Los gaditanos tienen cuatro veces más animales que niños

En las viviendas de la provincia de Cádiz cada vez hay más animales y menos niños. ¿Ha recorrido últimamente las calles de Cádiz y ha tenido la sensación de ver más perros que niños o jóvenes? No es solo una impresión. La realidad es que en la provincia la distancia entre el número de mascotas y de menores de edad no deja de crecer, hasta el punto de que las nuevas inscripciones de animales de compañía multiplican por cuatro el número de nacimientos de gaditanos.

Así lo refleja la Estadística de Animales de Compañía de Andalucía de 2024 y los datos de natalidad registrados en la provincia de Cádiz el pasado año. Solo en 2024 se inscribieron 32.164 mascotas en territorio gaditano, frente a los 8.004 bebés que nacieron.

Ya en el año 2021 se estipulaba que en la capital gaditana había más perros que personas menores de 25 años según los datos del Registro Andaluz de Identificación Animal. En concreto había 4.551 perros más que jóvenes gaditanos menores de 25 años. Se estima que en la capital gaditana hay más de 25.000 perros censados. En dos años, han nacido 800 bebés menos en la provincia de Cádiz. Las previsión del Instituto Nacional de Estadística plantea una continua bajada en los datos de alumbramientos en la provincia gaditana hasta el año 2026, momento en el que la curva empiece a crecer.

En 2024, la provincia de Cádiz contabiliza 353.769 animales de compañía registrados, de los cuales el 83% eran perros (293.591). Dentro de ese conjunto, 10.750 estaban catalogados como potencialmente peligrosos, entre ellos razas como Pit Bull Terrier, Staffordshire Bull Terrier, Rottweiler, Tosa Inu o Akita Inu. Aun así, la gran mayoría, un 96,33% (282.841), no entraban en esta categoría. Además, había inscritos 58.090 gatos, 1.313 hurones y 775 animales de otras especies. Cabe destacar que no se incluyen los animales de más de 15 años no dados de baja y aquellos que no se hayan vacunado en los últimos dos años.

En el último año, la provincia de Cádiz registró un total de 31.164 nuevos animales de compañía. De ellos, 22.676 correspondieron a perros no catalogados como potencialmente peligrosos y 824 a perros incluidos en dicha clasificación. También se inscribieron 8.454 gatos, 150 hurones y 60 mascotas pertenecientes a otras especies.

En cuanto a las bajas registradas, se dieron de baja 1.3461 perros no considerados potencialmente peligrosos y 515 perros clasificados como tales. Asimismo, constan 1.534 bajas de gatos, 30 de hurones y 3 de animales de otras especies. Respecto a los animales perdidos durante el año, se notificaron 1.202 casos. Entre ellos figuraban 854 perros no potencialmente peligrosos, 27 considerados potencialmente peligrosos, 304 gatos, 11 hurones y 2 animales de otras especies. Por último, se registró un total de 726 animales encontrados. De este grupo formaban parte 540 perros no considerados potencialmente peligrosos, 23 catalogados como potencialmente peligrosos, 162 gatos y 1 hurón.

La natalidad baja en un año casi un 5%

Mientras el número de animales de compañía aumenta anualmente en la provincia de Cádiz, los datos de natalidad siguen cayendo. La provincia de Cádiz cerró el año 2024 con un total de 8.000 nacimientos, lo que supone una caída del 4,73% con respecto al año 2023 según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística.

En cuanto a la edad de las madres, en 2024, dos jóvenes menores de 15 años tuvieron un hijo tuvieron un hijo. Entre los 15 y 19 años, 183 jóvenes se convirtieron en madres. La cifra aumentó a 752 para mujeres de 20 a 24 años; 1.565 nacimientos correspondieron a madres de 25 a 29 años; 2.668 a aquellas de 30 a 34 años; y 2.142 a mujeres de 35 a 39 años. Entre las de 40 a 44 años hubo 638 partos, mientras que 48 mujeres de 45 a 49 años tuvieron un bebé. Por último, seis mujeres mayores de 50 años también fueron madres durante el mismo periodo.

En Cádiz, en 2024 nació un tercio de los bebés que llegaron al mundo en 1964, año que registró la cifra más alta de nacimientos. Durante la década de los años sesenta se vivieron los picos más elevados de natalidad, alcanzando un récord de 23.535 recién nacidos. Incluso durante la Guerra Civil, la cifra de nacimientos fue notable; en 1939, por ejemplo, vinieron al mundo 14.438 bebés en la provincia de Cádiz.

Por otro lado, la población de Cádiz continúa envejeciendo, impulsada por dos factores: el descenso de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida, gracias a los avances en salud. Así, en 1975 la edad media en la provincia era de 29,08 años. Ocho años después, en 1983, se superó por primera vez la barrera de los 30 años, alcanzando los 30,17 según los datos del INE. Para 2015, la edad media ya había superado los 40 años, situándose en 40,15, y en 2024, el dato más reciente, la edad media alcanzó los 43,37 años.