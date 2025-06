Huelga del Metal en Cádiz, en directo: cortes de tráfico en la capital y en la Bahía

La huelga del Metal en Cádiz prevista para este miércoles ha comenzado tal y como estaba anunciada esta mañana a primera hora y los efectos ya se dejan notar visiblemente con los atascos en distintas zonas de la Bahía y en la propia capital.

Tras cortar las dos salidas de Cádiz a Puerto Real, en la confluencia de los dos puentes, en la capital ya se ha ha cortado la Carretera Industrial, la Avenida principal y la Avenida Nueva. Todo colapsado.