Avenida de la Sanidad Pública sufrieron varios cortes de tráfico a causa de las protestas, y en San Fernando, en la CA-33 en ambos sentidos, el tráfico también se vio afectado.

Retenciones de tráfico en San Fernando l. v.

Cádiz se convierte en escenario de una batalla campal

Los principales altercados se han registrado en las calles de Cádiz, convertidas en el escenario de una auténtica batalla campal durante la primera jornada de la huelga del Metal. La movilización comenzó a primera hora de la mañana, alrededor de las 06.00 horas, con el corte del tráfico en la Avenida Industrial, a la entrada de Navantia Cádiz. Allí, los huelguistas levantaron una barricada utilizando neumáticos y carretes de cable de madera, a los que prendieron fuego, provocando la quema de al menos seis unidades. Un furgón de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional se mantuvo en posición preventiva cerca de la rotonda junto al parque de bomberos, mientras una pareja de agentes de la Policía Local se encargaba de desviar el tráfico.

Poco después de las 08.00 horas, el grupo de manifestantes, alrededor de un millar de personas, se desplazó hacia la Avenida de la Sanidad Pública, avanzando por la rotonda de San Severiano. Los agentes de la UPR se vieron sorprendidos y desbordados ante la magnitud del grupo, que siguió su marcha hasta conectar con la Avenida de Andalucía a la altura del colegio Salesianos.

Minutos después de las 08.00 horas el grupo de manifestantes, en torno a mil personas, avanzaban hacia la Avenida de la Sanidad Pública por la rotonda de San Severiano. Los agentes de la UPR se vieron sorprendidos y completamente superados. Los manifestantes comenzaron a avanzar por la Avenida de la Sanidad Pública y conectaron con la Avenida de Andalucía a la altura del colegio Salesianos.

Fue en ese momento cuando comenzaron los primeros actos vandálicos, con la quema de varios contenedores. Algunos vecinos recriminaron estos hechos a los huelguistas. A medida que la tensión aumentaba, el número de participantes fue disminuyendo notablemente, reduciéndose a unas doscientas personas. «Ya nos podemos ir, porque ahora se va a liar», comentaba uno de los manifestantes.

Queman un contenedor en Cádiz Antonio Vázquez

A lo largo de la Avenida de Andalucía, los huelguistas continuaron su recorrido sin intervención directa de la Policía Nacional, que optó por mantener la distancia y observar sin cargar. Durante el trayecto, la marcha recibió el apoyo de numerosos vecinos gaditanos, que aplaudieron a los manifestantes. La comitiva llegó hasta el estadio Nuevo Mirandilla, donde expresaron su solidaridad con los trabajadores de Airbus, en pleno juicio por el cierre de la planta de Puerto Real. Desde allí, el grupo se dirigió a la sede de la Confederación de Empresarios, donde se intensificarían los disturbios más adelante.

Cargas de la Policía Nacional

Los manifestantes avanzaron hasta la sede de la Confederación de Empresarios, donde una decena de agentes de la Policía Nacional custodiaba el edificio. Tras varios minutos de tensión, comenzaron a lanzar huevos contra la fachada y hacia los propios agentes. La situación se agravó cuando empezaron a volar piedras y botellas de vidrio, lo que llevó a la policía a responder con una carga en la que se dispararon pelotas de goma, tanto al aire como contra el suelo. A partir de ese momento, el barrio de Loreto se convirtió en el epicentro de un violento enfrentamiento.

Los manifestantes intensificaron su respuesta lanzando más objetos contundentes y bloqueando varias calles con contenedores volcados, algunos de los cuales incendiaron. Uno de los momentos más delicados se vivió en la calle Hidroavión Numancia, cuando una joven que salía de un edificio quedó atrapada en medio del enfrentamiento. Mientras los manifestantes arrojaban piedras y botellas, los agentes evitaron cargar para no ponerla en peligro. Afortunadamente, la joven no resultó herida, aunque abandonó el lugar entre lágrimas y visiblemente asustada. Otra vecina, muy nerviosa y llorando, expresó su temor: «Mis hijos están en el colegio y no quiero que les pase nada».

Barricada en llamas en la Avenida de la Sanidad Pública Antonio Vázquez

Un hombre de unos setenta años resultó herido durante los disturbios, aunque no por el impacto directo de ningún objeto. El anciano, que caminaba con ayuda de un andador, se cayó al suelo al asustarse por la violencia de la protesta. Fue atendido en el lugar por los servicios sanitarios, que acudieron en una ambulancia. Otro momento de tensión se vivió en la Avenida de Andalucía, cuando las llamas de un contenedor incendiado alcanzaron la copa de un árbol situado junto a una vivienda. Afortunadamente, el fuego remitió sin mayores consecuencias.

Mientras se desarrollaban los altercados, muchos comercios del centro de Cádiz optaron por cerrar sus puertas ante el temor de sufrir daños. En varias terrazas de bares, los clientes tuvieron que refugiarse en el interior de los locales ante el lanzamiento de objetos. Una de las piedras llegó a romper la luna delantera del coche de una mujer, que se encontraba estacionado en la zona.

Manifestante en Cádiz Antonio Vázquez

Los manifestantes se desplazaron nuevamente hacia la Avenida de la Sanidad Pública, donde incendiaron varios contenedores antes de continuar hasta la Avenida de Andalucía, donde se vivieron nuevos momentos de gran tensión. El grupo, ya reducido a alrededor de un centenar de personas, comenzó a replegarse en dirección a Puertas de Tierra, aplicando una estrategia que repetían en todo momento: arrastraban contenedores de basura hasta el centro de la calzada, les prendían fuego y lanzaban botellas de vidrio contra los agentes.

En el operativo desplegado en la Avenida de Andalucía participaron dos furgones de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y otros dos de la Unidad de Intervención Policial (UIP), con una presencia aproximada de una treintena de agentes. Conforme avanzaba la jornada, el número de manifestantes fue disminuyendo de forma progresiva. En un último intento, trataron de cortar nuevamente el tráfico en el Puente de la Constitución de 1812, aunque esta vez la Policía Nacional lo impidió. Hacia las 13.15 horas, la circulación comenzó a normalizarse en buena parte de la ciudad, aunque aún persistían importantes retenciones en la rotonda de San Severiano. La primera jornada de movilizaciones del sector del Metal finalizó con una jornada marcada por la violencia y los enfrentamientos. Para este jueves, están previstas nuevas protestas.